Gearbox verspricht, sie haben das Allerwichtigste in Borderlands 4 verbessert

In Borderlands 4 würden sich alle Waffen gut anfühlen und die legendären Waffen hätten dann noch eine besondere Magie. Das ist die nächste gute Nachricht in wenigen Tagen. Bereits am 29. April hatte Gearbox angekündigt, das Release-Datum für Borderlands vorzuziehen: Borderlands 4 hat gerade seinen Release verschoben und einige Entwickler dürften jetzt schwitzen

Wie will man das erreichen? Gearbox sagt: Zentral sind die legendären Gegenstände, die Fähigkeiten haben, die außerhalb der Regeln liegen. Doch in Borderlands 3 gab es zu viele von denen. Das habe alle Gegenstände entwertet.

In Borderlands 3 übertrieb es Gearbox mit dem Loot und verteilte selbst hochwertige Ausrüstung so großzügig, dass sich die Beute nicht mehr erfüllend und belohnend anfühlte.

Warum ist das so wichtig? Gameplay ist in Loot-Shootern essenziell. Es muss Spaß machen, sich zu bewegen und zu schießen, aber die Haupt-Motivation kommt durch den „Loot“, mit dem man den eigenen Charakter ausstattet und verbessert.

In Borderlands 4 könnt ihr überall hinreisen, was ihr im Spiel sehen könnt – sogar zum Mond?

Der neue Shooter Borderlands 4 (PC; PS5, Xbox Series X, Switch) hat gestern, am 30. April, in einem Deep Dive für die PS5 20 Minuten neues Gameplay gezeigt und dabei eine wichtige Versprechung macht. Gearbox hat sich das Feedback zu Borderlands 3 zu Herzen genommen und hat den Loot überarbeitet. Ein Release des Loot-Shooters ist für den 12. September 2025 geplant.

