WoW: Die Legende von Booms – der Spieler, der einen ganzen Realm abzockte

An einen Spieler erinnern sich Fans von World of Warcraft auch noch nach 20 Jahren. Booms hat einen ganzen Realm abgezockt.

In World of Warcraft gibt es eine Handvoll Spielerinnen und Spieler, die im Laufe der Jahre zu Legenden geworden sind. Sei es im moderneren Spiel Rextroy mit seinen zahlreichen kuriosen und aufwändigen Exploits oder die herzzerreißende Geschichte von Ibelin, die in einer Netflix-Dokumentation erläutert wird.

Doch schon zu Vanilla-Zeiten gab es einen Spieler, der einen ganzen Realm auf unterhaltsame Weise terrorisiert hat: Booms und sein Zweitcharakter Boomsbot.

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Booms hat Schiffe blockiert – mit Gedankenkontrolle

Was hat Booms gemacht? Auf dem Realm Stonemaul (ein US-Server) stand der Allianz-Charakter Boomsbot am Hafen von Menethil. Er wachte über die Schiffe, die von Menethil aus entweder zur Dunkelküste oder in die Düstermarschen aufbrachen.

Wenn Allianzspieler ein Schiff betreten wollten, wies Boomsbot sie daraufhin, dass sie doch einen Wegezoll entrichten müssten – quasi eine kleine Gebühr für die Nutzung des Schiffes. Da Boomsbot selbst allerdings ein niedrigstufiger Charakter – und vor allem ein Allianzcharakter – war, fühlten sich die meisten davon anfänglich nicht eingeschüchtert.

Das sollte sich aber ändern, denn wer seinen Wegezoll ablehnte, machte kurz darauf Bekanntschaft mit Booms, dem untoten Horde-Priester, der in der Nähe stand. Sobald das Schiff ablegen wollte, nahm Booms die Zollverweigerer mit Gedankenkontrolle ins Visier und ließ sie langsam über Bord springen.

Das Aussehen von Booms haben viele noch in Erinnerung.

In der Vanilla-Version, also ohne Flug-Reittiere, war es unmöglich, das Schiff noch einzuholen. Wer von Bord ging, musste mehrere Minuten auf das nächste Schiff warten.

Wer ein oder zweimal von Booms erwischt wurde, entrichtete später zähneknirschend die geforderte Gebühr oder wartete darauf, bis andere Spieler Zeit hatten, um Booms gemeinsam zu erledigen. Nach wenigen Stunden tauchte er jedoch wieder auf. Eine Methode, die ihm eine Menge Gold eingebracht haben soll.

Wie hättet ihr reagiert, wenn jemand von euch Wegezoll für ein öffentliches Schiff will? Hättet ihr sofort gezahlt oder es auch erstmal als albernen Scherz abgetan?

Was ist mit Booms geschehen? Booms war eine Legende unter den Spielern, die auch auf anderen Realms bekannt wurde und mehrere Nachahmer hervorbrachte. Nachdem der Spieler allerdings recht früh verstorben war, fügte Blizzard – wie sie es so oft tun – eine Erinnerung an diesen Charakter ins Spiel ein.

In der Krasarangwildnis von Mists of Pandaria könnt ihr den NPC namens Booms treffen. Er ist der Kapitän eines Schiffes ganz im Süden der Karte. Aber passt auf: Er besitzt auch hier seine äußerst nervige Gedankenkontroll-Fähigkeit, die er regelmäßig einsetzt.

Es gibt aber auch noch eine Menge andere Charaktere in World of Warcraft, die es im Laufe der Jahrzehnte zu (manchmal zweifelhaftem) Ruhm gebracht haben. Wir haben euch 12 der bekanntesten WoW-Spieler vorgestellt und genau erklärt, warum sie den meisten Veteranen auch heute noch ein Begriff sind.