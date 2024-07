Das N-Symbol auf Eurem Handy steht für eine nützliche Technik – wir erklären die Hintergründe

In der Statusleiste eures Handys informieren euch etliche Symbole über Diverses. Das N steht derweil für eine spannende Technik, bei der es sich lohnt, sie zu nutzen.

Wofür steht das N ? In modernen Handys steckt allerhand interessante Technik, von der manche uns sehr vertraut, andere hingegen eher unbekannt sind. Das N gehört zu letzteren, doch es steht für einen nützlichen Chip in seinem Inneren: NFC oder ausgeschrieben Near Field Communication.

Wir erklären, weshalb ihr euch mit der Technik befassen solltet, denn euer Handy wird sie höchstwahrscheinlich beherrschen.

Kurze Reichweite, weitreichende Möglichkeiten

Was ist Near Field Communication (NFC)? Im Deutschen heißt es Nahfeldkommunikation und erzählt bereits die halbe Geschichte. Dieser winzige Chip in eurem Handy kann über wenige Zentimeter hinweg mit anderen seiner Art Daten austauschen. Habt ihr schon mal gesehen, dass jemand mit seinem Smartphone an der Supermarktkasse zahlt? Da kommt NFC zum Einsatz.

Wie kann ich NFC aktivieren? Bei IOS müsst ihr es nie manuell übernehmen, denn es ist standardmäßig ohnehin eingeschaltet und lässt sich auch nicht deaktivieren. Hier gibt es auch kein Symbol für NFC in der Statusleiste.

Auf Android-Geräten ist es oft ebenfalls von Haus aus an, lässt sich aber in der Regel abschalten. Um den Status zu kontrollieren, geht ihr entweder zu den Verbindungen unter Einstellungen oder sucht die mit NFC beschriftete Option im Schnellmenü.

Sehe ich das NFC-Symbol immer? Wann das N-Symbol auftaucht, ist je nach Anbieter eures Handys verschieden. Es gibt Modelle, bei denen es immer aktiv ist, sobald NFC im Menü eingeschaltet wird. Bei manchen müsst ihr die Statusleiste auch erst nach unten ziehen, damit es euch angezeigt wird, unter anderem aktuelle Galaxy-Handys. Einige wie die Googles Pixel-Handys verbergen es allerdings auch immer, egal ob im Stand-by oder aktiv Daten austauschend.

Braucht NFC viel Akku? Nein, der Energiebedarf von einem aktiv kommunizierenden NFC-Chip oder von einem im Stand-by ist sehr gering. Wer es ausschaltet, um Strom zu sparen, wird enttäuscht werden.

Wofür ist NFC zu gebrauchen?

Kontaktlose Bezahlung: Der geläufigste Fall, wie oben bereits beschrieben.

Datenaustausch zwischen Handys: Wenn es zwei Handys gestattet wird, können sie Daten austauschen.

Alternative zu QR-Codes: Ähnlich wie bei QR-Codes können mit einem Vorhalten des Handys weitere Informationen oder Webseiten aufgerufen werden. Dabei kommen NFC-Tags zum Einsatz.

zum Einsatz. Diese Tags könnt ihr auch selbst einrichten und zu Hause nutzen, um Smarthome-Geräte zu steuern oder damit digitale Inhaltsverzeichnisse für Lagerkisten zu erstellen und auszulesen. Die Vielseitigkeit der Technik ist enorm und ideal für alle, die Spaß am Herumexperimentieren mit Technik haben.

Missbrauch von oder Gefahr durch NFC?

Sollte ich NFC nicht lieber ausschalten, wenn ich es nicht nutze? Solltet ihr euch absolut sicher sein, es niemals benutzen zu wollen, schaltet es ruhig aus.

Ansonsten helfen drei Faktoren dabei, NFC abzusichern:

Kurze Reichweite: Ihr müsst euer Gerät wirklich nah an Tags oder andere Chips heranhalten, damit eine Verbindung hergestellt werden kann.

Verschlüsselung jeder Übertragung

Transaktionen müssen stets durch euch bestätigt werden

Das Hauptrisiko bei NFC ist, wahllos Tags einzulesen, deren Urheber unbekannt sind. Denn theoretisch könnte auch an einer Parkbank im Grünen um die Ecke solch einer kleben. Scannt nur, wenn ihr euch sicher seid, dass das ein offizieller Tag ist.

Wenn ihr nach diesem Ausflug in die Statusleiste eures Handys noch mehr über die dort beheimateten Symbole wissen möchtet, können wir euch auch die folgende Geschichte bei uns auf MeinMMO empfehlen: Hier erklären wir euch, wofür die verschiedenen pfeilartigen Zeichen stehen und was ihr dabei beachten müsst.