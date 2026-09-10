Pokémon GO gibt euch 3 Stunden Zeit, um einen starken Angreifer erstmals als Shiny zu fangen

Pokémon GO bringt euch einen richtig starken Angreifer in einem kurzen Event zurück. Hier könnt ihr das Monster erstmals als Shiny erhalten.

Was ist das für ein Event? Am Samstag, dem 3. Oktober 2026, wird in der Zeit von 14:00 bis 17:00 Uhr ein Dyna-Kampftag stattfinden. Das kurze Event, das immer wieder mit unterschiedlichen Monstern stattfindet, bringt euch eine gute Gelegenheit, um viele Raids gegen den jeweiligen Boss durchzuführen.

Beim nächsten Dyna-Kampftag gibt es dabei nicht nur einen richtig starken Angreifer, sondern auch erstmals die Möglichkeit, das Monster als Shiny zu erhalten.

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3 Stunden, 1 Shiny

Was ist das für ein Monster? Der nächste Dyna-Kampftag wird Gigadynamax-Liberlo mitbringen. Während ihr die reguläre Variante von Liberlo bereits in der Vergangenheit als Shiny erhalten konntet, wird das Event die erste Möglichkeit sein, um die Gigadynamax-Form als Shiny zu erhalten.

Wollt ihr das Monster als Shiny haben, dann solltet ihr euch beeilen. Das Event läuft nur 3 Stunden. Wann ihr danach wieder die Chance auf Shiny-Liberlo als Gigadynamax-Monster erhaltet, ist nicht bekannt.

Wie stark ist das Monster? Gigadynamax-Monster gehören zu den besten Monstern überhaupt, wenn ihr euch in Dynamax-Kämpfe stürzen wollt. Auch bei Liberlo ist das keine Ausnahme.

Aktuell gibt es keinen stärkeren Feuer-Angreifer für Dynamax-Kämpfe. Liberlo übertrifft dabei nicht nur alle Dynamax-Feuer-Angreifer, sondern sogar auch Glurak in der Gigadynamax-Form.

Solltet ihr also regelmäßig an Dynamax-Kämpfen teilnehmen und bisher noch kein Gigadynamax-Liberlo erhalten haben, dann solltet ihr das Event ebenfalls nutzen, um das starke Monster in eurem Team aufzunehmen.

Wie viele Trainer werden benötigt? Um den starken Feuer-Angreifer zu besiegen, braucht ihr sehr viele Trainer. Wie viele es genau sind, hängt natürlich von euren Monstern, eurer Koordination und auch etwas Glück ab. Ihr solltet jedoch mit ungefähr 20 Trainern rechnen, um den Boss erfolgreich zu bezwingen.

Werdet ihr euch das Shiny ergattern? Oder interessiert es euch nicht? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche Inhalte in den kommenden Wochen auf euch warten, dann schaut gerne in unsere Übersicht mit allen Events im September 2026 in Pokémon GO.

Auf der nächsten Seite findet ihr alle Inhalte des Events.