Borderlands 4 bekommt ersten großen DLC für 30 Euro, scheitert bei dem, was die Vorgänger so gut gemacht hat

Borderlands 4 hat sein erstes Story-Pack erhalten. Neben neuen Story-Missionen, Waffen und Gegnern gibt es auch einen neuen Kammer-Jäger. Doch das DLC kommt auf Steam gar nicht gut an.

Was ist das für ein DLC? Mit Story-Pack 1: Mad Ellie und die Jammer-Kammer erschien am 26. März 2026 das erste große Story-DLC von Borderlands 4, das mehr Inhalte mit sich bringt als die vorherigen Kopfjäger-Pakete. Mit dabei sind:

C4SH als neuer Kammer-Jäger

Ein neues Gebiet

Neue Haupt- und Nebenmissionen

Neue Sammelobjekte

Neue Bosse und Mini-Bosse

Neue Ausrüstung und Cosmetics

Das ganze Story-Pack kostet 30 €, wenn ihr nicht das Kammer-Jäger-Paket habt oder die Super Deluxe Edition gekauft habt. Obwohl das auf dem Papier nach einem vollen DLC aussieht, kommt es auf Steam und bei vielen Fans gar nicht gut an.

Das ist bei Weitem keine 30 Dollar wert

Wo liegt das Problem beim ersten großen Story-Pack? Auf Steam hat das DLC aktuell (Stand: 28.03.2026, 09:30 Uhr) bei 202 Reviews nur 34 % positiv. Damit steht das Spiel bei Größtenteils negativ . Schaut man sich die Reviews an, wird vor allem die Länge des DLCs kritisiert. Einige Nutzer schreiben davon, dass man die Hauptstory in weniger als 3 Stunden beenden kann.

Ein anderer negativer Faktor scheint der Preis zu sein. Auch die positiven Reviews kritisieren den Preis von 30 € bei einem Spiel, das ohne Rabatt 70 € kostet.

So schreibt der Nutzer Tricylce Enjoyer in seiner Review: Das ist bei weitem keine 30 Dollar wert, lol. Es kommt mir kürzer vor als eine BL2-DLC-Kampagne, und die hatten immerhin einen, wenn nicht sogar zwei Raid-Bosse. C4SH ist super, und die Erhöhung der Levelobergrenze ist nett, aber im Vergleich zu den anderen herausragenden DLCs der Reihe fühlt es sich … okay an?

Wie Tricycle Enjoyer loben auch andere positive Reviews den neuen spielbaren Charakter C4SH. Den könnt ihr aber nicht separat kaufen und müsst dafür das gesamte Story-Pack erwerben.

Konnte der DLC die Spielerzahlen erhöhen? Schaut man sich die Spielerzahlen auf SteamDB an, dann kann man einen kleinen Sprung sehen. Während die Spielerzahlen vorher zwischen 2000 und 4000 Spielern lagen, konnte man in den letzten 24 Stunden auf bis zu 14.800 Spieler zeitgleich steigen.

Die bisherigen Kopfgeld-Packs konnten eine solche Steigerung nicht erreichen. Aber selbst die kleine Steigerung, die man erreichen konnte, ist noch weit weg von den 300.000 Spielern, die Borderlands 4 zum Release gleichzeitig feiern konnte.

Die DLCs waren in den Vorgängern ein Highlight

Was sagt MeinMMO-Redakteur und Borderlands-Fan Nikolas Hernes zur Resonanz des DLCs? Zu sehen, dass das DLC so schlecht ankommt, macht mich etwas traurig. Für mich waren die DLCs in Borderlands 3 und vor allem in Borderlands 2 die großen Highlights, die sogar die Haupttitel übertroffen haben.

Wenn ich etwa an das Piraten-DLC in 2 oder das Western-DLC in 3 denke, merke ich, was für Top-DLCs Gearbox abgeliefert hat. Die DLC in den Vorgängern waren nicht nur kleine neue Inhalte, sie waren Verbesserungen für das Hauptspiel, und das erste Story-Pack für den 4. Teil scheint das nicht zu schaffen.

Mich freut es zwar, dass C4SH gut ankommt, doch da er nur mit dem Story-Pack verfügbar ist, wirft die negative Resonanz einen Schatten über ihn.

Ich hoffe, dass sich Borderlands 4 mit kommenden Updates noch gut fangen kann, denn darin steckt ein echt guter Loot-Shooter, der nur etwas mehr Liebe braucht.

Aber wie seht ihr das? Habt ihr das DLC gespielt oder habt ihr Borderlands 4 schon ganz den Rücken gekehrt? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Auch ein anderer Loot-Shooter feiert aktuell eine Rückkehr mit einem neuen Modus: The Division 2 hat mit einem neuen Modus ein Meisterwerk geschaffen und ich wünschte, das wäre ein eigenes Spiel