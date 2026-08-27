Chef von Aion 2 gibt uns gegenüber zu, im PvE doch gar nicht so viel mehr „Massively“ zu sein als Guild Wars 3

In wenigen Wochen geht Aion 2 an den Start. MeinMMO hatte die Möglichkeit, mit dem Hauptverantwortlichen des Spiels zu sprechen.

Nachdem der Release von Aion 1 bereits viele Jahre zurückliegt, dürfen Fans sich freuen. Denn nachdem die koreanische Version des Nachfolgers bereits vor einigen Monaten in Korea sowie Taiwan veröffentlicht wurde, steht nun auch der Release der internationalen Version an.

Besitzer des Gründerpakets können bereits am 30. September 2026 starten, am 5. Oktober 2026 wird es dann für den Rest losgehen. Zudem gibt es im September für euch die Möglichkeit, am Stresstest des Spiels teilzunehmen und bereits einen ersten Blick in die Welt zu werfen. MeinMMO hatte vorab die Möglichkeit mit Nam-joon Kim, dem Hauptverantwortlichen von Aion 2, zu sprechen.

Beachtet dabei, dass die Antworten von Nam-joon Kim von einer begleitenden Übersetzerin ins Englische übersetzt worden sind, wodurch die Perspektive etwas ungewohnt ausfällt.

Video starten Aion 2 zurrt mit neuem Trailer das Launch-Datum für den globalen Start fest Autoplay

„Unsere Vorbereitungen sind fast abgeschlossen“

MeinMMO: Erst einmal vielen Dank für die Einladung. Wie fühlen Sie sich kurz vor dem weltweiten Start Ende September nach dem Release in Asien?

Nam-Joon Kim: Nam-Joon, unser Producer von Aion 2, lässt ausrichten, dass wir sehr, sehr aufgeregt sind. Wir freuen uns riesig, dass wir es so vielen Menschen zeigen können. Und wir sind auch deshalb so begeistert, weil wir das Spiel in einer sehr ausgereiften, aktualisierten und vollständigen Version präsentieren können. Unsere Vorbereitungen für den Build sind fast abgeschlossen und wir geben dem Ganzen gerade den letzten Feinschliff. Wir sind zuversichtlich, dass wir das Spiel ohne größere Probleme an den Start bringen können.

MeinMMO: Und wie haben die koreanischen Spieler auf die Anpassungen reagiert, die Sie zur Vorbereitung auf den globalen Launch vorgenommen haben – zum Beispiel die Umstellung auf ein einzelnes Abonnementmodell?

Nam-Joon Kim: Ja. Im Grunde haben wir das Geschäftsmodell der koreanischen und der globalen Version weitgehend aneinander angeglichen. Die Rückmeldungen der Spieler in Korea waren so, dass es kaum Widerstand oder Beschwerden bezüglich des Geschäftsmodells gab. Sehr viele Leute haben es absolut begrüßt.

Wir haben auch viele Nachrichten gesehen wie: „Wir drücken dem globalen Launch von Aion 2 die Daumen und hoffen, dass es gut läuft.“ Aber natürlich gab es unter den koreanischen Spielern auch Stimmen, die fragten: „Ist der koreanische Server jetzt etwa nur ein Testserver? Werdet ihr uns etwa … ?“ Solche Beschwerden gab es vereinzelt auch.

MeinMMO: Ich persönlich habe Aion 1 nicht gespielt. Wie unterscheidet sich das Spielerlebnis für jemanden, der das erste Spiel kennt, im Vergleich zu einem absoluten Aion-Neuling wie mir, der direkt mit Teil 2 einsteigt?

Nam-Joon Kim: Nun, Aion 2 übernimmt zwar die Aion-IP, aber das Spielgefühl von Aion 1 und Aion 2 unterscheidet sich grundlegend. Aion 1 war vom Gefühl und der Steuerung her noch etwas näher an World of Warcraft. Im Vergleich dazu ist Aion 2 deutlich moderner und folgt den aktuellen Spieletrends.

Wir haben sehr viel Wert auf das Action-Spielgefühl gelegt. Wer heutzutage Konsolen- oder PC-Spiele nutzt oder schon einmal ein MMO gespielt hat, wird sich schnell einfinden, viel Spaß haben und das dynamische Gameplay genießen können. Außerdem ist es ein Spiel für jedermann, bei dem viele Leute in dieser MMO-Umgebung zusammenkommen können. Wer also neu bei Aion einsteigt, wird überhaupt keine Probleme haben, das Spiel zu genießen.

Um das beste Genre der Welt dreht sich auch alles auf dem YouTube-Kanal von MeinMMO. Dort ist zuletzt beispielsweise ein Video live gegangen, in dem wir auf den anstehenden West-Release von Aion 2 blicken:

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“Haben nicht vor PvE auf riesige Massen-Events auszudehnen”

MeinMMO: Wir haben ein Interview bzw. ein Statement vom Chief Business Officer von NCSoft gelesen. Er erklärte nach der Ankündigung von Guild Wars 3, dass der Fokus von Aion 2 im Vergleich zu Guild Wars 3 stärker auf riesigen Spielerzahlen liegt. Er sagte: „Je mehr Nutzer, desto mehr Spaß.“

Mein Kollege Karsten kennt die koreanische Version und meint, dass sich das im PvE-Bereich kaum widerspiegelt, da dort eher Solo-Inhalte und kleine Gruppen dominieren. Wie planen Sie, diesen Massen-Aspekt im PvE in Zukunft deutlich auszubauen?

Nam-Joon Kim: Unsere Richtung sieht im Grunde so aus, dass wir nicht vorhaben, das PvE stark auf riesige Massen-Events auszudehnen. Natürlich gibt es Inhalte, bei denen sich alle Spieler in der Open World versammeln, um gemeinsam einen Boss zu bekämpfen. Aber wenn zu viele Gruppen zusammenkommen und sich riesige Menschenmassen stauen, glauben wir, dass das für viele Spieler eher eine Belastung wird.

Gerade Gelegenheitsspieler könnten sich unter Druck gesetzt fühlen, weil die Gruppensuche zu viel Zeit in Anspruch nimmt und die Spielsessions dadurch viel länger dauern. Deshalb bleiben wir bei unserem Ansatz für kleiner ausgelegte Gruppen und setzen stattdessen auf mehr Vielfalt bei den Monstern und ihren Angriffsmustern, damit die Leute ihren Spaß haben.

[Ergänzung aus dem Team]: Ich würde dem gerne noch ein paar Punkte hinzufügen. In der koreanischen Version von Aion 2 gab es 4-Spieler-Gruppen und 8-Spieler-Raids. Für die globale Version haben wir das auf 5-Spieler-Gruppen und 10-Spieler-Raids aufgestockt. Das ist eine kleine Anpassung, um mehr Spielern die Teilnahme zu ermöglichen.

Zudem gibt es in Aion 2 Modi, die auf große Spielerzahlen ausgelegt sind – insbesondere die PvP-Modi wie der Abyss. Aber das Team muss hier eine feine Balance halten: Es geht darum, fesselnde Erlebnisse zu schaffen, anstatt unübersichtliche Massen-PvE-Kämpfe herunterzuspulen.

In vielen anderen Spielen führen High-End-Begegnungen mit Hunderten von Spielern oft zu chaotischen Zuständen. Die Raids in Aion 2 sind hingegen als gezieltes, gut strukturiertes Erlebnis konzipiert. Das ist ein zentraler Kernpunkt der Entwickler.

MeinMMO: Gut, dann noch eine etwas entspanntere Frage zum Schluss. In MMORPGs mit Fraktionen gibt es ja oft diese Rivalitäten – wie bei World of Warcraft mit „Für die Horde!“ oder „Für die Allianz!“. Wie sieht das bei Ihnen persönlich aus: Schlägt Ihr Herz eher für die Asmodier oder für die Elyos?

Nam-Joon Kim: Er schwört auf die Asmodier.

MeinMMO: Gibt es dafür einen bestimmten Grund?

Nam-Joon Kim: Schon damals, als er mit Aion 1 angefangen hat, hat er die Asmodier gespielt. Wahrscheinlich liegt es daran, dass er sich persönlich damit identifizieren kann – er trägt eben eine gewisse Dunkelheit in sich.

MeinMMO: Alles klar, vielen Dank für das Gespräch!

Nam-Joon Kim: Vielen Dank!

Das Interview für MeinMMO führte Jasmin Beverungen.

Was haltet ihr von den Einblicken von Nam-Joon Kim? Seid ihr auf Aion 2 gespannt, oder geht das Spiel an euch vorbei? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Während PC-Spieler bald im Spiel abtauchen können, sieht es für Konsolen-Spieler erstmal schlechter aus: Aion 2 auf Xbox und PS5: Kommt das MMORPG für die Konsolen?