Pokémon GO: So viel Zeit bleibt noch, um die gratis Hoopa-Forschung zu sichern

Wann gibt es die neue Forschung? Im Zuge eines Events, das vom 26. November bis 29. November läuft, wird die neue Hoopa-Spezialforschung “Entfesselter Schabernack” zum ersten Mal freigeschaltet. Das kündigte Niantic bereits auf dem Blog an (via nianticlabs.com )

Um was geht es? Seit Beginn der aktuellen Jahreszeit des Schabernacks in Pokémon GO, könnt ihr eine besondere Spezialforschung lösen. “Missverstandener Schabernack” mit Hoopa. Wenn ihr das schnell genug schafft, dann erhaltet ihr die zweite Spezialforschung zu Hoopa, “Entfesselter Schabernack”, kostenlos. Schafft ihr das nicht, müsst ihr sie für 5 € kaufen, wenn ihr sie haben wollt.

In Pokémon GO wird bald die neue Hoopa-Forschung “Entfesselter Schabernack” freigeschaltet. Die könnt ihr kostenlos bekommen oder müsst dafür bezahlen. Wir zeigen euch, bis wann ihr die Forschung “missverstandener Schabernack” abschließen müsst, um die neue Forschung kostenlos zu bekommen.

