In Wardogs gibt es verschiedenste Waffen, Aufsätze und Munitionsarten. Eine davon klingt erstmal sinnlos, kann aber, richtig genutzt, richtig mächtig sein.

Was für ein Item ist das? In Wardogs gibt es verschiedenste Munitionsarten, von denen eine erstmal ziemlich sinnlos klingt.

Denn sie ist vor allem extrem effektiv gegen ungepanzerte Ziele. Das mag zwar erstmal relativ unnütz klingen, da sich so gut wie jeder Spieler schnellstmöglich Rüstung zulegen wird, allerdings kann genau diese Munition unglaublich mächtig sein, wenn ihr sie clever nutzt.

Denn gegen ungepanzerte Ziele holt sie den maximal möglichen Schaden raus und kann euch deutliche Vorteile bringen, wenn ihr eher unkonventionell spielt und auf klassische Headshots verzichtet.

Video starten Militär-Shooter WARDOGS zeigt in neuem Trailer Gameplay und die verschiedenen Elemente des Spiels Autoplay

Unscheinbare Munition für unkonventionelle Spieler

Was macht die Munition so gut? Es gibt einige Spielweisen und Situationen, in denen genau diese Munition den entscheidenden Vorteil bringen kann:

Zielt ihr eher auf Beine und Arme, könnt ihr damit deutlich mehr Schaden verursachen als mit gängiger Munition gegen gepanzerte Körperteile.

Nutzt ihr gerne Handfeuerwaffen mit eher geringer Durchschlagskraft, wie beispielsweise die Desert Eagle oder M1911, könnt ihr sie mit dieser Munition zusätzlich deutlich nützlicher machen.

Wollt ihr beispielsweise enge Gassen oder Stützpunkte effektiv schützen, könnt ihr diese Munition mit passenden Maschinengewehren kombinieren und mit Zielen auf Boden und Beine ganze Gruppen vom Vorrücken abhalten.

Nutzt ihr Waffen mit sehr hoher Feuerrate, wie beispielsweise die KRISS Vector, könnt ihr diese Munition gut gegen schwer gepanzerte Gegner im offenen Feld nutzen, indem ihr schnell in hoher Schlagzahl auf die ungeschützten Beine zielt. So stirbt euer Gegner meist schneller, als wenn ihr versucht, die Rüstung zu durchbrechen.

Spielt ihr gern taktisch aus dem Hinterhalt, kann sich das Ganze ebenfalls lohnen, da ihr gezielt sehr hohen Schaden verursachen könnt, ohne dass euer Gegner gut reagieren kann.

Fallen euch weitere Situationen ein, in denen diese Munition richtig mächtig sein könnte? Schreibt es uns gern in die Kommentare!

Wardogs erscheint am 10. September 2026. Lange ist es also nicht mehr hin und solltet ihr die bisherigen Beta-Phasen verpasst und damit keine Chance gehabt haben, vorher reinzuschauen, haben wir hier eine Übersicht für euch, was ihr zum Spiel wissen solltet: Wardogs: Release, Spielprinzip, Beta und mehr – Alles, was ihr wissen müsst