Borderlands 4: Roadmap – Alle kommenden DLCs

Der Release von Borderlands 4 ist nur der Anfang für den Loot-Shooter. Mit kostenlosen Inhalten und Premium-DLCs soll das Spiel auch nach dem Launch noch erweitert werden. MeinMMO zeigt euch alle kommenden Inhalte der Roadmap.

Update vom 30. Januar 2026: Der Artikel wurde mit neuen Informationen zu den kommenden Inhalten im 1. Quartal 2026 und darüber hinaus ergänzt.

Wie sieht die Roadmap von Borderlands 4 aus? Gearbox Software hat schon einige Inhalte angekündigt, auf die sich Spieler von Borderlands 4 in Zukunft freuen können.

Dabei erwarten euch nicht nur kostenpflichtige DLCs, die ihr möglicherweise schon in einer der Editionen enthalten habt, sondern auch kostenlose Inhalte. Wir listen euch die Sachen chronologisch auf.

Borderlands 4 Roadmap: Inhalte und DLCs, die 2025 erschienen sind

Schrecken von Kairos (Kostenloses saisonales Mini-Event) Genauer Release: 23. Oktober 2025 bis 6. November 2025 Neue Waffen (Tediore-Sturmgewehr, Granate) Neue kosmetische Inhalte (Kürbisköpfe für die Jäger und der Skin Hexappeal) Neue Wettereffekte (Blutregen)

(Kostenloses saisonales Mini-Event) Kopfgeld-Pack 1 : How Rush saved Mercenary Day (kostenloser DLC für alle Spieler) Genauer Release: 20. November Neue Missionen und Bosse Neue legendäre Ausrüstung Kammer-Karten mit 24 kosmetischen Items und Ausrüstung, die man re-rollen kann. 1 Echo-4-Skin 1 Fahrzeug

: How Rush saved Mercenary Day (kostenloser DLC für alle Spieler) Unbesiegbare Bosse 1 (kostenloser Inhalt) Genauer Release: Dezember Starke Raid-Boss (Bloomreaper) Neue legendäre Waffen Weitere Ränge für den Ultimate Vault Hunter Mode

(kostenloser Inhalt)

Nach dem Video seht ihr die geplanten Inhalte für das erste Quartal 2026.

Borderlands 4 Roadmap: Inhalte und DLCs, die im ersten Quartal 2026 erscheinen sollen

Kopfgeld-Pack 2 : Legend of the Stone Demon (kostenpflichtiger DLC, der in der Deluxe- und Super-Deluxe-Edition enthalten ist) Genauer Release: Februar 2026 Neue Missionen und Bosse Neue legendäre Ausrüstung, Kammer-Karten mit 24 kosmetischen Items und Ausrüstung, die man re-rollen kann. 1 Spieler-Skin 1 Echo-4-Skin 1 Fahrzeug

: Legend of the Stone Demon (kostenpflichtiger DLC, der in der Deluxe- und Super-Deluxe-Edition enthalten ist) Pearlescent-Ausrüstung (kostenloser Inhalt) Neue extrem seltene Ausrüstungsrarität mit neuen Items, die es bereits in den Vorgängern gab

(kostenloser Inhalt) Story-Pack 1: Mad Ellie und die Jammer Kammer (kostenpflichtiger DLC, der in der Super-Deluxe-Edition enthalten ist) Genauer Release: 1. Quartal 2026 Neue Klasse: der Kammerjäger C4SH Neue Hauptmissionen Neue Map-Zonen Neue Nebenmissionen Neue legendäre Ausrüstung Neue kosmetische Items

(kostenpflichtiger DLC, der in der Super-Deluxe-Edition enthalten ist)

Borderlands 4 Roadmap: Inhalte und DLCs, die nach dem 1. Quartal 2026 erscheinen sollen

Neuer unbesiegbarer Raid-Boss (kostenloser Inhalt) Genauer Release: 2. Quartal 2026

(kostenloser Inhalt) Takedowns als Endgame-Content (kostenloser Inhalt) Genauer Release : 2. Quartal 2026

(kostenloser Inhalt) Kopfgeld-Pack 3 (kostenpflichtiger DLC, der in der Deluxe- und Super-Deluxe-Editon enthalten ist) Genauer Release: 2. Quartal 2026

(kostenpflichtiger DLC, der in der Deluxe- und Super-Deluxe-Editon enthalten ist) Kopfgeld-Pack 4 und 5 (kostenpflichtiger DLC, der in der Deluxe- und Super-Deluxe-Edition enthalten ist) Genauer Release: 3. Quartal 2026

(kostenpflichtiger DLC, der in der Deluxe- und Super-Deluxe-Edition enthalten ist) Story-Pack 2 (kostenpflichtiger DLC, der in der Super-Deluxe-Edition enthalten ist) Genauer Release: 3. Quartal 2026

(kostenpflichtiger DLC, der in der Super-Deluxe-Edition enthalten ist)

Zusätzlich dazu sollen wöchentlich neue Boss-Kämpfe rotiert werden, außerdem sollen jede Woche Wildcard-Missionen erscheinen. Auch Maurices Schwarzmarkt-Automat wechselt wöchentlich durch.

Für die Zukunft gibt es also auch noch viele Inhalte, die auf die Kammer-Jäger von Borderlands 4 zukommen. Erst einmal müssen die meisten Spieler das Spiel aber durchzocken. Falls ihr dafür Tipps und Guides braucht, schaut gerne hier vorbei: Borderlands 4: Alle Guides, Tipps und Listen in der Übersicht