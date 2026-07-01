Das Studio hinter Hitman und James Bond wollte ein MMORPG machen, jetzt knallt Xbox ihnen die Tür zu

Die Entwickler von IO Interactive haben gerade erst mit ihrem neuen Spiel zu James Bond den Fans wieder gezeigt, wie gut Videospiele sein können. Doch trotz des Erfolgs bekommen sie nun von Xbox eine herbe Absage.

Was ist das für ein Spiel? Die Entwickler von IO Interactive haben schon neben der Entwicklung von ihrem Action-Spiel zu James Bond an einem neuen „Online Fantasy Rollenspiel“ gearbeitet, das verdächtig nach einem MMORPG oder zumindest einem MMO-Lite klang.

Bislang war nur sehr wenig über den Titel bekannt, es gab lediglich eine Beschreibung, dass der Titel für die Entwickler ein Herzensprojekt sei und dass man eine ganz neue Marke erschaffen wollte. So heißt es auf IOI.dk:

Eine Welt und ein Spiel, die von Grund auf darauf ausgelegt sind, die Spieler zu unterhalten und über viele Jahre hinweg weiter ausgebaut zu werden. […] Diese Idee – dass eine vielfältige Gruppe von Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Stärken zusammenarbeiten und mehr erreichen kann als die Summe ihrer Teile – ist es, was uns inspiriert. Sie inspiriert die Fantasiewelt, die wir erschaffen – und sie inspiriert die Art und Weise, wie wir sie erschaffen. IO Interactive auf ioi.dk

Hier könnt ihr den Trailer zum letzten Spiel der Entwickler sehen:

Video starten 007 First Light – Annoucement Trailer des neuen Spiels der Hitman-Entwickler Autoplay

Rückschlag trotz Erfolg

Was ist nun mit dem Spiel passiert? Project Fantasy ist derzeit noch in der Entwicklung. Gerade erst haben die Entwickler mit ihrem Spiel zu James Bond die Fans begeistert und gezeigt, dass sie mehr als nur Hitman können. Das Spiel hat sich millionenfach verkauft und ist damit ein riesiger Erfolg für das Unternehmen.

Doch für Xbox reicht das wohl nicht. Eigentlich wollte man hier das neue Project Fantasy publishen und war entsprechend auch mit viel Geld daran beteiligt. Jetzt hat das Unternehmen jedoch einem Bericht von Bloomberg zufolge einen Rückzieher gemacht und beteiligt sich nicht länger an den Kosten.

Welche Folgen hat das? Für die Entwickler bei IO Interactive hat dies schwerwiegende Folgen. So schreiben sie in einem Beitrag bei X.com:

Das bedeutet, dass wir uns an diese neue Realität und ihre kurzfristigen Folgen anpassen müssen, einschließlich Personalentscheidungen – genau das geschieht gerade, während wir dieses Update verfassen –, und wir setzen uns voll und ganz dafür ein, die Betroffenen bei diesem schwierigen Übergang zu unterstützen.

Gleichzeitig soll es nicht das Ende für Project Fantasy bedeuten. So erklären die Entwickler von IO Interactive, dass sie auch in Zukunft weiterhin dem Spiel verschrieben bleiben und dass es eines Tages das Licht der Welt sehen werde.

Klar ist jedoch auch, dass die Einschneidungen, die es durch den Wegfall von Xbox gibt, nicht wegzudenken sind und man wohl noch länger auf einen Release warten muss.

Wenn die Entwickler mit Project Fantasy genauso stark abliefern wie bei Hitman und James Bond, dann könnte das „Online Fantasy Rollenspiel“ wohl vielen Fans gefallen. Glaubt ihr, die Action-Story-Macher von IO können auch ein MMO bauen? Schreibt es gerne in unsere Kommentare. Warum die Entwickler nicht auch das nächste Spiel zu James Bond machen, erfahrt ihr hier: Amazon schlägt IO Interactive nach dem riesigen Erfolg mit 007 First Light die Tür zu: Die nächsten James-Bond-Spiele haben bereits einen neuen Entwickler