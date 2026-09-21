Neue Technik von AMD reduziert den Speicher- und Rechenaufwand von Raytracying enorm

AMD hat eine neue Technik für Raytracing vorgestellt. Die neue Methode reduziert den Speicherbedarf enorm. Und die Technik läuft auf einer Mittelklasse-Grafikkarte.

Raytracing gilt als Leistungsfresser: Die Technik sieht hübsch aus, steht aber oft in keinem Verhältnis zur benötigten Leistung. Vor allem günstige Grafikkarten können Raytracing meistens nicht berechnen, weil die Leistung fehlt.

Jetzt hat AMD eine neue Technik vorgestellt, die die Leistung bedeutend verbessern und den Bedarf reduzieren kann. Davon berichtet das Magazin WCCFTech.

Die RAM-Preise befinden sich derzeit auf einem astronomischen Hoch – warum das so ist, wird hier erklärt:

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AMD reduziert Leistungsbedarf von Raytracing

Was wurde vorgestellt? In einem neuen GPUOpen-Artikel zeigte Holger Gruen eine Szene mit 25.000 Pflanzen. Das bedeutet eine enorme Detaildichte, die anschließend berechnet werden muss. Bei der normalen Technik müssen alle Objekte einzeln berechnet werden und es wird ermittelt, welche Geometrie welchen Strahl schneiden könnte.

Der Ansatz von AMD besteht stattdessen darin, dichte Geometrie in vergleichsweise einfache, verformbare tetraedrische Käfige einzuschließen. Strahlen werden vor der Schnittprüfung wieder in den ursprünglichen Referenzrahmen der Geometrie transformiert. Das spart Zeit und Ressourcen.

Das Ergebnis ist beeindruckend: Anstatt bis zu 80 GB an Speicher zu belasten, liegt der Bedarf im Test nur noch bei etwa 1,7 GB. Die Anzahl der berechneten Dreiecke bleibt aber gleich.

Was ist mit Spielen? Bisher wurde die Technik noch nicht in einem Spiel eingesetzt. Aber das Beispiel zeigt gerade, wie man eine animierte Umgebung berechnen kann, ohne große Mengen an Speicher zu benötigen. Es ist also wahrscheinlich, dass auch dort künftig die benötigte Leistung für Raytracing reduziert werden könnte.

AMDs neuste Software-Version hat umfangreiche Funktionen für Grafikkarten ergänzt. Bisher sind die Features noch nicht sichtbar. Mit einem Trick kann man sie sich dennoch anzeigen lassen. Mehr dazu lest ihr auf MeinMMO: AMD bringt still und heimlich ein Update für seine Grafikkarten, könnte bald deutlich mehr FPS bringen