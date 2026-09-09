Macher von Wardogs bezeichnen Schummler als Jungfrauen, verraten ihren eigenen Geld-Cheat

Die Entwickler von Wardogs haben ein neues Video veröffentlicht, in dem es um die Nummer-1-Regel für den Kampf gegen Cheater geht. Eine Aussage der Devs ist dabei besonders bemerkenswert.

Was ist das für eine Bitte an die Cheater? Das neue Video der Entwickler von BULKHEAD dreht sich um die zurückliegende Beta, den am 10. September 2026 anstehenden Early-Access-Start auf Steam sowie den Kampf gegen schummelnde Cheater.

Die Entwickler betonen, dass zeitweise mehr als 245.000 Spieler zeitgleich an der Beta teilgenommen haben. Mit dabei: diverse Cheater, die von den Entwicklern ganz genau beobachtet worden sind. Dadurch konnte man für den baldigen Release viele wichtige Erkenntnisse gewinnen und manch eine technische Baustelle aus dem Weg räumen.

Worüber man im Vorfeld ganz bewusst nicht sprechen möchte: die konkrete Anti-Cheat-Strategie von Wardogs. Je weniger die Cheater darüber wissen, desto weniger Angriffspunkte bieten die Entwickler. Es soll insgesamt aber vier unterschiedliche Methoden geben, um Cheater aufzuspüren und zu bannen. Die Entwickler werden dabei sehr deutlich:

Um es klarzustellen: Wir haben eine 0-Toleranz-Politik, was das Cheaten angeht. Wenn ihr zum Leid der anderen Spieler in Wardogs schummelt, dann könnt ihr euch selbst %&§$&%§. […] Wir finden euch, wir spüren euch auf und dann bannen wir euch. Und wenn ihr euch einen neuen Account erstellt, fühlt euch dazu eingeladen, Wardogs erneut zu kaufen, und es wird uns dann eine Freude sein, euer Geld zu nehmen und euch dann ein weiteres Mal zu bannen.

An anderen Stellen bezeichnen die Entwickler die Käufer und Nutzer von Cheat-Software als Jungfrauen und dumme Proleten. Ihr könnt euch das gesamte, mehr als 9 Minuten lange Video auf YouTube anschauen.

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„Das ist das Erfrischendste, was ich seit Ewigkeiten gehört habe“

Wie reagiert die Community darauf? Die deutlichen Worte der Entwickler kommen sehr gut bei weiten Teilen der Community an. Der ehemalige Entwickler und Content-Creator Pirate Software schreibt etwa auf X: „Das ist das Erfrischendste, was ich seit Ewigkeiten gehört habe.“

Cazuhal973 feiert auf YouTube diese Art der Kommunikation: „Das ist das erste Mal, dass ich erlebt habe, dass Entwickler so offen und kommunikativ mit ihrer Spielergemeinschaft umgehen. Ein weiterer Grund, warum das Spiel gerade so durch die Decke geht.“

Vereinzelt gibt es jetzt aber auch Befürchtungen, dass die Entwickler das Problem auf die Art nicht lösen können. Shoeb B erklärt etwa auf X: „Es ist keine gute Idee, einen offenen Krieg gegen Cheat-Entwickler zu beginnen; sie hätten einfach still und leise das tun sollen, was sie geplant hatten. Jetzt wird es noch mehr Cheats auf dem Markt geben.“

Fred Russell erinnert sich auf X an einen vergleichbaren Fall: „So fühlt sich Escape from Tarkov an. Eine endlose Welle von Cheatern, die gesperrt werden und sich einfach neue Accounts kaufen, um weiter zu cheaten. Ein Gewinn für alle Beteiligten, aber hart für die ehrlichen Spieler.“

Wie bewertet ihr die aktuelle Anti-Cheat-Strategie und Kommunikation der Wardogs-Entwickler? Verratet es uns gern in den Kommentaren! Unser Shooter-Experte Dariusz freut sich auf den Early-Access-Start, weil er bereits in den Beta-Phasen viel Spaß mit den PvP-Ballereien hatte. Seinen Erfahrungsbericht findet ihr hier: Ich habe in einem neuen PvP-Shooter auf Steam eine Stunde lang nicht einen Schuss abgegeben, und es war das aufregendste Gameplay, das mir ein Spiel 2026 geboten hat