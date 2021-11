Pokémon GO: Neuer Promo-Code ab heute gültig – So löst ihr ihn ein

Wie findet ihr das Avatar-Item? Werdet ihr euch das Fan-Sweatshirt von Ed Sheeran sichern, oder ist das nicht so euer Fall? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

Mithilfe eurer Zugangsdaten könnt ihr euch nun auf der Website einloggen. Anschließend erscheint auch hier eine Eingabemaske, in die ihr euren Code einfügen könnt. Sobald ihr euer Spiel dann erneut öffnet, wird euch das freigeschaltete Avatar-Item angezeigt und ihr könnt es verwenden. In eurem Tagebuch könnt ihr darüber hinaus ebenfalls nachsehen, ob das Einlösen funktioniert hat.

Auf Android-Geräten: Wer ein Android-Gerät nutzt, kann den Promo-Code direkt im Spiel einlösen. Dazu klickt ihr in euren Ingame-Shop und scrollt bis nach unten. Am Ende der Seite findet ihr das Eingabefeld “Promos”, in das ihr euren Code eingeben und bestätigen müsst.

In Pokémon GO gibt es beim Einlösen von Promo-Codes einen Unterschied zwischen Android- und iOS-Geräten. Wir haben uns angesehen, wie ihr den Avatar-Artikel jeweils bekommt und zeigen es euch:

Das ist der Promo-Code: Anlässlich des heute startenden Ed-Sheeran-Events in Pokémon GO , könnt ihr einen neuen Promo-Code nutzen und euch ein kleines Geschenk sichern.

In Pokémon GO habt ihr ab heute, den 22. November 2021, über einen Promo-Code wieder die Möglichkeit, euch ein Avatar-Item zu sichern. Wir von MeinMMO zeigen euch, wie ihr das Geschenk bekommt.

