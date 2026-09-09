Wardogs: Schnell leveln – Mit diesen Tipps steigt ihr effizient auf

Mit höherem Level erhaltet ihr in Wardogs Zugang zu besserer Ausrüstung. Damit ihr schnell weiterkommt, haben wir hier ein paar Tipps für euch.

Gerade zu Beginn kann es oft nicht schnell genug gehen und man will die billigen Kröten an Waffen und Rüstungen hinter sich lassen. Wir haben daher einige knackige Tipps für euch, mit denen ihr gerade zu Beginn schnell und effizient leveln könnt.

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Klassen gleichmäßig leveln

In Wardogs habt ihr ein allgemeines Level und jeweils verschiedene Level für die jeweiligen Klassen. Wollt ihr euer Hauptlevel effizient nach oben bringen, solltet ihr darauf achten, dass ihr die Klassen möglichst gleichmäßig levelt.

Das Gesamtlevel berechnet sich aus der Summe eurer Klassenlevel. Eure Klasse „wählt“ ihr, indem ihr die entsprechende Ausrüstung kauft und verwendet, also beispielsweise Verbände für einen Medic.

Da die ersten Stufen deutlich weniger XP erfordern als die höheren, solltet ihr also darauf achten, gerade zu Beginn möglichst alle Klassen gleichmäßig zu leveln, als nacheinander.

Logistik-Fokus für Support, Driver und Pilot

Diese 3 lassen sich hervorragend gleichzeitig leveln. Dafür geht ihr am besten folgendermaßen vor:

Fahrt den Mannschaftstransporter (APZ) von der Hauptbasis in die Kampfzone, sobald im Match 20 Punkte erreicht werden. Dadurch könnt ihr in nur einem Match den Driver schon mal auf Level 4 verfrachten.

Nutzt dann den freigeschalteten Ural-LKW (transportiert 2 Kisten gleichzeitig) oder den Huey-Helikopter, um Versorgungskisten zu euren Forward Operating Bases (FOBs) zu transportieren.

Das Abliefern und das anschließende Öffnen der Kisten durch Teammitglieder generiert große Mengen an XP für Support, Driver und Pilot gleichzeitig, wodurch ihr auch euer Hauptlevel mit vergleichsweise wenig Aufwand nach oben treibt.

Spotten statt Snipen für Recon

Wollt ihr Recon leveln, kommt ihr über Kills nicht weit. Euer Anfangs-Scharfschützengewehr macht zu wenig Schaden und selbst bei Headshots kippen eure Gegner nicht direkt um. Kauft euch stattdessen ein Fernglas und konzentriert euch darauf, Feinde aus der Entfernung zu markieren.

So könnt ihr ohne großen Aufwand oder Risiko euren Recon auf Level 5 bringen, wodurch ihr ein deutlich besseres Gewehr erhaltet und eure Levelstrategie mit Kills und Assists erweitern könnt.

Teamplay in Hot Zones für Medics und Assault

Diese beiden Klassen lassen sich am besten in den roten Hot Zones leveln. Die erhöhen eure gesammelte Erfahrung und machen euch in euren Rollen effizienter. Schließt euch hier mit euren Mitspielern zusammen, um möglichst risikoarm die ersten Level zu holen.

Den Assault levelt ihr primär durch Kills mit Sturmgewehren. Hier kommt ihr leider kaum drumherum, mit eurer Startkrücke die ersten Erfahrungspunkte zu sammeln. Nutzt dann am besten eine AK, sobald ihr sie freigeschaltet habt, und kauft Munitionsstapel statt Magazine, um Platz in eurem Inventar zu sparen.

Konzentriert euch für den Medic darauf, in direkter Nähe eures Squads und außerhalb der Schusslinien zu bleiben. Nutzt zu Beginn die kostenlosen Masken und beladet euch mit Bandagen, um schnell den Defibrillator freizuschalten. Alternativ könnt ihr auf die Wachtürme klettern, da dort häufig zu Beginn einer Runde kostenlose Defis spawnen.

Um euch Ausrüstung und wichtige Items zu kaufen, braucht ihr in Wardogs auch das nötige Kleingeld. Gerade zu Beginn kann es schleppend sein, sich die Credits zusammenzuklauben. Deshalb haben wir ein paar Tipps für euch, wie ihr mit einfachen Mitteln viel herausholen könnt: Wardogs: Schnell Geld farmen – So geht’s einfach und sicher