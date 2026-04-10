Ein kostenloses neues Borderlands kam so aus dem Nichts, dass Spieler an einen Fake glaubten und 2K sich äußern musste

Es wurde überraschend ein kostenloses Borderlands veröffentlicht, aber nur wenige Spieler können es spielen und Take-Two muss erklären, dass es kein Scam ist.

Was ist das für ein neues Spiel? Am 9. April 2026 erschien überraschend ein neues Borderlands. Das US-amerikanische Entwicklerstudio „Zynga“ veröffentlichte mit „Borderlands Mobile“ einen kostenlosen Ableger des beliebten Loot-Shooter-Franchises für mobile Geräte – allerdings ohne große Ankündigung oder Vorstellung des Spiels.

Borderlands Mobile ist aktuell allerdings nur in den USA verfügbar und wurde auch dort ausschließlich im App Store von Apple für iOS‑Geräte veröffentlicht. Das Spiel ist Free-to-play, ab 18 Jahren freigegeben, aktuell rund 2,9 GB groß und auf die englische Sprache begrenzt.

Video starten Borderlands 4: Cineastischer Launch-Trailer zelebriert den Release Autoplay

Billige Kopie oder ein offizieller Ableger? 2K bezieht Stellung

Das steckt hinter dem Spiel: Da das Spiel nicht von Gearbox entwickelt wurde und sich auch Take-Two beziehungsweise 2K Games zunächst nicht zu Borderlands Mobile äußerten und es nirgendwo eine offizielle Ankündigung des Spiels gab, zweifelten einige Fans die Echtheit und Legalität des Mobile-Ablegers an.

Ein Nutzer schrieb etwa im Subreddit zu Borderlands 4: „Ich bin verwirrt… Ist das ein offizielles Spiel oder ist es nur ein ‚Lass mich deine Hausaufgaben kopieren‘-Mobile-Game?“

Inzwischen hat sich 2K Games zu Borderlands Mobile geäußert und bestätigt, dass das Spiel tatsächlich ein offizieller Ableger ist. Gegenüber Forbes ließ ein Sprecher verlauten:

„Wir suchen stets nach Möglichkeiten, Borderlands einem neuen Publikum näherzubringen. Das Zynga-Studio NaturalMotion führt derzeit einen zeitlich begrenzten Test für ein noch unbetiteltes Borderlands-Projekt für Mobilgeräte durch, wobei Gearbox kreative Beratung hinsichtlich des Designs, der Geschichte und des Hintergrunds der Spielereihe leistet. Wir hoffen, dass den Spielern dieses neue Borderlands-Erlebnis gefällt, und freuen uns auf ihr Feedback.“

Zynga, das Entwicklerstudio hinter Borderlands Mobile, ist seit einigen Jahren ein Teil von Take-Two Interactive und gehört damit derselben Unternehmensgruppe an wie 2K Games und Borderlands-Entwickler Gearbox Software. Die Übernahme von Zynga sorgte ihrerseits für Schlagzeilen, weil das Übernahmeangebot gemäß des CEOs von Take-Two rund 12,7 Milliarden US-Dollar betragen habe.

Darum geht es in dem Spiel: Den ersten US-amerikanischen Testern zufolge verfolge das Spiel anscheinend eine eigene, neue Story, die kurz nach den Ereignissen von Borderlands 3 spielt.

Da es sich zunächst nur um einen zeitlich begrenzten Test handelt, ist vorerst nur ein Kammer-Jäger spielbar. Man sieht aber bereits im Menü, dass es 3 weitere geben wird. Das Spielprinzip selbst orientiere sich stark an der Borderlands-Formel, sei aber merklich für Mobile ausgelegt, was kürzere Missionen bedeutet.

Erst kürzlich erschien der erste große DLC für Borderlands 4 mit einem neuen Kammer-Jäger im Gepäck. Die Erweiterung kam aber nicht bei allen Spielern gut an. Manche ziehen ein hartes Fazit. Mehr dazu hier: Borderlands 4 bekommt ersten großen DLC für 30 Euro, scheitert bei dem, was die Vorgänger so gut gemacht hat