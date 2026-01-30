Borderlands 4 verteilt SHiFT Codes und beschenkt euch mit kostenlosen Loot. MeinMMO listet euch alle SHiFT Codes auf, die im Januar 2026 aktiv sind.
Was sind SHiFT Codes? In Borderlands gibt es sogenannte SHiFT-Codes. Diese Codes könnt ihr in den Spielen der Reihe einlösen, um dafür kosmetische Gegenstände oder Schlüssel für Loot-Kisten zu bekommen. So könnt ihr aus einem SHiFT-Code beispielsweise einen goldenen Schlüssel erhalten, den ihr in Borderlands 4 bei goldenen Kisten einlösen könnt.
Borderlands 4: SHiFT Codes – Diese Codes sind aktiv und so löst ihr sie ein
Alle kurzfristig gültigen SHiFT Codes:
- 30. Januar 2026: T9FBJ-X9C9B-5RJTW-TTB3T-B336X (läuft ab am 3. Februar 2026)
- 3 Goldene Schlüssel
Alle langfristig gültigen SHiFT Codes:
- 30. Dezember 2025: 39FJB-CT5S3-5FTTW-BBB3J-F3HKZ (läuft ab am 31. Dezember 2030)
- Kammer-Jäger-Skin für Amon, Vex, Rafa und Harlowe: „Hype Squad”
- 27. Dezember 2025: 3HX3J-RJWSJ-CFBBC-3BJ3B-RWZ36 (läuft ab am 31. Dezember 2030)
- Kammer-Jäger-Skin für Amon, Vex, Rafa und Harlowe: „A Winter Borderland”
- 24. Dezember 2025: BZ6J3-3JKHB-CX3B5-TTJTT-HJBZW (läuft ab am 31. Dezember 2030)
- Kammer-Jäger-Skin für Amon, Vex, Rafa und Harlowe: „The World on His Shoulders”
- 21. Dezember 2025: 3ZXJB-HZBHT-KX3BK-BBTT3-BHHXJ (läuft ab am 31. Dezember 2030)
- Kammer-Jäger-Skin für Amon, Vex, Rafa und Harlowe: „Children of the Vex”
- 20. Dezember 2025: J9XTB-SJWS3-WRTTC-BJTJJ-TH6TX (läuft ab am 31. Dezember 2030)
- Echo-4-Skin: „A Winter Borderland”
- 1. Dezember 2025: 3S6BB-ZXT93-KRT3W-BT3T3-JW6TZ (läuft ab am 31. Dezember 2030)
- Gourd Your Loins & Hex Appeal Halloween-Skin
- 21. Oktober 2025: J96JT-BCXKT-C6JJ5-JTJBB-BZTXJ (läuft ab am 31. Dezember 2030)
- Kammer-Jäger-Skin „Maliwannabee“ für Vex
- 14. Oktober 2025: BZ6JJ-CB6CT-WXJJW-3TT3B-56FZ5 (läuft ab am 31. Dezember 2030)
- Kammer-Jäger-Skin „Mass Market Appeal“ für Vex
- 6. Oktober 2025: JZ6BJ-SBR5J-WF3BK-BT3BB-TX9HB (läuft ab am 31. Dezember 2030)
- Kammer-Jäger-Skin „Kult-Klassiker“ für Amon
- 30. September 2025: TZXT3-XJXCB-CXBJW-BTTJT-9SK6B (läuft ab am 31. Dezember 2030)
- Kammer-Jäger-Skin „Retter des Ersparten“ für Rafa
- 17. September 2025: JS63J-JSCWJ-CFTBW-3TJ3J-WJS5R (gültig bis zum 31. Dezember 2030)
- 1x neuer Skin für Vex, Rafa, Amon und Harlowe
- 1x legendärer Ripper-Schild, der sich dem Level Ihres Kammer-Jägers anpasst (mit einem Minimum von Level 25)
- ECHO-4 Skins: „Break Free“ und „Kn0x“
- 17. September 2025: Individueller Code, wenn ihr den Newsletter über euren SHiFT Account abonniert (gültig bis 31. Dezember 2030)
- Waffen-Skin „Hazard Pay“
- 13. September 2025: Individueller Code pro Spieler (Ablaufdatum unbekannt)
- 1x Goldener Schlüssel
- Ist mit einer Quest auf Discord verbunden, bei der ihr 15 Minuten lang BL4 spielen sollt
- 11. September 2025: T9RJB-BFKRR-3RBTW-B33TB-KCZB9 (Permanent)
- 1x Goldener Schlüssel
Wie löst ihr den Code ein? Einen SHiFT-Code könnt ihr auf der Gearbox SHiFT-Seite oder über das Social-Menü in Borderlands einlösen. Am einfachsten geht das Einlösen über die SHiFT-Seite, da ihr den jeweiligen Code dann einfach kopieren und dort einfügen könnt.
Hier gelangt ihr zu der SHiFT-Seite:
Zum Einlösen eines Codes benötigt ihr jedoch ein SHiFT-Konto. Das könnt ihr ebenfalls auf der SHiFT-Seite erstellen. Beim Anlegen eures SHiFT-Accounts müsst ihr eure Plattform(en) und eine E-Mail-Adresse angeben.
Was müsst ihr bedenken? SHiFT Codes sind in der Regel nur für kurze Zeit einlösbar. Nach einer bestimmten Zeit verlieren sie ihre Gültigkeit und sind quasi abgelaufen. Wenn wir euch hier einen neuen SHiFT Code präsentieren, solltet ihr ihn also möglichst zeitnah einlösen.
Mit etwas Glück beschert euch ein SHiFT Code eine starke, universell einsetzbare Waffe. Falls ihr ein Schießeisen mit einem speziellen Element zieht, könnt ihr derweil auf MeinMMO nachlesen, gegen welche Gegner dieses Element stark oder schwach ist: Borderlands 4: Element-Tabelle – So setzt ihr Elemente richtig ein
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Bei Teil 4 war bei mir noch schneller die Luft raus als bei Teil 3
Man dankt 🙏
Der Code J9XBB-KK9T3-CRTBW-BBT3T-KTBT existiert laut Shift nicht.
Stimmt da fehlte ein Buchstabe hinten dran: J9XBB-KK9T3-CRTBW-BBT3T-KTBTW – ich fix das mal fix – danke für den Hinweis.
3SR3J-CS63T-CFB3K-J3JTT-RZ5JR abgelaufen
3SRBB-X9RBJ-CRTBW-3BBB3-KJFW6 abgelaufen
Ps.: Wenn ihr einfach mal den post vom Goldenen schlüssel richtig lesen würdet, würdet ihr auch ein Ablaufdatum erkennen. Randy schreibt es nämlich immer mit rein. 🙂
Haben wir aktualisiert, danke für den Hinweis 🙂
“Update 19.09.2025: Für den heutigen Tag wurden bisher keine neuen SHiFT Codes veröffentlicht. Wird aktualisieren den Artikel sobald es neue gibt.”
Dann trotzdem den Artikel wieder vom Datum hochzupushen, nennt man auch “Fake Freshness” und verstößt seit Jahren gegen die SEO-Richtlinien von Google und anderen Suchmaschinen.
User hier auf der Startseite oder auch via Google denken “Oh, das ist von heute, da muss es was Neues geben.” – klicken auf den Artikel und sehen nur alte Infos. Das ist nicht userfreundlich und solange große Seiten offenbar das ohne Rankingstrafen tun dürfen (kleine Websites werden bei sowas direkt downgerankt), werden es alle weiter tun – nur für Klicks – denn keine anderen Gründe gibt es, das Datum hochzusetzen, wenn wirklich nichts Neues hinzugefügt wurde.
Seht das als Kritik oder SEO-Tipp – whatever, ich finds scheiße und Google sagt selbst, dass sie Fake Freshness nicht positiv bewerten.
Heyho, bisher gab es seit (und schon vor) dem Release regelmäßig neue SHiFT-Codes. Mit dem Update, dass wir den Artikel aktualisiert haben, aber es aktuell keinen neuen Code gibt, wollen wir interessierten Lesern zeigen, dass es heute bisher keinen neuen Code habe, die Liste aber trotzdem aktuell ist. Manche Leser interessiert eben auch, ob es überhaupt am heutigen Tag neue Codes gab.
Zusätzlich zu dem oberen Code, 1x Goldener Schlüssel
THRBT-WW6CB-56TB5-3B3BJ-XBW3X / Limitierter Code, gültig bis am 18 September. Viel Spass <3
Nice, vielen Dank! Ist erfolgreich eingelöst. Ergänze ich dann oben im Artikel ❤
<3
Der ist bis am 30 September gültig. Sry, meinte er ist von jetzt an 18 Tage gültig^^
Quelle: https://www.ign.com/wikis/borderlands-4/Borderlands_4_SHiFT_Codes