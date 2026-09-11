Wardogs bringt in letzter Minute wohl Update für Anti-Cheat, schließt damit bestimmte Spieler aus

Der neue Shooter Wardogs bringt zum Release wohl ein Update für sein Anti-Cheat-System. Damit erwischt man wohl Spieler, die unter Linux oder auf dem Steam Deck spielen. Diese beklagen sich unter anderem in den Steam-Rezensionen von Wardogs. Der Entwickler hat mittlerweile reagiert und erklärt, wie es weitergehen soll.

Einige Spieler klagen auf Steam, dass Wardogs im letzten Augenblick vor dem Start des Early Access noch ein Anti-Cheat-Update erhalten haben soll, etwa in einer Steam-Rezension zu Wardogs. Day-One-Patches sind bei vielen Releases eine gängige Sache, allerdings sorgte dieses Update bei einigen Spielern für Probleme, da es wohl den Support des Spiels unter Linux lahmlegte. Die Beta-Version soll größtenteils problemlos funktioniert haben.

Mittlerweile gibt es etliche Posts zu dem Thema Wardogs und Linux. Das Thema ist zumindest auf Steam so groß, dass die Entwickler mittlerweile darauf reagiert und erklärt haben, wie es nun mit Wardogs auf Linux und dem Steam Deck weitergehen solle.

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Wardogs funktionierte zufällig unter Linux

Die Entwickler haben direkt auf Steam einen langen Kommentar zu dem Thema veröffentlicht. Hier erklärte man, dass man keine offizielle Linux-Unterstützung zum Start des Spiels zusichern könne, man aber den großen Wunsch danach zur Kenntnis genommen habe.

Außerdem erklärte man, es habe sich um Zufälle gehandelt haben, dass Wardogs überhaupt unter Linux funktioniert habe. So heißt es:

Wir bieten keine offizielle Unterstützung für Linux an und können nicht zusichern, dass zum Start eine Unterstützung vorhanden sein wird. Wir arbeiten weiterhin an der offiziellen Proton-Kompatibilität für Linux. Diese offizielle Haltung hat sich seit der Vorabversion nicht geändert. Wir geben zu, dass es einen Kommunikationsfehler seitens unseres Community-Managers gab, der leider in unserem Discord als Screenshot festgehalten und anschließend auf dem Linux-Reddit gepostet wurde, obwohl die offizielle Haltung stets lautete: „Wir arbeiten an der Proton-Kompatibilität.“ Alle bisherigen Alpha-/Beta-Tests, bei denen Linux funktionierte, waren Zufälle, was dazu führte, dass einige Nutzer das Spiel als Linux-kompatibel bezeichneten. Wie bereits erwähnt, unterstützen wir Linux jedoch noch nicht offiziell und arbeiten weiterhin an der Proton-Unterstützung für WARDOGS. Wir werden unsere Haltung aktualisieren, sobald wir dies bestätigen können. Das ist unser Ziel. Wir können nicht zusichern, dass zum Start des Early Access eine Linux-Unterstützung verfügbar sein wird. Bitte beantragt daher eine Rückerstattung für das Spiel, falls ihr es versehentlich gekauft habt, weil ihr dachtet, ihr könntet es am 10. September über Proton unter Linux spielen. Wir hoffen, euch wieder begrüßen zu dürfen, sobald wir die offizielle Kompatibilität bestätigen können. Wir wissen, dass das nicht das ist, was ihr hören wollt … Aber wir haben die anhaltende Nachfrage nach einer Linux-Unterstützung zur Kenntnis genommen und haben sie weiterhin im Blick. Vielen Dank.

Wie wichtig dieses Thema der Community wohl ist, erkennt man auch an dem Feedback. Allein dieser Post hat mittlerweile über 1.000 Antworten erhalten. In einem weiteren Post auf Steam sind es ebenfalls über 400 Antworten. Unter der oben verlinkten Rezension auf Steam tummeln sich ebenfalls mehr als 200 Kommentare, wir haben aber nicht gezählt, wie viele Personen hier doppelt und dreifach gepostet haben.

Wie geht es weiter? Die Entwickler betonen, dass man den Wunsch der Community zur Kenntnis genommen habe, man aber nichts versprechen könne. Zum aktuellen Zeitpunkt funktioniert laut Kommentaren auf Steam der Shooter nicht unter Linux und auf dem Steam Deck.

Anti-Cheat und Linux sind schon länger ein Diskussionspunkt. Denn für einige Entwickler gilt Linux als ein Betriebssystem, in dem es Cheater besonders einfach haben sollen.

In einem Fall beendete der Entwickler jetzt die Unterstützung für Linux, weil man dieses Betriebssystem für ein Sicherheitsrisiko hält. Mehr dazu lest ihr direkt auf MeinMMO: Ubisoft macht nach 9 Jahren Action-Spiel auf dem Steam Deck unspielbar, weil Entwickler Linux für ein Problem hält