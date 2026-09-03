Der Producer von Dragon Ball Xenoverse 3 kürt auf MeinMMO die coolsten Charaktere, Vegeta landet nur auf Platz 2

MeinMMO veröffentlicht immer wieder mal Rankings zu Charakteren aus dem Anime von Dragon Ball. Deshalb haben wir auch den Produzenten von Dragon Ball Xenoverse 3 gebeten, mal ein Ranking der coolsten Charaktere zu erstellen.

Wie sieht das Ranking aus? In einem Interview auf der gamescom 2026 bat MeinMMO den Producer von Dragon Ball Xenoverse 3, Masayuki Hirano, ein Ranking der drei coolsten Charaktere zu erstellen. Das Ranking sollte dabei völlig subjektiv sein.

Auf den dritten Platz setzt der Produzent Jeeze aus dem Ginyu-Kommando, stellvertretend für die gesamte Truppe, die rund um die Saga auf Namek wichtig wird. Die Platzierung soll zwar nicht wahnsinnig ernst gemeint sein, doch er fände es einfach cool, welche skurrilen Posen Jeeze auf dem Kasten hat.

Schon auf Platz 2 kommt überraschenderweise Vegeta, der eigentlich keiner weiteren Erklärung bedarf. Bei ihm handelt es sich nämlich um einen coolen Bösewicht, der im Laufe des Animes die Seiten wechselt, dabei seine Coolness aber noch behält. Der Produzent findet den Saiyajin so cool, dass eine bestimmte Szene im Spiel nicht fehlen durfte:

Meine absolute Lieblingsanimation im Spiel ist übrigens die, in der Vegeta Jeeze aus nächster Nähe ausschaltet. Das musste ich einfach mit ins Spiel bringen! (lacht)

Wer kann da noch über Vegeta stehen? Für Hirano ist das Yamchu, einer der längsten Verbündeten von Son-Goku. Und die Wahl zeigt, dass der Produzent ein wahrer OG ist.

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Yamchu hatte früher was auf dem Kasten

Wieso ist Yamchu auf dem ersten Platz? Als Begründung nennt der Produzent, dass Yamchu einfach sein Lieblingscharakter und menschlich eine wahnsinnig coole Person sei.

Zur Erklärung: Gerade zum Anfang des Animes ist er noch eine coole Socke. Er reist als Wüstenbandit durch die Gegend und hat mit seiner Wolfskralle eine besonders coole Technik auf Lager. Nur seine Schwäche für Frauen macht ihn verwundbar.

Im späteren Verlauf des Animes ist Yamchu eher eines der schwächsten Mitglieder der Z-Truppe. Er erlangte Berühmtheit durch seine Todespose, die viele Fans im Internet als Meme nachstellten. Im weiteren Verlauf setzt er sich sogar als Kämpfer zur Ruhe und wird Baseball-Star.

Wie gut kennt sich der Produzent mit Dragon Ball aus? Masayuki Hirano ist für die gesamte Xenoverse-Reihe verantwortlich. Er besichtigte vom ersten bis zum dritten Teil die Entwicklung als Producer.

Auch bei Titeln wie Dragon Ball: Raging Blast oder Dragon Ball Z: Ultimate Tenkaichi wirkte er mit. Dementsprechend beschäftigt er sich schon seit über 17 Jahren mit dem Franchise und kennt sich dementsprechend gut aus.

Falls ihr die Rankings zu Dragon Ball auf MeinMMO noch nicht mitbekommen habt, ist das kein Problem. Ihr könnt beispielsweise mit dem Ranking der stärksten Frauen beginnen, denn weibliche Kämpfer sind in Dragon Ball eher in der Unterzahl. Hier könnt ihr euch die Top 5 ansehen: Die 5 stärksten Frauen aus Dragon Ball im Power-Ranking