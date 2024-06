Android und iOS im Vergleich: Was ist besser?

Android und iOS sind 2024 die größten Betriebssysteme für mobile Geräte. Doch welches davon ist besser? MeinMMO stellt euch die Unterschiede vor und erklärt, wo die Stärken von Android und iOS liegen.

Android oder iOS: Die Frage muss sich jeder Nutzer stellen, der sich ein neues Handy oder Tablet kaufen möchte. MeinMMO stellt euch Unterschiede vor und erklärt, welches Betriebssystem Vorteile bietet und worauf man achten sollte.

Das macht Apple und iOS besser

Ökosystem

Apple hat ein ganzes Universum an technischen Produkten, die perfekt aufeinander abgestimmt sind. Wer bereits ein iPhone oder iPad besitzt, der hat kein Problem eine AppleWatch in sein System zu integrieren.

Apple hat eine Reihe von Funktionen entwickelt, die nahtlos zwischen den Geräten übergehen und wertvolle Zeit und Ärger ersparen. So könnt ihr auf eurem iPhone einen Text beginnen und nahtlos auf eurem Macintosh oder iPad weiterschreiben.

Apps

iOS hat den großen Vorteil, dass sich Geräte mit iOS sehr stark ähneln. Hier ist die Aktualisierung von Apps deutlich leichter und Updates können viel einfacher verteilt werden.

Unter Android haben Entwickler dagegen das Problem, dass sich hunderte Geräte stark unterscheiden: Unterschiedliche Seitenverhältnisse, Formfaktoren und andere Eigenheiten von Herstellern für ihre Handy-Modelle.

Sicherheit und Privatsphäre

Apples iOS dank seiner eher geschlossenen Form für mehr Privatsphäre und Sicherheit. Mit speziellen Datenschutzfeatures, etwa App-Tracking-Benachrichtigungen, bietet iOS einen deutlich besseren Datenschutz gegen über Drittanbietern als Android. Hinzu kommt, dass iOS grundsäzlich einschränkt, welche Daten von Apps ausgewertet und genutzt werden dürfen.

So super das auch klingt: Auch Apple und iOS sammeln wenig überraschend viele Daten über ihre Nutzer. Apple ist daher genauso wenig wie Google ein Heiliger, aber insgesamt werden die Daten besser geschützt.

Support und Updates

Apple bietet grundsätzlich einen langen Software-Support für etliche Modelle an. Auch Apple stellt irgendwann den Support für sehr alte Geräte ein und verteilt keine neuen iOS-Versionen mehr, dafür gibt es weiterhin wichtige Sicherheitsupdates. Und das ist ein wichtiger Unterschied zu Android, wo viele Android-Handys lange auf wichtige Updates warten müssen.

Dennoch hat sich auch im Android-Kosmos einiges verbessert: Hersteller wie Samsung und Google verteilen mittlerweile für etliche Geräte ebenfalls Updates für mindestens 5 Jahre. Mit dem Pixel 8 und der S-24-Reihe von Samsung erhalten Geräte sogar 7 Jahre lang wichtige Updates.

Trotzdem ist das keine Regel bei Android. Insbesondere bei kleineren Herstellern ist langfristiger Support eher eine Seltenheit. Wenn man Glück hat, wird das gekaufte Gerät 2 oder 3 Jahre unterstützt und oftmals gibt es auch kein modernen Android mehr, sondern „nur“ noch Sicherheitsupdates.

Mit iOS 18 soll das iPhone eine Funktion bekommen, die unter einigen Nutzern noch umstritten ist.

Kamera

Apple baut in der Regel hervorragende Kamera-Module in seine iPhones ein und bietet eine passende Software an. Im Android-Bereich kommt, wenn überhaupt, Google mit seiner Pixel-Reihe an die Bilqualität von Apple heran.

Das Gleiche gilt übrigens für den Videobereich: Wenn ihr professionelle Videoaufnahmen benötigt, sind die iPhones für Videoaufnahmen unübertroffen.

Das macht Google’s Android besser

Personalisierung

Bei Android gibt es grundsätzlich mehr Optionen und Auswahlmöglichkeiten, wenn ihr euer Handy oder Tablet stärker personalisieren wollt.

Zum einen bieten viele Hersteller ihre eigene Oberfläche für ihre Modelle an, etwa Samsung mit OneUI oder Xiaomi mit MIUI.

Zum anderen könnt ihr aus etlichen Themen, Farben und Optionen frei wählen und euer Handy ganz nach eurem Belieben anpassen.

Desweiteren könnt ihr für so ziemlich jede Situation ein anderes Modell kaufen: Vom Outdoor-Handy bis zum 80-Euro-Budget-Handy bekommt ihr bei Android fast alles.

Grundsätzlich sind euch bei Android kaum Grenzen gesetzt, wenn ihr euer Handy oder Tablet für euch personalisieren oder einrichten möchtet.

Hardware und Preis-Politik

Bei iOS könnt ihr eure Geräte nur von Apple kaufen und hier hat die Firma mehr oder weniger das Monopol. Entsprechend hoch sind auch die Preise.

Android ist hier offener und „entspannter:“ Günstige Android-Handys könnt ihr bereits für weniger als 100 Euro kaufen, aber auf entsprechend viele Features müsst ihr in dieser Preisklasse aber dann auch verzichten.

Dennoch seid ihr beim Preis oder wie viel ihr am Ende ausgeben wollt, bei Android sehr flexibel. Zwischen 100 Euro und 1.000 Euro gibt es hunderte verschiedene Modelle von etlichen Herstellern, von denen ihr frei wählen könnt.

Dank der Vielzahl von Unternehmen, die Android-Geräte herstellen, findet ihr entsprechend viele Optionen für jedes Budget.

Technische Features

Wenn es um neue Technologien und Funktionen geht, ist Android häufig viel schneller und flexibler als iOS. Von der Unterstützung für 5G-Netzwerke über kabelloses Laden und 4G LTE bis hin zu berührungslosen Sprachbefehlen – Android ist führend und lässt iOS hinterherhinken.

Google passt Android viel schneller an als Apple iOS, was aber auch daran liegt, weil jedes Jahr hunderte neue Android-Modelle auf den Markt kommen. Ein Markt, der sich viel schneller verändert als bei iOS, wo nur Apple die Geräte und die Software bereitstellt.

Erweiterbarer Speicher

Viele, vor allem günstige, Android-Geräte bieten euch in der Regel die Option an, dass ihr euren Speicher mit einer SD-Karte problemlos noch einmal erweitern könnt.

Aber vorsicht: Bei teuren Modellen, etwa der Galaxy-Reihe von Samsung, ist die Speichererweiterung nur noch bei den Top-Modellen (Ultra-Reihe) möglich. Im Budget-Bereich ist ein erweiterbarer Speicher noch häufiger anzutreffen.

Android oder iOS: Was ist jetzt besser?

Was sollte ich kaufen? Seit ihr seit Jahren in einem bestimmten Ökosystem unterwegs und besitzt seit Jahren ein Android-Handy, dann dürfte die Entscheidung für ein Android-Handy einfacher fallen als plötzlich auf iOS zu wechseln. Besitzt ihr hingegen bereits ein Apple-Gerät, dann ist es für euch leichter, weiter im Ökosystem von Apple und iOS zu bleiben.

Hinzu kommt, dass Apples Ökosystem sehr abgeschottet ist und darauf setzt, dass man viele Geräte von Apple gekauft hat. Apples Geräte sind in der Regel auch nicht mit Android kompatibel. Wer ohnehin aktiv Windows verwendet, für den dürfte am Ende Android die bessere Wahl sein, weil Android an vielen Stellen einfach flexibler ist als iOS. iOS bietet hingegen den besseren Datenschutz und die bedeutend bessere Kamera.

Das spricht für Android:

Offen, stark personalisierbar und flexibel

viele verschiedene Hardware-Hersteller

breites Preisangebot von 1.00 bis 1.700 Euro

regelmäßig neue Features

Das spricht für iOS:

Kamera: Herausragende Bild- und Videoqualität

Sicherheit und Privatsphäre

langer Support und viele Sicherheitsupdates

perfekt aufeinander abgestimmtes Ökosystem

Beide Seiten bieten verschiedene Vor- und Nachteile an und liefern beide Argumente, warum man ein Smartphone oder Gerät kaufen sollte. Am Ende ist vor allem die Frage, was euch am wichtigsten oder der entscheidende Faktor beim Gerätekauf ist.

