Macher von Hitman und James Bond retten ihr neues MMORPG, müssen dafür ein Opfer bringen

Jahrelang waren die Entwickler von Hitman nur für ihren Agenten 47 bekannt. Mit ihrem Erfolgs-Spiel zu James Bond haben sie der Welt gezeigt, dass sie mehr drauf haben. Doch ihr nächster Titel hat Probleme.

Was ist das für ein Spiel? Viel ist bislang nicht zu Project Fantasy bekannt. Das Multiplayer Online-Rollenspiel soll der nächste große Titel für IO sein und in Richtung MMORPG gehen. Das erklären die Entwickler auf der Website des Projekts.

Sie selbst seien Fans des Genres, weshalb sie unbedingt auch ein solches Spiel erschaffen wollen. Weil ein solches Spiel viel Geld kostet, haben sie sich in der Entwicklung schon Microsoft als Publisher gesichert. Dieser ist im Zuge der großen Entlassungen jedoch vor Kurzem abgesprungen, was das Studio hart trifft.

Aus diesem Grund haben die Entwickler nun schwierige Entscheidungen getroffen, um das Überleben des Projekts zu sichern.

Hier könnt ihr einen Trailer zum neusten Spiel von IO Interactive sehen:

Video starten 007 First Light – Annoucement Trailer des neuen Spiels der Hitman-Entwickler Autoplay

Studio-Schließung und Einschnitte

Welche Lösung haben sie gefunden? Schon als Microsoft als Publisher abgesprungen war, haben die Entwickler von IO Interactive klargestellt, dass sie weiter an ihr Project Fantasy glauben. Deshalb haben sie sich dazu entschlossen, die IP und das gesamte Projekt von Microsoft zurückzuholen.

Gleichzeitig bedeutet das für die Entwickler große Einschnitte. So gaben sie auf X.com bekannt, dass sie aus diesem Grund ihr Studio in Istanbul schließen müssten. Des Weiteren soll für das verbleibende Team eine Balance zwischen der Entwicklung der neuen Titel und dem Support der bestehenden Projekte gefunden werden.

So habe man sich dazu entschieden, externe Projekte und Mobile-Games abzusagen und sich stattdessen auf die großen Titel zu fokussieren. Man verspreche, den betroffeneren Mitarbeitern bei der Job-Suche zu helfen, in der aktuellen Entwickler-Landschaft dürfte dies jedoch schwierig werden.

Was bedeutet das für die Zukunft? Zwischen den Zeilen wirkt es so, als würde IO Interactive sich vor allem auf die Weiterentwicklung von Hitman: World of Assasinations und 007 First Light konzentrieren. Nachdem der nächste 007-Titel sowieso nicht von ihnen kommt, wird das nächste große Spiel wohl Project Fantasy.

Denkbar wäre hier wohl jetzt auch der Weg in eine Art Early Access oder Live-Service Modell, bei dem die Spielwelt nach und nach stark erweitert wird. Blickt man auf Hitman, so sieht man, dass die Entwickler damit schon viel Erfahrung haben.

Was wirklich kommt, ist bislang unklar. Fans von Hitman und 007 First Light sollten sich jedoch erstmal keine Sorgen machen.

Könnt ihr euch ein MMORPG von den Hitman-Machern vorstellen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare! Wie das neue Spiel von IO Interactive bei MeinMMO-Experten Benedikt Schlotmann ankommt, erfahrt ihr hier: 007: First Light fühlt sich wie eine Fahrt mit der Deutschen Bahn an, nur mit Pistole und MI6