Wer Gronkh nur als Twitch-Streamer kennt, weiß nicht, wie groß er wirklich ist

Erik „Gronkh“ Range begann seine Karriere 2006, als er ein Minecraft-Let’s-Play auf YouTube hochlud. Innerhalb der Community ist er als der gemütliche YouTube- oder Twitch-Papa bekannt. Doch wer glaubt, das sei das Einzige, was Gronkh macht, der irrt sich. Hinter Gronkh steckt noch eine ganze Unternehmensgruppe.

So groß ist Gronkh wirklich: Gronkh ist sehr prominent auf Twitch und YouTube unterwegs. So hat er auf Twitch durchschnittlich 17.609 im letzten Jahr gehabt (Quelle: SullyGnome.com) und auf YouTube hat er bereits über 5 Millionen Abonnenten. Doch auch als Unternehmer ist Gronkh tätig – er ist der CEO und Founder von der Range Group mit dem Motto Where Nerds Collide .

Die Range Group beschäftigt inzwischen über 45 Mitarbeiter und teilt sich in unterschiedliche einzelne Unternehmen auf:

GRNK – Eine Firma, die Merchandise-Artikel für Creator, andere Marken oder auch Events produziert; sie sind auch bei den Spendenstreams von Friendly Fire dabei

– Eine Firma, die Merchandise-Artikel für Creator, andere Marken oder auch Events produziert; sie sind auch bei den Spendenstreams von Friendly Fire dabei GROW – hier werden die Twitch- und YouTube-Inhalte von Pandorya erstellt

– hier werden die Twitch- und YouTube-Inhalte von Pandorya erstellt 1UP Management – eine Influencer-Marketing-Agentur, die sich um deutsche Creator kümmert; in ihr sind unter anderem Zarbex, Filow oder auch Mienah

– eine Influencer-Marketing-Agentur, die sich um deutsche Creator kümmert; in ihr sind unter anderem Zarbex, Filow oder auch Mienah Range Ventures – ist für Investitionen und andere Beteiligungen verantwortlich

– ist für Investitionen und andere Beteiligungen verantwortlich Range Holding – hier kommen Verwaltung, finanzielle Angelegenheiten und Rechtliches zusammen

So perplex war Gronkh noch in einem seiner ersten Twitch-Streams, als er eine Donation von einem Zuschauer erhielt:

Video starten „Hört auf, mir gegen meinen Willen Geld zu schenken“ – So verwirrt war Gronkh von seiner ersten Donation auf Twitch Autoplay

Am Anfang stand Minecraft, heute ist Gronkh ein Unternehmen

So begann alles bei Gronkh auf YouTube: Gronkh erstellte 2006 seinen YouTube-Kanal, doch erst 2010 lud er seine ersten Videos hoch, die sein Leben verändern sollten. Zuvor arbeitete er in einer Firma als Programmierer. Sein erstes Let’s Play war zu Minecraft, in dem er seine beeindruckenden Bauten zeigte. Es folgten weitere Let’s Plays zu Dragon Age: Origins, Monkey Island und World of Warcraft.

Seine Community wuchs, die Zuschauer mochten die witzigen Kommentare zu dem Gameplay. Schnell etablierte sich Gronkh als jemand, den irgendwie jeder irgendwann mal schaute.

Gemeinsam mit seinem ehemaligen Kollegen und Freund Valentin Sarazar Rahmel betrieb er den gemeinsamen YouTube-Kanal Superhomies, auf dem Vlogs von Reisen in andere Länder dokumentiert wurden. Mit Sarazar moderierte Gronkh bis 2014 die Live-Webshow Let’s Play Together auf MyVideo.

So ging es nach YouTube weiter: Im Jahr 2014 beließ es Gronkh nicht nur bei aufgenommenen Let’s Plays auf YouTube, sondern streamte nun auch regelmäßig auf Twitch live. Auch hier zockte der Content Creator, doch konnte er so auch gleichzeitig via Chat mit seiner Community interagieren.

Seit 2015 findet jährlich das Spendenevent Friendly Fire statt. Hier sammelt Gronkh gemeinsam mit deutschen Twitch- und YouTube-Kollegen Spenden für ausgewählte Organisationen und Vereine. 2025 konnten so über 1,75 Millionen Euro gesammelt werden.

Aktuell ist Gronkh also als Twitch-Streamer, YouTuber und Unternehmer tätig. Bis heute ist er sich treu geblieben und produziert genau die gleichen Let’s Plays wie noch vor 16 Jahren. Außerdem hat er es geschafft auch heute noch relevant zu bleiben und das mit seiner ganz eigenen Art.

Was sagt ihr zu Gronkh? Wusstet ihr, dass so viel hinter ihm steckt? Schreibt es uns in die Kommentare!

Ein anderes Urgestein aus dem deutschen YouTube ist Coldmirror. Sie begann ihre Karriere ebenfalls im Jahr 2006: Eine Legende macht seit über 20 Jahren YouTube, wollte eigentlich nur VHS-Kassetten digitalisieren, hat 1,6 Millionen Abonnenten