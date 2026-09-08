Wardogs: Schnell Geld farmen – So geht’s einfach und sicher

Knapp bei Kasse, aber große Wünsche in Wardogs? Wir zeigen euch einige Tipps, wie ihr schnell und einfach an Geld kommt.

Wollt ihr euch in Wardogs verbessern, kommt ihr unweigerlich nicht drumherum, euch um Geld zu kümmern. Wir zeigen euch deshalb 3 Wege, mit denen ihr relativ unkompliziert, risikoarm und sicher Einkommen generieren könnt. Alle 3 Methoden lassen sich auch kombinieren, um möglichst effizient zu farmen.

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Einsteigerfreundliche Solo-Methode als Scout

Diese Methode ist unabhängig von anderen Spielern und eignet sich besonders für Einsteiger, die sich schnell und sicher neue Ausrüstung zulegen wollen. Für diesen Weg müsst ihr nicht einmal einen Schuss abgeben, wenn ihr nicht möchtet.

So funktioniert’s:

Kauft euch das beste Fernglas, das ihr euch leisten könnt

Nehmt ansonsten das günstigste Loadout mit

Verschanzt euch hinter der eigenen Linie oder sucht euch eine sichere, erhöhte Position Am besten genau da, wo ihr sowohl eure Truppen als auch Gegner gut beobachten könnt, aber nicht sichtbar seid

Markiert dann alles, was sich bewegt

Jede Markierung bringt euch Geld, sogar noch mehr, wenn euer markiertes Ziel auch noch eliminiert wird – egal wodurch oder durch wen. Dadurch sammelt ihr fröhlich Assists und müsst theoretisch nicht einmal kämpfen.

Wie viel verdient man dadurch? Durchschnittlich könnt ihr mit dieser Methode circa 50.000 bis 60.000 $ pro halbe Stunde erspielen, ohne euch großartig in Gefahr begeben oder euch auf andere Spieler verlassen zu müssen.

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Lukratives Einkommen als Medic

Seid ihr schon etwas sicherer im Spiel und wollt eure Kameraden beim Geldfarmen auch noch aktiv unterstützen, ist die Medic-Methode etwas für euch. Auch hier geht es um das Sammeln von Assists, die euch lukrativ ausgezahlt werden.

So funktioniert’s:

Kauft euch einen großen Rucksack und beladet ihn mit Wiederbelebungsmasken und Bandagen

Klettere optional direkt zu Rundenbeginn auf die Spitzen der Wachtürme Dort spawnen sehr häufig kostenlose Defibrillatoren und Batterien So könnt ihr die beste Medic-Ausrüstung nutzen, ohne vorher Geld dafür ausgeben zu müssen, das ihr ja farmen wollt

Bleibt möglichst in der Nähe von Squads, um Mitspieler wiederzubeleben und zu heilen

Jedes Mal, wenn ihr ein Team-Mitglied wiederbelebt und dieses danach Kills erzielt, sammelt ihr Assists, die euch am Ende Geld bringen.

Wie viel verdient man dadurch? Jede Wiederbelebung bringt euch 900 $ ein, jede Heilung 200 $. Kämpft ihr gerade in einer roten Zone, wird das Einkommen pro Support auch noch verdoppelt.

Zusätzlich kommen die Assists durch Kills eurer unterstützten Kameraden oben drauf. Bei aktiven Kämpfen direkt in der roten Zone sind so locker 100.000 bis 200.000 $ pro Stunde möglich.

Passives Einkommen als Fahrzeugfahrer

Seid ihr lieber mittendrin statt nur dabei oder fahrt einfach gerne, ist diese Methode für euch gedacht. Dieser Weg sichert euch Einkommen, ohne dass ihr lange etwas dafür tun müsst, und lässt sich auch am besten mit anderen Methoden kombinieren.

Sobald euer Team im Spiel 20 Punkte erreicht, taucht in eurer Basis ein Spawn-Fahrzeug auf – das wollt ihr euch sichern!

So funktioniert’s:

Spielt, bis euer Team 20 Punkte erreicht

Begebt euch zur Basis und schnappt euch das gespawnte Fahrzeug

Fahrt es in die Kampfzone

Profit

Ja, ihr habt richtig gelesen. Sobald das Fahrzeug sicher in der Zone steht, könnt ihr es auch verlassen und es generiert für euch passives Einkommen nebenbei.

Wie viel verdient man dadurch? Allein für das sichere Reinfahren des Fahrzeugs in die Zone bekommt ihr 3.000 $. Ab diesem Zeitpunkt erhaltet ihr 250 $ für jeden Spieler, der dort spawnt, sowie Assists für jeden Kill, den diese Spieler dann erzielen.

Kennt ihr weitere gute Wege, gerade am Anfang schnell und einfach Geld zu farmen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!

Mit dem gesammelten Geld könnt ihr euch beispielsweise Waffen, Ausrüstung und mehr kaufen. Zum Beispiel auch verschiedene Munitionsarten. Eine klingt für euch vielleicht erstmal nicht besonders attraktiv, wenn ihr sie aber richtig nutzt, ist sie überraschend stark: Ein Item in Wardogs klingt absolut sinnlos, dabei ist es extrem mächtig