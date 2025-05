Fans wollen nach 10 Jahren ein MMO zu Borderlands wiederbeleben, das ihr niemals spielen durftet

In Spanien sind unzählige Häuser unbewohnt, doch Unternehmer machen aus den Wohnvierteln reale „Call of Duty“-Maps

Pokémon GO schlägt Trainer vor, er könne mal wieder rausgehen, aber das würde ihn in Lebensgefahr bringen

„Es ist jeden Penny wert“ – Spieler schwärmen vom neuen DLC für The Division 2, erinnert Fans an die beste Zeit des Spiels

Neues Zombie-Game sieht aus wie das Survival-Spiel, das sich alle von The Day Before erhofften – und es ist von bekannten Entwicklern

Er erklärt, dass diese Fehler verschiedene Ursachen haben könnten, etwa benutzerdefinierte Elemente, die er und sein Team in ihrem Unity-Setup nicht haben. Sie seien deshalb zu ihrer ursprünglichen Methode zurückgekehrt, weshalb sie wiederum abermals nicht an dem Ladebildschirm nach der Anmeldung vorbeikommen.

Wir untersuchten einige Maps, erkundeten die Hub-Welt, Missionen, Tutorials und sogar das Hauptmenü. Wir sahen uns Charaktere, Sprites, Waffen, Skripte und mehr an. Es schien, als hätten wir buchstäblich alles, was wir brauchten.

Irgendwann sei es ihm dann gelungen, den leeren Bildschirm zu umgehen und verschiedene Menüs aufzurufen. Anschließend gelangte er erstmalig in die Klassen-Auswahl. Das nächste Ziel war, ins richtige Spiel zu kommen. Da er jedoch nicht sicher war, ob er überhaupt das vollständige Spiel besaß, lud er das gesamte Projekt in die Unity-Engine, auf der das MMO gemäß dem YouTuber basierte.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Zunächst mussten sie jedoch an eine Version des Spiels gelangen. Diese sollte einer seiner Mitarbeiter auf einer öffentlich zugänglichen chinesischen Website finden, erklärt der YouTuber. Viele der Download-Links seien jedoch mit Viren verseucht gewesen und sie mussten verschiedene Sicherheitsfunktionen in Windows deaktivieren, um die .exe-Datei des Spiels zu starten – ein Risiko, das er willens war einzugehen.

In Spanien sind unzählige Häuser unbewohnt, doch Unternehmer machen aus den Wohnvierteln reale „Call of Duty“-Maps

Pokémon GO schlägt Trainer vor, er könne mal wieder rausgehen, aber das würde ihn in Lebensgefahr bringen

„Es ist jeden Penny wert“ – Spieler schwärmen vom neuen DLC für The Division 2, erinnert Fans an die beste Zeit des Spiels

Neues Zombie-Game sieht aus wie das Survival-Spiel, das sich alle von The Day Before erhofften – und es ist von bekannten Entwicklern

Was ist das für ein Spiel? Im Jahr 2014 wurde in China der Loot-Shooter „Borderlands Online“ veröffentlicht. Das ist ein MMO, das von 2K China entwickelt wurde.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to