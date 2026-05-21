Subnautica: Diese 8 Kreaturen gibt es wirklich, und sie sehen in echt fast noch gruseliger aus

In Subnautica stürzt ihr auf einem fremden Alien-Planeten ab und müsst euch durch die Unterwasserwelt forschen. Dabei schwimmen euch haufenweise Kreaturen vor die Nase, die manchmal friedlich sind, aber manchmal auch euer Leben mit einem Bissen beenden können. Viele dieser Kreaturen scheinen auf einer „Vorlage“ aus unserer Welt zu basieren. 8 stellen wir euch hier vor.

Update 20. Mai 2026: Wir haben den Artikel auf Aktualität geprüft und strukturell angepasst.

Zum bevorstehenden Launch von Subnautica 2 am 14. Mai 2026 auf Steam stellten wir uns die Frage: Wie sehen eigentlich die „echten“ Kreaturen aus Subnautica aus?

Aus diesem Grund haben wir euch 8 Kreaturen für eine kleine Bilderstrecke herausgesucht, die ein Vorbild in unserer Welt zu haben scheinen. In Subnautica schwimmen zwar viele verrückte Alien-Fische und -Meeresbewohner herum, allerdings sehen manche in echt fast noch gruseliger aus.

Den Anfang macht einer der gefährlichsten Jäger aus dem Spiel, der Reaper Leviathan.

Video starten Subnautica 2: Der erste Gameplay-Trailer zum Survival-Hit auf Steam Autoplay

Reaper Leviathan

Reaper Leviathan Riemenfisch (Regalecus glesne). Bild: Sandstein / Wikimedia Commons, CC BY 3.0

Der Reaper Leviathan ist einer der gefährlichsten Gegner in Subnautica. Er wird 55 Meter lang und ist für sein Brüllen bekannt, das man meistens schon hört, bevor die Kreatur überhaupt auftaucht.

Sein Vorbild scheint der Oarfish (oder auf Deutsch Riemenfisch) zu sein. Besonders die längliche Form und das Farbmuster sind sehr ähnlich. Der Riemenfisch kann bis zu 15 Meter lang werden und lebt normalerweise in einer Tiefe von ca. 1.000 Metern. Für Menschen ist er ungefährlich und wird selten an Küsten angespült.

Er gilt auch als Unheilsvorbote und soll der Ursprung von Legenden über riesige Seeschlangen sein (stuttgarter-zeitung.de).