Borderlands 4 bringt den ersten Story-DLC schon in 2 Wochen, liefert einen neuen Kammerjäger und legendären Loot

In nur wenigen Wochen bekommt Borderlands 4 seinen ersten Story-DLC, der unter anderem mit einem neuen Kammerjäger und legendären Loot lockt.

Was ist das für ein DLC? Mad Ellie and the Vault of the Damned lautet der Name dieses ersten Story-DLCs für Borderlands 4. Der grobe Inhalt war bereits bekannt, nun gibt es ein festes Release-Datum – und zwar den 26. März 2026.

In diesem DLC schließt ihr euch mit der Mechanikerin Ellie zusammen, die Fans bereits aus Borderlands 2 kennen könnten. Ziel ist es, einen außerirdischen Monolithen zu zerstören und in die namensgebende Vault of the Damned einzudringen. Derweil bedroht eine kosmische Entität Kairos – den Planeten, auf dem Borderlands 4 spielt.

Im Reveal-Trailer bekommt ihr einen ersten Blick auf den DLC:

Neue Zone, Kammerjäger und viel Loot

Was steckt drin im DLC? Der schickt euch in eine neue Zone – die arktische Eiswüste des Whispering Glacier. Dort gibt es neue Story- und Nebenmissionen sowie Aktivitäten und Sammelobjekte. Einige altbekannte Gesichter tauchen ebenfalls auf. Neben der bereits genannten Ellie sind auch Mancubus Bloodtooth, Pickle und Crazy Earl angekündigt worden.

Einen neuen Kammerjäger gibt es ebenfalls. Dieser hört auf den Namen C4SH und wurde erstmals auf der Tokyo Games Show 2025 vorgestellt. Dazu, wie der sich spielen wird, wollen die Entwickler nächste Woche mehr verraten. Bereits bekannt ist, dass der Robo-Cowboy im Kampf besondere Karten nutzt.

Für frischen Loot ist ebenfalls gesorgt: Das erste Story-Pack enthält drei neue perlmuttfarbene Waffen und 11 neue legendäre Ausrüstungsgegenstände – darunter zwei Granaten, zwei schwere Waffen, zwei Schilde und fünf Klassen-Mods.

Zudem gibt es 28 neue kosmetische Gegenstände:

Zwei Kammerjäger-Köpfe (nutzbar für alle Kammerjäger)

Vier Kammerjäger-Skins (nutzbar für alle Kammerjäger)

Acht Kammerjäger-Köpfe speziell für C4SH

Ein alternativer Kammerjäger-Körper speziell für C4SH

Vier Waffen-Skins

Vier Fahrzeug-Skins

Drei ECHO-4-Drohnen-Skins & Aufsätze

Ein ECHO-4-Rahmen

Insgesamt erwarten euch im DLC auch zwei große Bosskämpfe sowie 16 Minibosse. Eine neue Weltboss-Mechanik lässt euch zudem mit monströsen Bäumen, die in der Spielwelt wachsen, interagieren. Diese teleportieren euch in eine albtraumhafte Dimension, wo ein zufälliger Boss auf euch lauert.

Was brauche ich, um den DLC spielen zu können? Im Kammerjäger-Pack sowie der Deluxe und Super Deluxe Edition von Borderlands 4 ist das Story-Pack bereits enthalten. Ihr könnt es euch aber auch separat kaufen. Einen Preis gibt es dafür aber noch nicht.

Um den neuen DLC spielen zu können, solltet ihr außerdem einen Kammerjäger auf mindestens Level 13 besitzen. Ihr könnt euch aber auch einen neuen auf Level 13 erstellen, um direkt mit dem DLC loslegen zu können. Da dieser eine eigenständige Handlung erzählt, sollen keine Vorkenntnisse vonnöten sein.

Mad Ellie and the Vault of the Damned soll nur der erste Story-DLC für Borderlands 4 sein. Immerhin hat der Loot-Shooter bereits eine umfassende Roadmap mit vielen neuen Inhalten präsentiert. Eine Übersicht findet ihr hier bei uns auf MeinMMO: Borderlands 4: Roadmap – Alle kommenden DLCs