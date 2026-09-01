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Der aktuelle Anime zu Dragon Ball läuft endlich im deutschen TV, schneidet jedoch umstrittenen Charakter heraus

Jasmin Beverungen Jasmin Beverungen Lesezeit 2 Minuten
Dragon Ball Son Goku Titel title

Der Anime zu Dragon Ball Daima ist ganz frisch, seit dem 28. August 2026, auf TOGGO plus zu sehen. Erstmals kann man Son-Goku und seine Freunde mit deutscher Synchronisation erleben. Doch den Fans ist etwas ganz anderes negativ aufgefallen.

Welche Kritik gibt es bei Dragon Ball Daima auf Deutsch? In der deutschen Fassung hat man sich dafür entschieden, den Charakter Mr. Popo aus sämtlichen Szenen zu schneiden. Dazu wurden mehrere Techniken eingesetzt:

  • Einige Szenen mit ihm wurden komplett herausgeschnitten und sind gar nicht zu sehen
  • Wo es möglich war, wurde einfach reingezoomt, damit Mr. Popo am Rand verschwindet
  • An anderen Stellen wurde einfach ein Standbild verwendet, kurz bevor Mr. Popo zu sehen ist, und einfach länger gezeigt
  • Ab und zu wurde er sogar bewusst rauseditiert

Einige dieser Edits könnt ihr im folgenden Post auf X sehen:

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Dabei ist Mr. Popo trotzdem im Hintergrund zu hören und wird auch in den Credits mit dem deutschen Sprecher Michael Bauer genannt. Das Team zur Lokalisation hat trotzdem viel Arbeit geleistet, damit Mr. Popo nicht in der deutschen Fassung von Dragon Ball Daima auftaucht. Den Grund dafür können wir uns denken.

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Dragon Ball Daima – Neuer Trailer zeigt das Dämonenreich

Mr. Popo ist ein umstrittener Charakter

Wieso wurde er rausgeschnitten? Mr. Popo besitzt eine schwarze Haut, volle Lippen und runde Augen. Dieses Aussehen erinnert an die rassistischen Blackface-Karikaturen aus dem 19. und 20. Jahrhundert. Sie wurden in der Vergangenheit genutzt, um schwarze Menschen herabwürdigend darzustellen.

Bei Mangaka Akira Toriyama ist eher zu vermuten, dass er sich hierbei auf einen Dschinn als Inspiration lehnte. Mr. Popo besitzt nämlich einen Turban und einen fliegenden Teppich. Zudem ist er der treue Diener von Gott, was ebenfalls zu der Dschinn-Thematik passt.

Toriyama hat sich selbst nie zum kontroversen Aussehen von Mr. Popo geäußert. So können wir final nicht wissen, was seine Gedanken beim Charakterdesign waren.

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Was haltet ihr vom Umgang mit Mr. Popo? Könnt ihr das deutsche Lokalisations-Team verstehen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare! Ein Tipp: Wenn ihr die ungeschnittene Fassung sehen wollt, könnt ihr euch das Original mit japanischer Synchronisation auf Crunchyroll ansehen.

So oder so hat Mr. Popo eine wichtige Rolle in Dragon Ball. Er ist sogar einer der wichtigsten und coolsten Lehrer für Son-Goku, zusammen mit Gott. Welche coolen Lehrer der Saiyajin noch hatte, lest ihr auf MeinMMO: Dragon Ball: Die 6 coolsten Lehrer von Son-Goku im Power-Ranking

Quelle(n):
  1. X (Sekai_DB)

Kommentare

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7 Kommentare
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themrc
#1262068

Erst waren es zu brutale Szenen oder Folgen in GT, jetzt ist es die fragwürdige Darstellung von Mr. Popo in Daima – Dragon Balls Zensur hat in Deutschland Geschichte.

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Marcel30
#1262062

Ich bin deswegen, wie viele andere immernoch verstört und in therapeutischer Behandlung,als es unzensiert auf rtl 2 lief und muss mich zwanghaft bei allen farbigen Mitmenschen die mir begegnen zwangsweisen Entschuldigen….. Meine Güte,man kann aber auch mal die kuh im Dorf lassen, man meint wirklich die Menschheit wird imme dümmer.

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HiveTyrant
#1262060

Ich muss da gerade an eine Szene aus der englischen Version einer Dragonball Serie denken.
‘Goku Black‘, eine böse Version von Goku, wird von einigen bewaffneten Personen gestellt, einer ruft ‚Eat lead, murderer!‘ und bevor er schießen kann, tritt Trunks hervor – bei dem Goku, der vor der Gruppe steht, handelt es sich nämlich um den normalen Goku.
Trunks‘ Worte: ‚Hold your fire! This man isn‘t Black!‘

Und ja, das ist die offizielle Version.
Etwas weniger unglücklich wäre ‚Hold your fire! That‘s not Black!‘ gewesen.

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Jasmin Beverungen
#1262074

Autsch, da wurde auch etwas danebengegriffen. An sich ergibt es ja Sinn, liest sich aber wirklich unglücklich ^^”

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vulperabeste
#1262057

Schon etwas übertrieben… Aber das zeigt auch ganz gut, dass die Medien sich heutzutage gar nichts mehr trauen aus Angst vor Shitstorms. Das Design von Mr. Popo ist vielleicht etwas unglücklich, aber ich finde nicht rassistisch. Dafür müsste Mr. Popo auch irgendwelche Stereotypen bedienen und das tut er soweit ich weiß eigentlich nicht, er ist halt der Diener Gottes.

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Marrurka
#1262058

Das werden wohl Vorgaben vom Sender sein, damit der anime auf einem Kinderkanal (TOGGO plus) ausgestrahlt werden kann. Echt schade.

Vielleicht gibt es ja noch Mal ne unzensierte Version wenn der de dub auf crunchyroll o.ä. läuft…. Aber ob das jemals passiert… Wer weiß

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Jasmin Beverungen
#1262075

Vor ~15–20 Jahren war es teilweise auch schon so. Die Naruto-Schnitte auf RTL2 damals haben mich zutiefst verstört. Ich wusste lange Zeit nicht, dass das ganze Uchiha-Dorf nicht einfach nur entführt, sondern getötet wurde xD
In den USA wurde Mr. Popo damals auch einfach blau eingefärbt, vermutlich, damit er eher wie ein Flaschengeist aussieht.

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