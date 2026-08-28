Seit vielen Monaten schon begleitet der YouTuber Kanon das neue MMORPG Aion 2 mit seinen Erfahrungsberichten. In einem neuen Video fasst er seine persönliche Einschätzung noch einmal zusammen und zieht dabei einen ungewöhnlichen Vergleich.

Was ist das für ein Vergleich? Kanon gibt an, Aion 2 seit Monaten auch abseits der Streams und Videos wie blöd zu spielen. Er schätzt, dass er mittlerweile um die 1.000 Spielstunden auf dem Tacho hat und in dieser Zeit alle Inhalte des MMORPGs meistern konnte.

Mit Blick auf den globalen Start am 5. Oktober möchte der MMORPG-Enthusiast (144.000 Subscriber und mehr als 685 Videos auf seinem Hauptkanal auf YouTube) jetzt ein persönliches Fazit ziehen.

Gleich zu Beginn formuliert der YouTuber einen spannenden Vergleich: Für ihn ist Aion 2 eine neue, weiterentwickelte Version von Lost Ark. Zwar unterscheiden sich die beiden koreanischen Online-Rollenspiele deutlich, was die Perspektive angeht (und alles, was sich daraus ergibt, wie Steuerung, Kampferfahrung und so weiter), doch sollen die beiden Spiele an anderen Stellen sehr ähnlich funktionieren:

Beide MMORPGs setzen im Endgame auf einen Themenpark-Loop mit vielen PvE-Gruppenherausforderungen wie Dungeons und Raids, den man immer und immer wieder durchläuft.

In beiden Spielen gehört es zum Minmaxing dazu, einen Kader aus mehreren Charakteren aufzubauen und mit den Twinks dann gezielt den Main zu stärken – etwa, indem man ihm Aufwertungsmaterialien zusteckt.

Auch die Free2Play-Bezahlmodelle besitzen viele Gemeinsamkeiten, mit vergleichbaren Pay2Progress-Elementen, auch wenn Kanon das Modell von Aion 2 als etwas weniger aggressiv bewertet.

Video starten Aion 2 zurrt mit neuem Trailer das Launch-Datum für den globalen Start fest Autoplay

Kanon betont aber, dass man in Aion 2 täglich sehr viel mehr Zeit mit seinem Main verbringen muss/kann als in Lost Ark, wodurch es sehr zeitintensiv wird, sobald man parallel auch noch Twinks spielen möchte. Der größte Teil der Community wird das nicht leisten können und daher das Twinken zurückstellen.

Kanon ist sich sicher, dass Aion 2 im Westen mit der Zeit eine Menge Spieler verlieren wird. Sicherlich aufgrund der Monetarisierung. Es werden aber auch viele MMO-Fans aufhören, weil sie keine Lust haben, ständig die immer gleichen Dungeons und Raids zu laufen, so die Einschätzung des YouTubers.

Ein MMORPG, das hunderte Stunden Spaß machen kann

Kanon befürchtet, dass auch er aus diesem Grund irgendwann die Lust an Aion 2 verlieren wird. Tatsächlich war er nach dem koreanischen Start zwischenzeitlich eine Weile ausgebrannt, gibt er zu. NCSoft hat aber Neuerungen und Anpassungen auf die Server gebracht, die sämtliche Progressionssysteme spürbar verbessert und den Grind spaßiger gemacht haben sollen.

Um das beste Genre der Welt dreht sich auch alles auf dem YouTube-Kanal von MeinMMO. Dort ist zuletzt beispielsweise ein Video live gegangen, in dem wir auf den anstehenden West-Release von Aion 2 blicken:

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Kanon gefällt es derzeit sehr, welchen großen Fokus Aion 2 auf die vertikale Charakterprogression setzt beziehungsweise wie spürbar der Fortschritt des Alter Egos lange Zeit ausfällt. In anderen koreanischen MMORPGs wie Black Desert oder Lost Ark würde man viel früher gegen eine Wand prallen, ab der man unfassbar viel Zeit investieren muss, um auch nur kleinste Fortschritte zu erzielen.

In Aion 2 soll es hingegen aktuell so sein, dass man sehr lange für den investierten Grind spürbar belohnt wird, und dass sich jeder einzelne absolvierte Inhalt positiv auf die Stärke des Charakters auswirkt. Das Ergebnis: Anfangs schwere Endgame-Inhalte kann man nach einiger Zeit regelrecht dominieren. Diese Art der Power Fantasy gefällt Kanon an Aion 2. Auch manch ein Genre-Einsteiger oder Gelegenheitsspieler könnte sich davon abgeholt fühlen.

Aber genauso kann man sich daran auch stören, weil man beispielsweise ein MMORPG mit knackigen Herausforderungen sucht, durch die man sich mit Skill durchbeißen muss. Wie sieht das bei euch aus? Braucht ihr einen hohen Schwierigkeitsgrad in MMORPGs? Oder bevorzugt ihr im PvE die Power-Fantasy? Verratet es uns gern in den Kommentaren. Übrigens, ganz frisch von der gamescom: Chef von Aion 2 gibt uns gegenüber zu, im PvE doch gar nicht so viel mehr „Massively“ zu sein als Guild Wars 3