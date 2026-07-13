AMD bringt still und heimlich ein Update für seine Grafikkarten, könnte bald deutlich mehr FPS bringen

AMDs neuste Software-Version hat umfangreiche Funktionen für Grafikkarten ergänzt. Bisher sind die Features noch nicht sichtbar. Mit einem Trick kann man sie sich dennoch anzeigen lassen, berichtet ein Nutzer.

Ein Nutzer berichtet, dass in der aktuellen Software von AMD bereits einige Funktionen enthalten sind, die man noch nicht nutzen kann. Das schreibt das Magazin WCCFTech. Die Features sind wohl mit einem Tool für AMD-Grafikkarten bereits sichtbar.

Damit bereitet AMD wohl ein großes Update für seine Upscaling-Technologie FSR vor. In Zukunft könnte das eine starke Steigerung der FPS bedeuten.

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Frame Generation mit 8-fachen Bildern für AMD-Karten

Was genau steckt in der neuen Software? Am spannendsten sind die beiden neuen Optionen „FSR Multi Frame Generation Override“ und „Ratio.“ Damit arbeitet AMD wohl heimlich im Hintergrund an einem Update seiner Frame-Generation-Technik.

Bisher setzte AMD auf ein sehr einfaches Modell: Pro Frame wird ein zusätzlicher Frame generiert. Die Konkurrenz ist hier schon deutlich weiter: Nvidia bietet 6-fache Leistung, Intel liefert immerhin 4-fache Frames.

Hinter dem heimlichen Update soll aber nun ein 8-faches Modell stecken. Das heißt, mit AMDs MFG werden dann wohl sieben zusätzliche Frames pro nativ gerendertem Frame generiert. Der Vorteil davon liegt auf der Hand: Die Framerate in Spielen steigt damit stark an, aber gleichzeitig gibt es auch einen Haken:

Frame Generation erhöht grundsätzlich die Bildlatenz: Jedes zusätzlich berechnete (= interpolierte) Bild bringt eine gewisse Verzögerung mit sich. Je mehr Bilder berechnet werden, desto stärker steigt potentiell die Latenz, was für schnelle Shooter ein Killer sein kann. Nvidia steuert hier beispielsweise mit Reflex gegen, AMD selbst setzt auf seine Anti-Lag-Technologie. Wie gut AMD die Latenz bei 8-facher Bilderate ausbremsen kann, ist noch nicht bekannt.

Was man ebenfalls beachten sollte: Frame Generation funktioniert nur dann vernünftig, wenn man bereits eine stabile Framerate von mindestens 60 hat. Liegt die Framerate hingegen sehr niedrig und man versucht Zwischenbilder zu berechnen, kann das schnell für Probleme und Fehler sorgen.

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