Die 5 stärksten Frauen aus Dragon Ball im Power-Ranking [MeinMMO Classic]

Jasmin Beverungen
Viele der Kämpfer, die sich Freezer, Cell und den anderen Bösewichten stellen, sind Männer. Doch es gibt weibliche Charaktere, die es locker mit ihren männlichen Kollegen aufnehmen können. MeinMMO hat die stärksten Frauen in Dragon Ball in einem Power-Ranking zusammengesucht.

Der Artikel erschien bereits in einer früheren Version auf MeinMMO.

Der Großteil der Truppe, die zusammen mit Son-Goku gegen Außerirdische kämpfen, besteht aus Männern. Es gibt im gesamten Anime von Dragon Ball nur eine Handvoll starker Frauen, die eine außerordentliche Stärke aufweisen. 

Wir haben uns deshalb sämtliche weibliche Charaktere aus Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Daima und Dragon Ball Super angeschaut und sie in einem Ranking aufgelistet. Im Ranking haben wir die einzelnen Fusionen nicht berücksichtigt. Dabei fällt auf, dass alle Charaktere in den Top 5 aus Dragon Ball Super stammen, also einem der neuen Animes.

Platz 5: Caulifla

Dragon Ball Super Caulifla
Caulifla lernt von Son-Goku, sich in den SSJ2 zu verwandeln.
  • Erster Auftritt: Episode 88 (Dragon Ball Super)
  • Angehörigkeit: Saiyajin

Caulifla ist ein weiblicher Saiyajin aus Universum 6. Sie ist die erste Frau, die im Anime zu einem Super-Saiyajin wird. Sie trifft beim Turnier der Kraft auf und ist die Anführerin ihrer eigenen Gang, die aus kriminellen Saiyajins besteht. Ihr punkiges Aussehen spiegelt sich in ihrem Verhalten wider, da sie ihre Gegner im Kampf oft beleidigt. Zusätzlich ist sie stur und eingebildet.

Während des Turniers schafft Caulifla es sogar, als erster Saiyajin aus Universum 6 den zweifachen Super-Saiyajin zu erreichen, und das auch noch in Rekordzeit Son-Goku zeigt sich während des Turniers von ihrer Kraft beeindruckt, da sie mit ihm in der SSJ2-Form mithalten kann. Schlussendlich kann sie allerdings von Goku besiegt werden, als er sich in den Super Saiyajin Gott verwandelt.

Platz 4: Kale

Dragon Ball Super Kale
Kale ist als Legendärer Super-Saiyajin nicht mehr bei Verstand.
  • Erster Auftritt: Episode 89 (Dragon Ball Super)
  • Angehörigkeit: Saiyajin

Im Gegensatz zu ihrer besten Freundin Caulifla ist Kale eine ruhige und sanftmütige Person. Sie ist ebenfalls Teil von Cauliflas Gang, versucht aber, Gewalt zu vermeiden. Sie ist das weibliche Gegenstück von Broly, der in Son-Gokus Universum als Legendärer Super-Saiyajin bekannt ist.

Ihr Mangel an Selbstvertrauen führte dazu, dass sie im Turnier der Kraft nicht zum normalen Super-Saiyajin, sondern zum Legendären Superi-Saiyajin wurde. Sie verfügt in diesem Zustand über eine herausragende Kraft und konnte sogar mühelos ein Kamehameha von Son-Goku abwehren, der zum Super-Saiyajin Gott wurde. Er konnte Kale erst ausschalten, als er den Ultra Instinct entwickelte.

Frost
#1228658

Arale natürlich. (gastauftritt)

0
Veoh
#1228435

Alles in Super. XD

Aber liegt daran das man sich vorher nocht getraut hat weibl. protagonisten zu benutzen bzw. Auch angeblich nicht wusste wue man die darstellen soll.

Aber gut, das mit den “Engeln” ist auch noch was anderes.

1
Misses_Demigra
#1228425

Was ist mit Kusu? Sie ist auch ein Engel. Und Kefla? Zwar eine Fusion aber auch eine Frau.

0
Jasmin Beverungen
#1228486

Kusu ist mit in Platz 2 integriert, lies da am besten mal den kompletten Platz 2 durch 🙂
Und Fusionen habe ich nicht mit berücksichtigt, weil es durch Videospiele etc. einiges an Möglichkeiten gäbe, die ich hier auslassen wollte. Steht auch im Text ^^ Aber ja, sonst wären die vermutlich auch in den Top 5.

0
DBRegio
#1228391

Wo Lunch?

0
Jasmin Beverungen
#1228487

Vergessen. 😀
https://mein-mmo.de/dragon-ball-toriyama-vergessen-lunch/

1
