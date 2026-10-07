Wegen GTA VI ist die PS5 Pro kaum erhältlich, jetzt verlangt ein erster Händler 1.300 US-Dollar für gebrauchte Geräte

Die PS5 Pro ist gerade gefragt wie nie. Weil gebrauchte Konsolen derzeit gefragt sind, zieht jetzt auch ein erster Großhändler nach und erhöht die Preise stark.

Um welchen Händler geht es? Konkret geht es um den Anbieter GameStop, der sein deutsches Geschäft mittlerweile aufgegeben hat, in den USA aber weiterhin aktiv Geschäfte und einen Online-Handel betreibt.

Auf Reddit wurde jetzt ein internes Memo veröffentlicht, wo ein Mitarbeiter von GameStop eine erhebliche Preiserhöhung für PS5-Pro-Modelle bekannt gegeben hat. Davon berichtet das Magazin WCCFTech. Diese Änderungen sollen ab dem 6. Oktober 2026 in Kraft treten.

In dem Brief heißt es außerdem, dass es beabsichtigt sei, dass gebrauchte Konsolen teurer seien als ungenutzte Modelle. Dabei ist auch eine Liste mit den entsprechenden Preisänderungen, also die Ankaufpreise und Preise für den Weiterverkauf. Konkret heißt es in dem Memo:

Für PS5-Pro-Konsolen (aus zweiter Hand) gilt ab morgen, dem 6. Oktober, eine Preisänderung. Hinweis: Die gebrauchten Konsolen werden teurer sein als die neuen – dies ist beabsichtigt. Bitte stellt sicher, dass alle Preisänderungen vor Ladenöffnung am 6. Oktober abgeschlossen sind.

Tatsächlich liegen die Preise auf der Online-Seite von GameStop jetzt auf dem angekündigtem Niveau. Hier werden jetzt für gebrauchte Modelle (Pre-Owned) und Refurbished 1.329 US-Dollar verlangt.

Video starten Sony veröffentlicht den offiziellen Reveal-Trailer zur PS5 Pro Autoplay

GTA sorgt für steigende Nachfrage bei der PS5 Pro

Warum sind die Preise so gestiegen? Die PS5 Pro ist derzeit wegen des baldigen Releases von GTA 6 stark nachgefragt, denn viele wollen das gehypte Spiel in höchster Qualität genießen. Das sorgt aber dafür, dass die PS5 Pro mittlerweile an vielen Orten ausverkauft ist.

Auf eBay und anderen Plattformen könnt ihr die PS5 Pro noch kaufen, zahlt aber hier bereits gerne 1.200 Euro oder mehr für die Konsole. GameStop zieht hier also aus der Perspektive nur nach, um bei den horrenden Preisen nicht günstiger dazustehen.

Wie sehen die normalen Preise auch? Sony schraubt bereits seit einigen Monaten an den Preisen für seine Konsolen. So wurde der Preis für die PS5 Pro etwa um 100 Euro erhöht. Das liegt vor allem an der aktuellen Situation, weil die Preise für Hardware seit Monaten stark ansteigen und die Hersteller die Kosten auf die Käufer umlegen. Derzeit ist nicht davon auszugehen, dass die Preise in den nächsten Monaten wieder sinken werden.

Mit dem Problem, dass die PS5 Pro stark gefragt und mittlerweile vielerorts ausverkauft ist, wird auch Sony selbst konfrontiert. In Japan testet Sony deswegen jetzt ein neues Bestellungssystem, welches früher oder später auch nach Europa kommen könnte. Damit will man verhindern, dass die Konsolen bei Scalpern landen, welche diese wiederum teuer weiterverkaufen: Wer spontan eine PS5 Pro für GTA 6 kaufen will, sollte jetzt noch schnell seine alte PlayStation entstauben