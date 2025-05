Chef von Borderlands 4 erklärt in 557 Wörtern, warum ihr ihn alle falsch verstanden habt, als er sagte, echte Fans würden auch 80 € für sein Spiel zahlen

Eine Aussage des Chefs von Borderlands 4 erntete dem CEO eine Menge Kritik von Fans der Reihe. Aufgrund der vielen wütenden Reaktionen meldete er sich erneut mit einem weiteren Statement – was die Situation nicht besser machte.

Wofür entschuldigt sich der Chef? Der CEO des Entwicklerstudios von Borderlands 4, Randy Pitchford, erntete einen heftigen Shitstorm, nachdem er auf einen X-Post eines Fans geantwortet hatte. Der Fan äußerte seine Bedenken, 80 Dollar für Borderlands 4 zu verlangen, worauf Pitchford eine deutliche Antwort (via X) parat hatte: „A) Nicht meine Entscheidung. B) Wenn du ein echter Fan bist, wirst du einen Weg finden, es zu ermöglichen. […]“

Diese Denkweise kam bei der Community gar nicht gut an. Die Fans waren sauer, fühlten sich herablassend behandelt und äußerten das auch lautstark: „Das ist eine der schlechtesten Antworten, die ein CEO in letzter Zeit gegeben hat.“ (@zvis_ceral via X)

Nun meldete sich der Chef mit einem weiteren Statement. Das bewirkte jedoch eher das Gegenteil von dem, was er sich vorgestellt hatte.

„Eine sehr abgehobene, arrogante und elitäre Sichtweise.“

Wie lautet das Statement? In einem langen, ausgiebigen Post auf X (der komplett ausgeschrieben die Länge dieses Artikels sprengen würde), erklärt Pitchford, dass die ganze Situation und die kritische Antwort darauf ein Missverständnis gewesen seien:

Es tut mir leid, dass es ein Missverständnis gab. […] Der eigentliche Kontext war, dass ein Typ auf einen Beitrag über Borderlands 4 auf der Nintendo Switch 2 geantwortet hat und mich gewarnt hat, dass das Spiel scheitern wird, wenn der Preis am Ende 80 Dollar beträgt. Ich habe versucht zu erklären, dass es nicht meine Entscheidung war, sondern dass es in Ordnung ist, wenn der Preis um 10 Dollar erhöht wird (denn das ist offensichtlich die Richtung, in die sich die Branche bewegt), und dass Borderlands 4 in Ordnung ist, weil es ein großartiges Spiel ist und es viele Fans gibt, die den Wert erkennen und es haben wollen. Randy Pitchford via X

Er scheint sich jedoch besonders mit einer Aussage bei der Community verspielt zu haben.

Ich denke, dass mein Versuch, das mit dem Ausdruck „echte Fans“ zu verkürzen, einige Leute aufgewühlt hat, und ich habe gesehen, dass es aufgeblasen wurde, als ob ich eine große Erklärung abgeben würde (das habe ich nicht – ich habe nur versucht, jemandem zu helfen, von dem ich dachte, dass er sich aufrichtig Sorgen um uns macht und sich um uns kümmert), und ich konnte sehen, dass es in die Idee gepresst wurde, dass ich das Publikum als selbstverständlich ansehe (was ein super beschissener Blick ist, aber es war überhaupt nicht meine Absicht und spiegelt überhaupt nicht wider, wie ich fühle). Randy Pitchford via X

Wie ist die Reaktion der Community? Die Spieler geben sich mit dieser Entschuldigung nicht zufrieden, ganz im Gegenteil. Sie haben das Gefühl, dass Pitchford mit seinem Statement die Schuld auf die Community schieben will, da sie seine Meinung falsch verstanden hätten:

„Es wurde als eine sehr abgehobene, arrogante und elitäre Haltung empfunden. Ich hatte das Gefühl, dass wenig bis gar kein Respekt für das Publikum vorhanden war. Hochnäsig und versnobt“, schreibt @DrDude1985.

„Das Problem war nicht die Sache mit dem ‚echten Fan‘, das Problem war, dass man eine Bedingung an das Fansein geknüpft hat. Deshalb verliert AAA, und deshalb sind ALLE froh darüber“, schreibt @HokoKoko74979

„Gaslighting und so zu tun, als hätten die Spieler das, was Sie gesagt haben, missverstanden, ist ebenfalls nicht akzeptabel. Das ist keine Entschuldigung. Das ist eine Verweigerung, Verantwortung zu übernehmen. […] Sie haben noch keine offizielle Erklärung an die Zehntausende von Spielern abgegeben, die Sie mit Ihren Kommentaren verärgert haben. Das Beste, was Sie scheinbar tun können, ist eine giftige Entschuldigung zu veröffentlichen, die die Schuld wieder einmal auf die Spieler abwälzt, indem Sie so tun, als hätten sie Ihre Äußerungen missverstanden“, schreibt @_AnthonyMirage.

Es bleibt spannend, ob Pitchford es bei diesem Statement belassen oder eine weitere Entschuldigung verfassen wird. Ob es bei dem Preis von 80 Dollar bleiben wird, steht noch nicht fest. Wer weiß, ob der Streit zwischen CEO und Community etwas daran rütteln wird. Borderlands 4 soll noch dieses Jahr erscheinen, und das sogar früher als das Studio selbst geplant hatte: Borderlands 4 hat gerade seinen Release verschoben und einige Entwickler dürften jetzt schwitzen