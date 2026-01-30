Borderlands 4 stopft euch 2026 mit neuen Inhalten voll, verspricht 2 kostenlose Updates und 6 DLCs

Borderlands 4 hat einen neuen Blick auf die Roadmap für 2026 gewährt. Euch erwarten haufenweise Updates, darunter auch kostenlose.

Das sind die neuen Infos: Borderlands 4 hat die Roadmap für 2026 vorgestellt und zahlreiche neue Inhalte für Fans des Looter-Shooters versprochen. Insgesamt bekommt ihr zwei kostenlose Major-Updates sowie 6 kostenpflichtige DLCs.

Die Highlights des Jahres sind dabei die großen Story-Packs, bei denen es neben neuen Kampagnen-Missionen und einer neuen Region auch einen neuen Kammer-Jäger gibt.

Borderlands 4 zeigt Roadmap für 2026

So soll das Jahr verlaufen: Im ersten Quartal des Jahres 2026 (Januar bis März) erwarten euch 2 kostenpflichtige DLCs: das Bounty-Pack 2 und das Story-Pack 1.

Als Erstes erscheint das Bounty-Pack 2 „Legend of the Stone Demon“, das für Februar geplant ist. Dieses bringt unter anderem eine neue Mission sowie die Pearlescent-Seltenheitsstufe für eure Ausrüstung. Diese ist noch besser und seltener als legendäre Items.

Im Anschluss an das Bounty-Pack 2 folgt im ersten Quartal das Story-Pack „Mad Ellie and the Vault of the Damned“ mit dem ersten neuen Kammerjäger „Cash“, den Gearbox bereits 2025 in einem kurzen Teaser gezeigt hat. Außerdem liefert das Story-Pack eine neue Region auf der Map sowie mehrere neue Story-Missionen.

Borderlands 4 Roadmap 2026 (Stand Januar)

Im zweiten Quartal folgen dann 2 kostenlose Updates, die euch einen neuen Raid-Boss sowie einen neuen Takedown liefern. Abgeschlossen wird das Quartal durch Bounty-Pack 3, das kostenpflichtig ist.

Im dritten Quartal bekommt ihr dann die ebenfalls kostenpflichtigen Bounty-Packs 4 und 5, wobei noch nicht bekannt ist, was euch da erwartet. Das gleiche gilt für das Story-Pack 2, das das dritte Quartal abschließen soll.

So könnt ihr die kommenden DLCs spielen: Die kostenlosen Updates sind natürlich frei verfügbar, doch die neuen Bounty- und Story-Packs müsst ihr kaufen. Diese sind separat erhältlich.

Falls ihr zum Release des Looter-Shooters aber bereits eine der gehobeneren Editionen gekauft habt, sind die neuen Inhalte darin teilweise enthalten. Die Deluxe-Edition beinhaltet die Bounty-Packs, während die Super-Deluxe-Edition neben den Bounty-Packs auch die Story-Packs enthält. Eine genaue Übersicht der Editionen findet ihr hier: Borderlands 4 – Alle Infos zum Preis, den Editionen und den Unterschieden.