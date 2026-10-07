Der beste Plot-Twist in Dragon Ball Z zeigt, wie legendär das Werk noch heute ist

Dragon Ball Z ist ein echter Anime-Klassiker, aber deshalb vergessen viele Fans, was das Werk von Akira Toriyama so gut gemacht hat. So hat die Serie einen der besten Plottwists der Anime-Welt.

Dragon Ball Z gehört zu den bekanntesten Animes und Mangas in der Geschichte. Dadurch sind viele Plotpunkte und Beziehungsgeflechte bereits in der Popkultur verfestigt, weshalb man heutzutage nicht immer direkt nachvollziehen kann, wie gut und schockierend einige Elemente waren.

Dazu gehört der größte Plottwist im Cyborg/Cell-Arc, den man sich auch in der heutigen Zeit anschauen muss, denn selbst verglichen mit modernen Serien ist die Wendung um Trunks beachtlich.

Dieses Jahr bringt Dragon Ball erneut einen Film zum ersten Auftritt von Gott Beerus:

Video starten Dragon Ball Super Beerus zeigt den Anfang des Animes in neuem Gewand Autoplay

Noch ein Super Saiyajin?

Schon der Anfang des neuen Arcs ist recht schockierend: Freezer, der große Schurke, den Goku nur mit Mühe besiegen konnte, kommt 2 Jahre nach den Ereignissen auf Namek auf die Erde und es gibt scheinbar keinen, der ihn aufhalten kann.

Als Freezer dann zusammen mit seinem Vater King Cold landet, taucht plötzlich ein Teenager mit einem Schwert auf. Er tötet die Freezer-Familie nicht nur ohne Probleme, er verwandelt sich sogar in einen Super Saiyajin.

Das ist auf 2 Ebenen schockierend gewesen:

Ein neuer Charakter besiegt den mächtigsten Schurken, den man bisher kannte, ganz ohne Probleme.

Es gibt plötzlich einen weiteren Super Saiyajin. Das ist eine Form, die vorher als legendär galt und bei der unklar war, ob sie überhaupt von mehreren Saiyajin erreicht werden kann.

Dank dieses Kampfes wurde eine neue Stufe der Kraft etabliert. Plötzlich taucht dann auch noch der verschollene Son-Goku auf und zeigt: Er ist sogar noch über dieser Kraftstufe. Trunks sorgt mit seinem ersten Auftritt also bereits dafür, dass eine völlig neue Ausgangssituation entsteht.



Dabei bleibt es aber nicht, denn Trunks wirbelt nicht nur die Kräfteverhältnisse auf.

Dank seines Designs ist Trunks bis heute ein Fan-Favorit

Der neue Status von Vegeta

Nach seiner Wiederbelebung durch die Dragon Balls trainierte Vegeta auf der Erde, um seinen Rivalen Goku zu übersteigen. Ungewöhnlicherweise sieht man Vegeta in diesem neuen Arc zum ersten Mal in seinem ikonischen pinken Hemd.

Das allein ist schon ein merkwürdiger Anblick, da man den Saiyajin vorher nur in seiner taktischen Kampfkluft gesehen hat – Toriyama visualisiert also direkt: Irgendwas ist mit Vegeta passiert, er hat sich an die Erde angepasst.

Der deutlich schockierendere Fakt kommt aber mit Trunks in Kapitel 374 des Mangas (1991). Dass er mit Bulma verwandt sein muss, ist an den Haaren zu erkennen, aber plötzlich enthüllt Trunks: Vegeta ist sein Vater – ein offensichtlicher Beweis, dass Vegeta sich gut eingelebt hat.

Spannend ist auch die Dynamik zwischen ihm und Trunks. Erst ist er wütend, dass es scheinbar noch einen Saiyajin gibt, der ihn übersteigt, aber es ist auch sein Sohn. Hier vermischt sich also sein Neid mit Stolz. Das geht im Verlauf dieses Arcs noch weiter, denn nachdem Vegeta die Stufe dann doch erreicht, ist er von Arroganz durchströmt.

Dadurch macht Vegeta sogar seine Schritte zurück, entwickelt langsam aber auch Vatergefühle für Trunks und wird (wie vorher schon Piccolo) menschlich.

Nach Aliens sind die Bedrohungen der Erde nicht irrelevant

Ein 3. Element von Trunks, das man hierbei erwähnen muss, ist seine Vergangenheit. Er stammt nämlich aus der Zukunft. Das allein war schon ein spannender Aspekt, weil man seit dem Start von Dragon Ball Z vor allem mit bedrohlichen Aliens konfrontiert wurde.

Trunks repräsentiert aber nicht nur eine zukünftige Gefahr, er ist die letzte Hoffnung einer Zukunft, in der die Z-Kämpfer alle verloren haben – nicht dank einer außerweltlichen Bedrohung, sondern durch Cyborgs, die von Dr. Gero erschaffen wurden. Und Dr. Gero hat eine Verbindung zur Red Ribbon Armee, einer Organisation, die Son Goku schon als Kind bekämpft hat.

All diese Punkte fügen sich ein und etablieren sich aus dem Plot-Twist von Trunks heraus. Gleichzeitig wirken diese Elemente nicht einfach an den Haaren herbeigezogen . Innerhalb dieser Welt, die Toriyama erschaffen hat, wirkt diese Entwicklung organisch, aber eben auch wie eine Weiterentwicklung der Geschichte.

Dieser Plot-Twist ist aber nur ein kleiner Teil, der zeigt, wie gut Akira Toriyama als Mangaka war. Man sollte nicht vergessen, dass Dragon Ball nicht nur wegen der Nostalgie so groß ist, sondern weil das Werk bis heute mit vielen anderen Titeln mithalten kann.

Aber wie seht ihr das? Welche Plot-Twists aus Dragon Ball sind euch im Gedächtnis geblieben und was sagt ihr zum legendären Status des Mangas und Animes? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Mehr zu Toriyamas Vermächtnis lest ihr hier: Der Erfinder von Dragon Ball, Akira Toriyama, ist unerwartet verstorben – Das alles haben wir ihm zu verdanken