Pokémon GO: Neuer Promo-Code schenkt euch 22 Items – Beeilt euch

Ein neuer Trailer stellt die neue Donnerbüchse von New World vor. In den explosiven Szenen zeigt sich: Sie ist weit mehr, als eine normale Schusswaffe.

Wie ihr die Codes einlöst, kommt auf euer Smartphone an. Bei Pokémon GO sind die Vorgehensweisen zwischen iOS und Android ein wenig unterschiedlich. Während man bei Android einfach Codes im Spiel einlösen kann, muss man bei iOS einen Umweg über eine externe Website gehen.

Was ist das für ein Code? Regelmäßig werden neue Promo-Codes für Pokémon GO veröffentlicht. Ihr könnt die Codes bei Android-Geräten direkt im Spiel einlösen oder auf iOS eine Webseite dafür nutzen. Wir zeigen euch hier den Code und helfen beim Einlösen.

In Pokémon GO gibt es einen neuen Promo-Code. Der bringt euch ein Glücks-Ei, ein Sternenstück und Pokébälle. Löst ihn schnell ein, bevor er ungültig ist.

