Der aktuelle Anime zu Dragon Ball läuft endlich im deutschen TV, schneidet jedoch umstrittenen Charakter heraus

Der Anime zu Dragon Ball Daima ist ganz frisch, seit dem 28. August 2026, auf TOGGO plus zu sehen. Erstmals kann man Son-Goku und seine Freunde mit deutscher Synchronisation erleben. Doch den Fans ist etwas ganz anderes negativ aufgefallen.

Welche Kritik gibt es bei Dragon Ball Daima auf Deutsch? In der deutschen Fassung hat man sich dafür entschieden, den Charakter Mr. Popo aus sämtlichen Szenen zu schneiden. Dazu wurden mehrere Techniken eingesetzt:

Einige Szenen mit ihm wurden komplett herausgeschnitten und sind gar nicht zu sehen

Wo es möglich war, wurde einfach reingezoomt, damit Mr. Popo am Rand verschwindet

An anderen Stellen wurde einfach ein Standbild verwendet, kurz bevor Mr. Popo zu sehen ist, und einfach länger gezeigt

Ab und zu wurde er sogar bewusst rauseditiert

Einige dieser Edits könnt ihr im folgenden Post auf X sehen:

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Dabei ist Mr. Popo trotzdem im Hintergrund zu hören und wird auch in den Credits mit dem deutschen Sprecher Michael Bauer genannt. Das Team zur Lokalisation hat trotzdem viel Arbeit geleistet, damit Mr. Popo nicht in der deutschen Fassung von Dragon Ball Daima auftaucht. Den Grund dafür können wir uns denken.

Video starten Dragon Ball Daima – Neuer Trailer zeigt das Dämonenreich Autoplay

Mr. Popo ist ein umstrittener Charakter

Wieso wurde er rausgeschnitten? Mr. Popo besitzt eine schwarze Haut, volle Lippen und runde Augen. Dieses Aussehen erinnert an die rassistischen Blackface-Karikaturen aus dem 19. und 20. Jahrhundert. Sie wurden in der Vergangenheit genutzt, um schwarze Menschen herabwürdigend darzustellen.

Bei Mangaka Akira Toriyama ist eher zu vermuten, dass er sich hierbei auf einen Dschinn als Inspiration lehnte. Mr. Popo besitzt nämlich einen Turban und einen fliegenden Teppich. Zudem ist er der treue Diener von Gott, was ebenfalls zu der Dschinn-Thematik passt.

Toriyama hat sich selbst nie zum kontroversen Aussehen von Mr. Popo geäußert. So können wir final nicht wissen, was seine Gedanken beim Charakterdesign waren.

Was haltet ihr vom Umgang mit Mr. Popo? Könnt ihr das deutsche Lokalisations-Team verstehen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare! Ein Tipp: Wenn ihr die ungeschnittene Fassung sehen wollt, könnt ihr euch das Original mit japanischer Synchronisation auf Crunchyroll ansehen.

So oder so hat Mr. Popo eine wichtige Rolle in Dragon Ball. Er ist sogar einer der wichtigsten und coolsten Lehrer für Son-Goku, zusammen mit Gott. Welche coolen Lehrer der Saiyajin noch hatte, lest ihr auf MeinMMO: Dragon Ball: Die 6 coolsten Lehrer von Son-Goku im Power-Ranking