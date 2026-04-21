MeinMMO-Redakteur Benedikt nutzt seit ein paar Jahren ein Feature auf Steam. Damit spart er sich im Jahr viel Geld.

Was ist das Feature? Steam stellte 2024 das neue Feature „Steam Familie“ vor. Doch man konnte das Feature bereits seit März 2024 in der offiziellen Beta ausprobieren. Mittlerweile ist das Feature offiziell in Steam integriert und lässt sich ohne Umwege nutzen.

In den letzten 2 Jahren konnten meine Frau und ich damit mehrere hundert Euro sparen. Denn viele Spiele müssen wir nicht mehr doppelt kaufen, sondern es reicht eine Lizenz des Spiels.

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„Steam Familie“ spart mir seit 2 Jahren bares Geld im Alltag

Seit wann nutze ich das Feature? Ich nutze „Steam Familie“ seit März 2024 gemeinsam mit meiner Frau. Der große Vorteil: Spiele, die meine Frau oder ich kaufe, stehen in den meisten Fällen auch dem anderen Account zur Verfügung. Ebenfalls praktisch: Die DLCs eines Spiels könnt ihr über „Steam Familie“ ebenfalls mitnutzen.

Das alte „Family Sharing“ war deutlich restriktiver: Spielte meine Frau einen Titel von meinem Account, wurde ich ausgesperrt. Mit „Steam Familie“ können andere Personen Spiele von meinem Account nutzen, aber ich kann trotzdem parallel einen anderen Titel nutzen.

Aber es gibt Ausnahmen: Spiele von Ubisoft, Electronic Arts oder generell Drittanbieter-Launcher unterstützen „Steam Familie“ nicht.

Praktisch: Im Steam-Shop seht ihr direkt einen blauen Hinweis, dass ihr das Spiel bereits nutzen könnt.

Warum lohnt sich das? In den letzten 2 Jahren haben meine Frau und ich dadurch kräftig Geld gespart, insbesondere wenn es um größere Spiele geht, die uns beide interessieren.

Einer von uns kauft sich das Spiel und der andere kann es ebenfalls nutzen, ohne ebenfalls direkt Geld zu investieren:

So kaufte sich meine Frau etwa Rune Factory: Guardians of Azuma und ich konnte ebenfalls hineinschauen, ohne es selbst kaufen zu müssen.

FANTASY LIFE i: Die Zeitdiebin kaufte sich meine Frau ebenfalls und ich konnte es dann später einmal in Ruhe für ein paar Stunden spielen.

Meine Frau konnte hingegen jetzt Crimson Desert über meinen Account ausprobieren, um festzustellen, dass es doch nicht ihr Spiel ist. Das hat uns dann 60 Euro gespart.

Weitere nennenswerte Spiele sind etwa Monster Hunter: Stories 3, Stellar Blade, das Survival-Spiel Enshrouded oder Shin Megami Tensei V: Vengeance. Das wären sonst jedes Mal 50 oder 60 Euro gewesen, hätten wir uns das Spiel beide gekauft.

Obendrein hat „Steam Familie“ noch einen weiteren, nicht zu unterschätzenden Vorteil: Ihr könnt Spiele auch einfach ausprobieren und müsst euch nicht an die Rückgabe-Regel von Steam halten, wenn euer Partner von dem Spiel begeistert ist und es ohnehin behalten möchte.

Denn in meinen Augen greift die Rückgabe-Regel von Steam im Alltag manchmal etwas kurz: Nach 2 Stunden hat man kaum genug vom Spiel gesehen, um wirklich zu wissen, ob man das Spiel zurückgeben will. Crimson Desert ist so ein Spiel, wo man etwa nach 2 Stunden kaum etwas von der Spielwelt gesehen hat. Bei anderen Spielen ist man nach 2 Stunden nicht mal mit dem Tutorial fertig.

Wo endet der Vorteil? Sobald meine Frau und ich Koop oder Mehrspieler nutzen wollen, kommt Steam Familie an seine Grenzen, denn eine einzige Lizenz lässt sich nicht von zwei Accounts gleichzeitig nutzen. Spiele wie Coral Island und My Time at Sandrock haben wir uns beide gekauft. Das sollte man auf dem Schirm haben, wenn man das Feature verwendet.

Von einem kürzlich vorgestellten Feature von Steam bin ich übrigens ebenfalls begeistert. Denn mittlerweile könnt ihr auf Steam angeben, welche PC-Hardware ihr verwendet, wenn ihr am Spielen seid. Bisher ist die Funktion rein optional, ich halte sie dennoch für eine wichtige Verbesserung: Steam erfüllt wichtigen Wunsch der Spieler: Ihr könnt jetzt endlich zugeben, wenn ihr miese PC-Hardware habt