Handys sind Computer im Miniaturformat und als solche bringen sie auch etliche Gefahren mit sich. Wer nicht aufpasst, kann Opfer von kriminellen Machenschaften werden. Ein amerikanischer Geheimdienst gibt Tipps, um auf der sicheren Seite zu sein.

Wieso empfiehlt die NSA euch euer Handy ab und an zu rebooten? Zu eurer Sicherheit, so lautet die kurze Antwort. Genauer rät die NSA euch in ihrem Mobile Devices Best Practices -Leitfaden, euer Handy einmal die Woche aus- und wieder anzuschalten, um gewisse Arten von Attacken auf eurer Handy und damit eure persönlichen Daten zu erschweren, dazu zählen:

Zero-Click- oder No-Click-Malware

Spearfishing

Unter ersterem ist Schadsoftware zu verstehen, die sich über WLAN, Bluetooth oder andere Zugänge ins System einschleust und dort ohne Zutun des Nutzers aktiviert. Beim Spearfishing öffnet der Nutzer zum Beispiel Links oder Anhänge von vermeintlichen offiziellen E-Mails oder SMS, um freiwillig Daten preiszugeben. Oft installieren sich hierbei auch heimlich Viren oder Trojaner.

Wie verhindert der regelmäßige Reboot diese Attacken? Die Details würden hier zu weit führen, aber generell werden beim Ausschalten sämtliche laufenden Vorgänge unterbrochen, Verbindungen gekappt und der Arbeitsspeicher geleert.

Beim anschließenden Neustart erhaltet ihr eine möglichst saubere Version eures Systems. Zugleich bekommt Android/Apple-Sicherheitssoftware, die Gelegenheit, alles, was an Apps im Vorder- und Hintergrund startet, unter die Lupe zu nehmen.

Weitere Tipps der NSA für eure Handy-Sicherheit

Was hat die NSA überhaupt mit Handys am Hut? NSA steht für National Security Agency, sie ist der größte Auslandsgeheimdienst der Vereinigten Staaten von Amerika. Allerdings wenden sie sich auch regelmäßig zu sicherheitsrelevanten Themen an die englischsprachige Öffentlichkeit.

Apropos Sicherheit, auch Twitch hat hierfür ein Extra-Gremium, allerdings geschah hier einmal etwas Unerwartetes. Denn nicht alle Mitglieder verhielten sich allzeit gemäß der gesellschaftlichen Norm in solchen Situationen, aber seht selbst:

Was empfiehlt die NSA noch, um eure Privatsphäre und Daten zu schützen? Unter den Tipps finden sich zum Beispiele diese:

Installiert Apps nur aus offiziellen Stores, etwa von Apple oder Google.

Klickt nicht auf unbekannte Links oder Dateianhänge in E-Mails und Textnachrichten.

Haltet euer Handy-Betriebssystem und alle Apps aktuell.

Schalten Bluetooth aus, wenn ihr es nicht verwendet.

Sichert euer Handy per Pin und/oder biometrisch ab.

Schaltet Ortungsdienste aus, wenn ihr sie gerade nicht nutzt.

Verwendet eine Hülle, die die Kameras abdecken kann, wenn sie nichts sehen müssen.

Wer sich an alle hält, minimiert für sich persönlich die Gefahr, dass sich Unbekannte ungefragt Zugriff auf euer Handy und damit die Kameras, das Mikro oder eure Daten verschaffen.

Wer sich nach diesem Ausflug in die bei Missachten mitunter arg unerfreuliche Welt der Handy- und Datensicherheit für noch mehre Fakten rund um Smartphones interessiert, für den oder die hätten wir noch mehr auf MeinMMO im Angebot. An anderer Stelle haben wir zum Beispiel sechs Mythen rund um Handynutzung aufgelistet, die ihr keinesfalls länger glauben solltet.