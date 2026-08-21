Vegeta legt sich in Dragon Ball Z mit Göttern und Dämonen an, doch vor einem winzigen Gegner hat er panische Angst

Vegeta ist zu Beginn von Dragon Ball Z einer der brutalsten Schlächter im gesamten Universum. Doch vor allem kleinen Lebewesen graut es ihm so sehr, dass er sich sogar fast übergeben muss.

Wovor hat Vegeta Angst? In der 273. Folge Absorbiert! , wird Vegetto, also die Fusion aus Son-Goku und Vegeta, von Bösewicht Boo absorbiert. Vegetto schützt sich mit einem Schild vor der vollständigen Absorption und wandert durch das Körperinnere von Boo herum.

Nachdem sich Goku und Vegeta wieder körperlich voneinander trennen, treffen sie auf eine Wurm-Familie. Während Son-Goku ganz begeistert auf die Wesen reagiert, sieht es bei dem stolzen Prinzen der Saiyajins anders aus. Er hat panische Angst vor den Lebewesen, auch wenn er sonst ein stolzer Saiyajin-Prinz ist.

Zugegeben, die Würmer sind etwas größer, als wir sie aus der Realität kennen. Doch Vegetas Angst vor den Kriechern ist unbegründet.

Die Szene könnt ihr mit englischer Synchronisation im folgenden Video auf YouTube sehen:

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Wie reagiert Vegeta? Er nennt die Würmer ekelhaft und dass er es nicht ertragen könne, wenn noch so ein schleimiges Wesen aufkreuzen würde. Als dann auch noch das große Familienoberhaupt erscheint, muss sich Vegeta fast übergeben.

Vegeta greift daraufhin den Wurm sogar an, der die Angriffe gekonnt abwehrt. Doch statt zurückzuschlagen, entschuldigt er sich für das Verhalten seiner Kinder. Vegeta ist trotzdem noch angewidert von den Lebewesen und versteckt sich sogar hinter Goku – eine Geste, die er sonst nie wagen würde.

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Vegeta ist sonst ein tougher Kämpfer

Wieso ist das so außergewöhnlich? Vegeta ist eigentlich der stolze Prinz der Saiyajins. Gerade zum Anfang des Animes, als er noch auf der bösen Seite steht, schlachtet er ein Dorf voller Namekianer ab und löscht sogar einen kompletten Planeten aus. Seine Brutalität kannte damals keine Grenzen und er ist der klassische Bösewicht.

Erst mit der Zeit durchläuft Vegeta eine Transformation, die ihn zum sympathischen Familienvater macht. Es gab mehrere Momente, die seine Wandlung deutlich machen.

Könnt ihr die Angst von Vegeta nachvollziehen? Was ist eure größte Angst? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Es gibt tatsächlich noch eine Sache, vor der Vegeta panische Angst hat, und zwar seine Ehefrau Bulma. Sie kann manchmal eine echte Tyrannin sein, weshalb wir verstehen, dass er manchmal vor ihr kuscht. Trotzdem will er es nicht missen, mit ihr zusammen zu baden: Vegeta lebt in Dragon Ball Daima nur deshalb noch, weil er unbedingt mit seiner Frau baden will