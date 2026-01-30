Borderlands 4 verteilt SHiFT Codes und beschenkt euch mit kostenlosen Loot. MeinMMO listet euch alle SHiFT Codes auf, die im Januar 2026 aktiv sind.

Was sind SHiFT Codes? In Borderlands gibt es sogenannte SHiFT-Codes. Diese Codes könnt ihr in den Spielen der Reihe einlösen, um dafür kosmetische Gegenstände oder Schlüssel für Loot-Kisten zu bekommen. So könnt ihr aus einem SHiFT-Code beispielsweise einen goldenen Schlüssel erhalten, den ihr in Borderlands 4 bei goldenen Kisten einlösen könnt.

Update 30.01.2026: Wir haben für euch die neusten SHiFT-Codes für Borderlands 4 im Artikel ergänzt und abgelaufene Codes entfernt.

Borderlands 4: SHiFT Codes – Diese Codes sind aktiv und so löst ihr sie ein

Alle kurzfristig gültigen SHiFT Codes:

30. Januar 2026: T9FBJ-X9C9B-5RJTW-TTB3T-B336X (läuft ab am 3. Februar 2026) 3 Goldene Schlüssel

Alle langfristig gültigen SHiFT Codes:

30. Dezember 2025: 39FJB-CT5S3-5FTTW-BBB3J-F3HKZ (läuft ab am 31. Dezember 2030) Kammer-Jäger-Skin für Amon, Vex, Rafa und Harlowe: „Hype Squad”

39FJB-CT5S3-5FTTW-BBB3J-F3HKZ (läuft ab am 31. Dezember 2030) 27. Dezember 2025: 3HX3J-RJWSJ-CFBBC-3BJ3B-RWZ36 (läuft ab am 31. Dezember 2030) Kammer-Jäger-Skin für Amon, Vex, Rafa und Harlowe: „A Winter Borderland”

3HX3J-RJWSJ-CFBBC-3BJ3B-RWZ36 (läuft ab am 31. Dezember 2030) 24. Dezember 2025: BZ6J3-3JKHB-CX3B5-TTJTT-HJBZW (läuft ab am 31. Dezember 2030) Kammer-Jäger-Skin für Amon, Vex, Rafa und Harlowe: „The World on His Shoulders”

BZ6J3-3JKHB-CX3B5-TTJTT-HJBZW (läuft ab am 31. Dezember 2030) 21. Dezember 2025: 3ZXJB-HZBHT-KX3BK-BBTT3-BHHXJ (läuft ab am 31. Dezember 2030) Kammer-Jäger-Skin für Amon, Vex, Rafa und Harlowe: „Children of the Vex”

3ZXJB-HZBHT-KX3BK-BBTT3-BHHXJ (läuft ab am 31. Dezember 2030) 20. Dezember 2025: J9XTB-SJWS3-WRTTC-BJTJJ-TH6TX (läuft ab am 31. Dezember 2030) Echo-4-Skin: „A Winter Borderland”

J9XTB-SJWS3-WRTTC-BJTJJ-TH6TX (läuft ab am 31. Dezember 2030) 1. Dezember 2025 : 3S6BB-ZXT93-KRT3W-BT3T3-JW6TZ (läuft ab am 31. Dezember 2030) Gourd Your Loins & Hex Appeal Halloween-Skin

21. Oktober 2025: J96JT-BCXKT-C6JJ5-JTJBB-BZTXJ (läuft ab am 31. Dezember 2030) Kammer-Jäger-Skin „Maliwannabee“ für Vex

J96JT-BCXKT-C6JJ5-JTJBB-BZTXJ (läuft ab am 31. Dezember 2030) 14. Oktober 2025: BZ6JJ-CB6CT-WXJJW-3TT3B-56FZ5 (läuft ab am 31. Dezember 2030) Kammer-Jäger-Skin „Mass Market Appeal“ für Vex

BZ6JJ-CB6CT-WXJJW-3TT3B-56FZ5 (läuft ab am 31. Dezember 2030) 6. Oktober 2025: JZ6BJ-SBR5J-WF3BK-BT3BB-TX9HB (läuft ab am 31. Dezember 2030) Kammer-Jäger-Skin „Kult-Klassiker“ für Amon

30. September 2025: TZXT3-XJXCB-CXBJW-BTTJT-9SK6B (läuft ab am 31. Dezember 2030) Kammer-Jäger-Skin „Retter des Ersparten“ für Rafa

TZXT3-XJXCB-CXBJW-BTTJT-9SK6B (läuft ab am 31. Dezember 2030) 17. September 2025 : JS63J-JSCWJ-CFTBW-3TJ3J-WJS5R (gültig bis zum 31. Dezember 2030) 1x neuer Skin für Vex, Rafa, Amon und Harlowe 1x legendärer Ripper-Schild, der sich dem Level Ihres Kammer-Jägers anpasst (mit einem Minimum von Level 25) ECHO-4 Skins: „Break Free“ und „Kn0x“

: JS63J-JSCWJ-CFTBW-3TJ3J-WJS5R (gültig bis zum 31. Dezember 2030) 17. September 2025 : Individueller Code, wenn ihr den Newsletter über euren SHiFT Account abonniert (gültig bis 31. Dezember 2030) Waffen-Skin „Hazard Pay“

: Individueller Code, wenn ihr den Newsletter über euren SHiFT Account abonniert (gültig bis 31. Dezember 2030) 13. September 2025: Individueller Code pro Spieler (Ablaufdatum unbekannt) 1x Goldener Schlüssel Ist mit einer Quest auf Discord verbunden, bei der ihr 15 Minuten lang BL4 spielen sollt

Individueller Code pro Spieler (Ablaufdatum unbekannt) 11. September 2025: T9RJB-BFKRR-3RBTW-B33TB-KCZB9 (Permanent) 1x Goldener Schlüssel

Wie löst ihr den Code ein? Einen SHiFT-Code könnt ihr auf der Gearbox SHiFT-Seite oder über das Social-Menü in Borderlands einlösen. Am einfachsten geht das Einlösen über die SHiFT-Seite, da ihr den jeweiligen Code dann einfach kopieren und dort einfügen könnt.

Hier gelangt ihr zu der SHiFT-Seite:

Zum Einlösen eines Codes benötigt ihr jedoch ein SHiFT-Konto. Das könnt ihr ebenfalls auf der SHiFT-Seite erstellen. Beim Anlegen eures SHiFT-Accounts müsst ihr eure Plattform(en) und eine E-Mail-Adresse angeben.

Was müsst ihr bedenken? SHiFT Codes sind in der Regel nur für kurze Zeit einlösbar. Nach einer bestimmten Zeit verlieren sie ihre Gültigkeit und sind quasi abgelaufen. Wenn wir euch hier einen neuen SHiFT Code präsentieren, solltet ihr ihn also möglichst zeitnah einlösen.

