Pokémon GO: Neuer Promo-Code bringt euch eine befristete Forschung mit einem der seltensten Items

In Pokémon GO könnt ihr einen neuen Promo-Code einlösen, der für die Entwicklung von Mega-Rayquaza wichtig ist. Wie das genau funktioniert, zeigen wir euch.

Was ist das für ein Code? Pokémon GO kündigte am 26. Juni 2024 auf X an, einen Promo-Code zu veröffentlichen, wenn sie auf TikTok 38.400 neue Follower gewinnen können. Da diese Anzahl nun erreicht wurde, wurde der Code veröffentlicht.

Der Code lautet:

7QJ6P2NX2U7KX

Was bringt der Code? Der Code belohnt euch mit einer befristeten Forschung, für die ihr bis zum 29. Juni 2024 um 19:00 Uhr Zeit habt, sie zu lösen. Schließt ihr sie erfolgreich ab, dann erhaltet ihr zur Belohnung unter anderem das Item Meteorit.

Mit diesem Item könnt ihr Rayquaza die Lade-Attacke Zenitstürmer beibringen. Diese Attacke benötigt ihr, neben 400 Einheiten der entsprechenden Mega-Energie, um bei Rayquaza die Mega-Entwicklung auszulösen und dadurch Mega-Rayquaza zu erhalten.

Wie löse ich den Code ein?

Um den Code einzulösen und die befristete Forschung zu erhalten, müsst ihr wie folgt vorgehen. Dieses Vorgehen ist bei Android- und iOS-Geräten identisch.

Kopiert euch den Promo-Code

Geht auf die Webstore Seite von Pokémon GO

Meldet euch mit eurem Pokémon GO Account an

Gebt den Code ein

Jetzt könnt ihr wieder ins Spiel wechseln und findet hier die befristete Forschung. Es ist möglich, dass es ein paar Sekunden dauert, bis die Forschung bei euch im Spiel erscheint. Ist das bei euch der Fall, dann wartet einfach kurz ab oder startet das Spiel neu und schaut, ob die Forschung daraufhin erscheint.

Wenn ihr bereits die entsprechende Mega-Energie besitzt, könnt ihr euch mit Mega-Rayquaza einen der stärksten Angreifer in Pokémon GO sichern.

Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr Mega-Rayquaza bereits? Oder hat euch bisher nur der Meteorit gefehlt, um die Mega-Entwicklung auszulösen? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche Events im Juli 2024 in Pokémon GO auf euch warten, haben wir die passende Übersicht für euch.