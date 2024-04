Pokémon GO: Trainer erklärt, wie ihr Mega-Skaraborn solo erledigen könnt

Wenn ihr wissen wollt, welche Events im April 2024 in Pokémon GO auf euch warten, haben wir dazu eine Übersicht für euch.

Was sagt ihr dazu? Habt ihr Mega-Skaraborn auch schon solo erledigt oder habt ihr vor, es zu probieren? Wenn ihr es bereits geschafft habt, mit was für einem Team seid ihr angetreten? Schreibt uns eure Erfahrungen dazu gerne in die Kommentare.

Ein weiterer Trainer merkt an , dass ihr das ganze Vorgehen noch weiter beschleunigen könnt. Hierzu ergänzt ihr neben Rayquaza noch ein weiteres Pokémon in das Team. Wenn Rayquaza besiegt wurde, geht ihr aus dem Kampf raus, belebt Rayquaza wieder und setzt den Kampf fort.

Zenitstürmer macht so viel Schaden an Skaraborn, da es doppelt schwach gegen Flug ist. Ich habe bisher zwei Skaraborn im Alleingang besiegt, indem ich ein Team nur mit Rayquaza gebildet habe und ihn wiederbelebt und schnell wieder eingesetzt habe.

Seit dem Wochenende könnt ihr Mega-Skaraborn in Pokémon GO erhalten . Der Angreifer mit den Typen Käfer und Kampf ist ein sehr starkes Pokémon, der sowohl als Käfer- als auch als Kampf-Angreifer eine gute Figur macht.

Ihr habt in Pokémon GO bisher kein Mega-Skaraborn sammeln können? Ein Trainer erklärt, wie euch das solo gelingt.

