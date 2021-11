Morgen startet das große Ed-Sheeran-Event mit Schiggy in Pokémon GO

In Pokémon GO startet das Event mit Ed Sheeran am 22. November. Wir zeigen euch die Startzeit, Inhalte wie Schiggy mit Sonnenbrille, Boni und alles, was ihr zum Konzert wissen müsst.

Was ist das für ein Event? Der Weltstar Ed Sheeran kommt für einen Besuch bei Pokémon GO vorbei. Im Spiel gibt er ein Konzert, das ihr euch im Spiel ansehen könnt. Doch ein Event in Pokémon GO wäre nicht ohne spezielle Boni und Pokémon.

Da Ed Sheeran großer Fan von Wasser-Pokémon ist, dreht sich um diese auch das Event. Wir zeigen euch hier die Details.

Ed Sheeran – Konzert, Uhrzeit, Event und Boni

Wann geht es los? Das Event beginnt am Montag, den 22. November, um 20:00 Uhr. Es ist dann bis Dienstag, den 30. November in Pokémon GO aktiv.

Wann startet das Konzert? Die aufgezeichnete Performance findet ihr ab 20:00 Uhr am Montag in der Neuigkeiten-Übersicht in Pokémon GO. Klickt dafür einmal auf das Pokéball-Menü und dann oben rechts auf “Neuigkeiten”. Ed spielt die Songs:

“Perfect”

“Bad Habits”

“Overpass Graffiti”

“Thinking Out Loud”

“First Times”

“Shivers”

Welche Boni gibt es? Wenn ihr während des Events Schnappschüsse macht, erwarten euch besondere Begegnungen. Dazu läuft während des Events jede Nacht “Overpass Graffiti” als Song in Pokémon GO. Macht eure Musik im Spiel an, um den Song zu hören.

Spawns in der Wildnis: In der Wildnis trefft ihr während des Events häufiger Karnimani, Hydropi, Plinfa und Ottaro. Mit Glück trefft ihr Schiggy mit Sonnenbrille und Froxy. Alle dieser Pokémon, mit Ausnahme von Froxy, könnt ihr als Shiny treffen.

Wo findet man Sonnenbrillen-Schiggy? Mit Glück trefft ihr die besondere Event-Form von Schiggy mit der Sonnenbrille in der Wildnis. Es wird während des Events aber auch besondere Feldforschungen geben, die euch mit Sonnenbrillen-Schiggy belohnen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Schiggy in dieser besonderen Form auftreten. Zu diesem Termin im Jahr 2018 gab es die seltenen Schiggy schon mal.

Promo-Code: Ab dem 22. November um 22 Uhr könnt ihr diesen Promo-Code einlösen:

VVM87WGMMUZHTB8X

Ihr erhaltet dafür ein Sweatshirt mit dem Logo des neuen Ed-Sheeran-Albums “Equal”. Der Code läuft am 30.11.2021 ab.

Geschenke: Ihr erhaltet zum Event-Start eine kostenlose Box im Shop. Darin enthalten sind 1 Lockmodul, 20 Pokébälle, 10 Himmihbeeren und 10 Sananabeeren.

Dazu gibt es neue Sticker, die ihr aus Geschenken von Freunden erhaltet. Alternativ findet ihr sie zum Kaufen im Shop.

Auf welchen der Inhalte des Ed-Sheeran-Events in Pokémon GO freut ihr euch am meisten? Findet ihr es gut, dass die Entwickler das Schiggy mit der Sonnenbrille zurückbringen, oder hättet ihr euch mehr darüber gefreut, wenn das Pokémon so selten geblieben wäre? Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier in die Kommentare.

Am Dienstag startet dann die vorletzte Rampenlichtstunde im November bei Pokémon GO.