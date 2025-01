Mehr zu Tastaturen: Ein Hersteller verkauft eine Gaming-Tastatur für umgerechnet 750 Euro. Doch was gibt es für so viel Geld? Immerhin bekommt man für das Geld auch eine PS5 mit Spielen oder einen kleinen Gaming-PC: Es gibt eine mechanische Tastatur für 750 Euro – Warum ist die so teuer?

USB Passthrough: Ihr könnt an eure Tastatur USB-Geräte anschließen, die Signale werden dann an euren PC über eure Tastatur weitergeleitet. Eure Tastatur fungiert dann ein wenig wie ein USB -Hub.

Makros: Einige Hersteller bieten umfangreiche Möglichkeiten, um Tasten mit Funktionen oder anderen Features zu belegen. Das geht teilweise so weit, dass Valve ein Tastature-Feature in Counterstrike gebannt hat.

Grundsätzlich solltet ihr vor dem Kauf darauf achten, auf welche Beleuchtung ihr setzt. Eine reine Hintergrundbeleuchtung kann schick aussehen, im Dunkeln könnt ihr aber die Beschriftung nicht mehr lesen. In der Regel könnt ihr die Beleuchtungsart auch in der Software ändern, wenn die Tastatur das zulässt.

ABS: Das Akronym ABS steht für Acrylnitril-Butadien-Styrol. ABS-Tastenkappen findet ihr vor allem in günstigen Tastaturen, aber auch bei teuren Modellen. Selbst Hersteller wie Logitech oder Razer haben lange in Highend-Tastaturen billige Tastenkappen aus ABS verbaut. ABS-Tastenkappen haben den Nachteil, schnell verschmiert und schmutzig auszusehen. Dadurch wirken auch neue Tastaturen bereits nach wenigen Tagen dreckig und schmuddelig.

Membrane Schalter/ Rubberdome: Diese Technik setzt auf auf eine Gummimembran in der Tastatur, auf denen die Tasten sitzen. Drückt man die Membran zusammen, dann wird der elektrische Kontakt, der den Tastendruck registriert an den Rechner weiter gegeben.

Grundsätzlich müsst ihr euch vor dem Kauf entscheiden, auf was für eine Technik ihr unter den Tasten setzen wollt. Denn das entscheidet am Ende über das Gefühl, die Reaktionsfähigkeit und über die Lautstärke der Tastatur.

Neben der Maus zählt die Tastatur zu den wichtigsten Werkzeugen, die ihr im Alltag an eurem Rechner benötigt. Mittlerweile gibt es aber einen ganzen Haufen an Auswahlmöglichkeiten, wenn ihr eine Tastatur kaufen möchtet.

