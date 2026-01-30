Borderlands 4: Roadmap – Alle kommenden DLCs

GuideService
2 Min. Niko Hernes 2 Kommentare Lesezeichen
Borderlands 4: Roadmap – Alle kommenden DLCs

Der Release von Borderlands 4 ist nur der Anfang für den Loot-Shooter. Mit kostenlosen Inhalten und Premium-DLCs soll das Spiel auch nach dem Launch noch erweitert werden. MeinMMO zeigt euch alle kommenden Inhalte der Roadmap.

Update vom 30. Januar 2026: Der Artikel wurde mit neuen Informationen zu den kommenden Inhalten im 1. Quartal 2026 und darüber hinaus ergänzt.

Wie sieht die Roadmap von Borderlands 4 aus? Gearbox Software hat schon einige Inhalte angekündigt, auf die sich Spieler von Borderlands 4 in Zukunft freuen können.

Dabei erwarten euch nicht nur kostenpflichtige DLCs, die ihr möglicherweise schon in einer der Editionen enthalten habt, sondern auch kostenlose Inhalte. Wir listen euch die Sachen chronologisch auf.

Borderlands 4 Roadmap: Inhalte und DLCs, die 2025 erschienen sind

  • Schrecken von Kairos (Kostenloses saisonales Mini-Event)
    • Genauer Release: 23. Oktober 2025 bis 6. November 2025
    • Neue Waffen (Tediore-Sturmgewehr, Granate)
    • Neue kosmetische Inhalte (Kürbisköpfe für die Jäger und der Skin Hexappeal)
    • Neue Wettereffekte (Blutregen)
  • Kopfgeld-Pack 1: How Rush saved Mercenary Day (kostenloser DLC für alle Spieler)
    • Genauer Release: 20. November
    • Neue Missionen und Bosse
    • Neue legendäre Ausrüstung
    • Kammer-Karten mit 24 kosmetischen Items und Ausrüstung, die man re-rollen kann.
    • 1 Echo-4-Skin
    • 1 Fahrzeug
  • Unbesiegbare Bosse 1 (kostenloser Inhalt)
    • Genauer Release: Dezember
    • Starke Raid-Boss (Bloomreaper)
    • Neue legendäre Waffen
    • Weitere Ränge für den Ultimate Vault Hunter Mode

Nach dem Video seht ihr die geplanten Inhalte für das erste Quartal 2026.

Boss in Borderlands 4 droppt starken Loot und lässt sich schnell farmen
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Borderlands 4 bekommt den besten Endgame-Content des Vorgängers, verspricht harte Bosskämpfe und neues Gebiet Borderlands 4 stopft euch 2026 mit neuen Inhalten voll, verspricht 2 kostenlose Updates und 6 DLCs Chef von Borderlands 4 behauptete, es würde erst in 5 Jahren krassen Sale geben, nur 1 Monat nach Release gibt es schon ein Angebot Spieler von Borderlands 4 klagen nach dem neuen Update über Probleme, der Rat der Entwickler: Haltet einfach 15 Minuten lang durch Neues Update in Borderlands 4 bringt eins der meistgeforderten Features – Vollständige Patch Notes Borderlands 4 stopft euch 2026 mit neuen Inhalten voll, verspricht 2 kostenlose Updates und 6 DLCs Borderlands 4 im Splitscreen belebt das klassische „Lass ne Runde zocken“-Gefühl wieder, das heute viel zu wenig Spiele haben Die 5 besten legendären Waffen für jeden Vault Hunter in Borderlands 4 Borderlands 4 ist sich kaputten Build bewusst, aber zuerst möchten die Entwickler etwas anderes verbessern  Eine Nebenquest in Borderlands 4 macht euren Trophy-Run kaputt, wenn ihr euch für eine Legendary, statt eines romantischen Fotos entscheidet Die größten Multiplayer-Shooter aus dem Herbst 2025 im Ranking – Welches Spiel krallt sich Platz 1? Borderlands 4: Ultimate Vault Hunter Mode – So schaltet ihr den Endgame-Modus frei

Borderlands 4 Roadmap: Inhalte und DLCs, die im ersten Quartal 2026 erscheinen sollen

  • Kopfgeld-Pack 2: Legend of the Stone Demon (kostenpflichtiger DLC, der in der Deluxe- und Super-Deluxe-Edition enthalten ist)
    • Genauer Release: Februar 2026
    • Neue Missionen und Bosse
    • Neue legendäre Ausrüstung,
    • Kammer-Karten mit 24 kosmetischen Items und Ausrüstung, die man re-rollen kann.
    • 1 Spieler-Skin
    • 1 Echo-4-Skin
    • 1 Fahrzeug
  • Pearlescent-Ausrüstung (kostenloser Inhalt)
    • Neue extrem seltene Ausrüstungsrarität mit neuen Items, die es bereits in den Vorgängern gab
  • Story-Pack 1: Mad Ellie und die Jammer Kammer (kostenpflichtiger DLC, der in der Super-Deluxe-Edition enthalten ist)
    • Genauer Release: 1. Quartal 2026
    • Neue Klasse: der Kammerjäger C4SH
    • Neue Hauptmissionen
    • Neue Map-Zonen
    • Neue Nebenmissionen
    • Neue legendäre Ausrüstung
    • Neue kosmetische Items

Borderlands 4 Roadmap: Inhalte und DLCs, die nach dem 1. Quartal 2026 erscheinen sollen

  • Neuer unbesiegbarer Raid-Boss (kostenloser Inhalt)
    • Genauer Release: 2. Quartal 2026
  • Takedowns als Endgame-Content (kostenloser Inhalt)
    • Genauer Release: 2. Quartal 2026
  • Kopfgeld-Pack 3 (kostenpflichtiger DLC, der in der Deluxe- und Super-Deluxe-Editon enthalten ist)
    • Genauer Release: 2. Quartal 2026
  • Kopfgeld-Pack 4 und 5 (kostenpflichtiger DLC, der in der Deluxe- und Super-Deluxe-Edition enthalten ist)
    • Genauer Release: 3. Quartal 2026
  • Story-Pack 2 (kostenpflichtiger DLC, der in der Super-Deluxe-Edition enthalten ist)
    • Genauer Release: 3. Quartal 2026

Zusätzlich dazu sollen wöchentlich neue Boss-Kämpfe rotiert werden, außerdem sollen jede Woche Wildcard-Missionen erscheinen. Auch Maurices Schwarzmarkt-Automat wechselt wöchentlich durch.

Mehr zum Thema
Mehr zum Thema
Borderlands 4: Starker Build für Rafa lässt ihn Bosse mit nur einem Schuss besiegen
von Niko Hernes
Mehr zum Thema
Spieler legt Boss in Borderlands 4, sieht verzweifelt zu, wie seine Legendary in den Abgrund stürzt, verliert sie für immer
von Niko Hernes
Mehr zum Thema
Borderlands 4: Alle SHiFT Codes im September 2025 – So bekommt ihr gratis Goldene Schlüssel und mehr
von Dariusz Müller

Für die Zukunft gibt es also auch noch viele Inhalte, die auf die Kammer-Jäger von Borderlands 4 zukommen. Erst einmal müssen die meisten Spieler das Spiel aber durchzocken. Falls ihr dafür Tipps und Guides braucht, schaut gerne hier vorbei: Borderlands 4: Alle Guides, Tipps und Listen in der Übersicht

Quelle(n): borderlands.2k.com
Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
6
Gefällt mir!
2
Kommentieren
Borderlands 4 Amon mit Skin

Borderlands 4: Alle SHiFT Codes (Januar 2026) – So bekommt ihr gratis Loot

Die besten Shooter, Helldivers 2, The Finals

Die 25 besten Shooter 2026 – Diese PvP- und PvE-Spiele überzeugen mit ihrem Gameplay

Borderlands 4 Amon Äxte

Borderlands 4: So löst ihr die Quest „Verkauf von der Stange“

Borderlands 4 Vex Build

Borderlands 4: Vex-Build erledigt Bosse im Endgame in Sekunden

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
2 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
blackkanone
#1247497

Interessant wäre ja, ob Pack 4+5 ebenfalls in der Super enthalten sind oder wir erneut zur Tasche gebeten werden.

0
Niko Hernes
#1247512

Also alles auf der jetzigen Roadmap sollte in der Super-Deluxe-Edition enthalten sein. Wie es mit weiteren Packs aussieht, ist noch unklar. Ich denke aber, da wird es neue Pässe und DLCs dann geben

0
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

2
0
Sag uns Deine Meinungx