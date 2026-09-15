Pokémon GO: Glurak mit Friedel-Brille – So erhaltet ihr das seltene Monster im Horizonte-Event

In Pokémon GO startet das Horizonte-Event zur neuen Staffel der Serie. Mit dabei ist ein besonderes Glurak. MeinMMO zeigt euch, wie ihr es erhaltet.

Wann läuft das Event? Das „Pokémon Horizonte: Die Serie“ – Event beginnt am Mittwoch, dem 16. September 2026 um 10:00 Uhr. Es ist bis Dienstag, dem 22. September 2026 um 20:00 Uhr aktiv.

Wie erhalte ich das kostümierte Glurak? Im Event könnt ihr erstmals Glumanda, Glutexo und Glurak mit Friedel-Brille erhalten. Um die letzten beiden Stufen der Entwicklungsreihe zu erhalten, müsst ihr Glumanda entwickeln. Das findet ihr im Event in der Wildnis, in Raids, in Feldforschungen sowie durch den Einsatz von Lockmodulen. Ihr könnt es, mit etwas Glück, auch als Shiny sowie mit Spezialhintergrund erhalten.

Ihr benötigt ein Glumanda sowie 25 Bonbons, um Glutexo zu entwickeln, außerdem 100 Bonbons, um aus dem Glutexo ein Glurak zu erhalten.

Wann es die nächste Möglichkeit gibt, die Entwicklungsreihe in dieser kostümierten Form zu erhalten, ist nicht bekannt. Wollt ihr es haben, dann solltet ihr das Event also nutzen.

Video starten Pokémon GO: Die Season „Abendgoldpfade“ im Trailer Autoplay

Horizonte-Event in Pokémon GO: Alle Inhalte

Welche Monster gibt es in der Wildnis? Es gibt 2 verschiedene Zeiträume innerhalb des Events, die euch jeweils andere Monster in der Wildnis mitbringen.

Von 5:00 bis 17:00 Uhr:

Hefel*

Voltrel

Chaneira* (seltener)

weitere, bisher nicht bekannte Monster

Von 17:00 bis 5:00 Uhr:

Evoli*

Brimova*

Wuffels* (seltener)

weitere, bisher nicht bekannte Monster

Welche Pokémon gibt es in Raids? Innerhalb der Raids findet ihr im Horizonte-Event die folgenden Monster:

In 1-Sterne-Raids:

Pikachu mit Kapitänsmütze*

In 3-Sterne-Raids:

Glumanda mit Friedel-Brille*

Maskagato*

Skelokrok*

Bailonda*

Alle Monster, die mit einem * markiert sind, können mit etwas Glück auch als Shiny erscheinen.

Welche Boni gibt es? Regulär sind in der Zeit des Events die folgenden Boni aktiv:

erhöhte Chance, Kecleon an PokéStops zu finden

gesonderte Event-Feldforschungen

täglich wechselnde PokéStop-Showcases

Schnappschuss-Überraschungen mit Pokémon und Charakteren aus der Serie

Innerhalb des GO-Passes des Events könnt ihr zudem die folgenden Boni freischalten:

Stufe 1: doppelte Menge an Fang-Bonbons (dreifache Menge, wenn ihr den Deluxe-Pass besitzt)

Stufe 10: Lockmodule haben eine Dauer von einer Stunde (nur normale Lockmodule)

Stufe 20: erhöhter Fang-Sternenstaub, wenn ihr Brimova und Voltrel fangt

Zudem gibt es innerhalb des GO-Passes unter anderem folgende Belohnungen für euch:

Begegnungen mit Event-Pokémon (Deluxe-Pass: noch mehr Begegnungen)

Erfahrungspunkte

Lockmodul

Premium-Kampf-Pässe (nur Deluxe-Pass)

Sonderbonbons XL (nur Deluxe-Pass)

Werdet ihr losziehen und euch das Glurak besorgen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. In der nächsten Zeit gibt es noch einige weitere Inhalte, die im Spiel auf euch warten. Wenn ihr wissen wollt, welche das sind, dann schaut gerne in unsere Übersicht mit allen Events im September 2026 in Pokémon GO.