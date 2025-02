Vegeta lebt in Dragon Ball Daima nur deshalb noch, weil er unbedingt mit seiner Frau baden will

Anime fristeten lange Zeit nur ein Nischendasein, sind in den letzten Jahren aber immer mehr in den Mainstream gerückt. Das ist wenig verwunderlich, denn die ja...

Es gibt also mehrere Momente, die beweisen, dass aus dem starrköpfigen Super-Saiyajin ein liebevoller Familienvater geworden ist. Im Gegensatz dazu ist Son-Goku leider kein allzu vorbildliches Familienmitglied: Dragon Ball Super enthüllt, was für ein schlechter Opa Son-Goku ist – Er merkt sich nicht einmal Pans Namen

Dadurch hat Bulma Vegeta wohl das Leben gerettet. Der Saiyajin hatte sich schon einmal in Dragon Ball Z geopfert, um seinen Gegner Majin Buu zu besiegen, was leider nicht ganz geklappt hat. Auch hier hätte es sein können, dass er bis zum Äußersten kämpft.

Was ist das für ein fieser Trick? Bulma ruft Vegeta zu, dass er sofort aufhören solle zu kämpfen. Andernfalls würde sie nie wieder mit ihm zusammen baden. Vegeta dreht sich in Zeitlupe sichtlich geschockt um. Er verlässt kurz darauf in unglaublicher Geschwindigkeit den Kampfplatz und überlässt den anderen das Kämpfen.

Vegeta geht dabei an sein Limit: Er verwandelt sich in den dreifachen Super-Saiyajin und erkennt, dass ihm nicht mehr viel Zeit bleibt, um die Verwandlung aufrechtzuerhalten. Seine Niederlage steht kurz bevor, doch er ist bereit, bis zum Tod zu kämpfen.

Vegeta und Bulma sind seit Dragon Ball Z ein Paar. Sie haben mit Trunks und Bra zwei gemeinsame Kinder. Obwohl Vegeta so ein sturköpfiger Saiyajin ist, beweist er in der neuen Folge des Animes , wie wichtig ihm seine Familie ist.

