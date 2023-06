Pokémon GO: Neuer Promo-Code bringt nur 6 Bälle, Trainer spotten

In Pokémon GO sind zwei neue Promo-Codes verfügbar. Die bringen euch zumindest ein paar Bälle ein.

Was ist das für ein Code? In der Community zu Pokémon GO (via reddit) gehen gerade zwei neue Promo-Codes rum. Die könnt ihr entweder im Spiel, wenn ihr auf Android spielt, oder auf einer speziellen Website (für iOS-Spieler) einlösen. Sie lauten:

NGQMVXCUCXVC4

2TNQ2FP3TYQ8W

Hier löst ihr die Codes direkt auf der Niantic-Website ein

Allerdings stellten Spieler bereits fest: Ihr könnt offenbar nur jeweils einen der beiden Codes einlösen, beide sind nicht möglich.

Was bringt der Code? Beide Codes bringen euch jeweils 6 PokéBälle und scheinen derzeit noch aktiv zu sein. Ihr solltet sie also schnell nutzen, wenn ihr die Bälle wollt, denn in der Vergangenheit wurden Codes nach kurzer Zeit auch deaktiviert.

Was sagen Trainer zum Code? Aktuell kommen die Codes eher gespalten in der Community an. Auch, wenn man sich immer über Gratis-Items freut, spotten einige Trainer über die Inhalte der Codes:

“Lösen Sie diesen Code ein und beanspruchen Sie einen Besuch im Inventar, um 6 Bälle zu verschicken”, schreibt einer (via reddit).

“Ich kann schneller Stops drehen oder Geschenke öffnen”, meint ein anderer (via reddit).

“Wie großmütig”,kommentiert ein User (via reddit).

Allerdings merkt auch ein Trainer an, dass zumindest Autocatcher-Nutzer jeden Ball gebrauchen können.

Promo-Code für Pokémon GO in iOS und Android einlösen – So klappt es

Android: Auf Android-Geräten könnt ihr Promo-Codes einfach im Shop einlösen. Dort scrollt ihr nach unten, bis ihr das Feld “Promos” findet.

Dort gebt ihr den Code ein und erhaltet eure Items.

iOS: Bei Geräten unter iOS-Betriebssystem müsst ihr einen kleinen Umweg gehen, denn es gibt das entsprechende Feld nicht im Shop. Hier müsst ihr die Niantic-Website aufrufen, auf der Codes eingegeben werden können. Den Link dazu findet ihr hier: Promo-Code einlösen (via rewards.nianticlabs.com).

Hier müsst ihr nun eure Anmeldedaten für Pokémon GO eingeben, allerdings ist das beispielsweise auch mit einem reinen Trainer-Club-Konto nicht möglich. Ihr braucht ein verknüpftes Konto, entweder mit Facebook, Google oder Ähnlichem.

Habt ihr den Code eingegeben, werden euch die Items im Spiel gutgeschrieben. Ob es geklappt hat, seht ihr im Beutel, oder auch im Tagebuch, wo ein entsprechender Eintrag zu finden sein sollte.

Ihr wollt wissen, was sonst im Spiel los ist? Hier sind alle Events im Juni 2023 von Pokémon GO.