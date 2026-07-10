Der WoW-Boss ist glücklich und meint mit vollem Ernst: Es war noch nie besser

World of Warcraft steht besser da als jemals zuvor. Das findet zumindest einer, der das auch sagen muss: Der Game Director. Aber stimmt das?

In den vergangenen Tagen gab es eine Menge Interviews rund um World of Warcraft. Der Game Director Ion Hazzikostas hat viele Fragen beantwortet, darunter auch einige zum Rollenspiel oder der Content-Flut. Die Kollegen von der GameStar haben ihn mit Fragen gelöchert. Doch auch andere Magazine haben spannende Fragen gestellt, auf die der Chef von WoW geantwortet hat. Und er ist der Meinung: Es gab niemals einen besseren Zeitpunkt um mit World of Warcraft einzusteigen als jetzt.

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Woher stammt die Aussage? Das Interview wurde vor einigen Tagen mit dem Magazin PCGamesN geführt. Die entsprechenden Zitate in diesem Artikel stammen von dort.

Was hat Hazzikostas gesagt? Im Interview ging es viel um den aktuellen Zustand des Spiels als Ganzes und die neuen Features, wie etwa das Housing, aber auch die Weiterentwicklung der Tiefen und die Überarbeitung alter Gebiete. Die wichtigste Aussage ist aber, dass Hazzikostas der Ansicht ist, das Spiel biete inzwischen für jede Art von Spielerin oder Spieler etwas, denn er sagt:

Es ist ein Spiel, das du solo spielen kannst, es ist ein Spiel, das du mit einer großen Gruppe von Freunden spielen kannst. Wir haben uns davon nicht wegbewegt und etwas ganz Neues gemacht, sondern wir haben unseren Fokus erweitert und vergrößert, sodass man all diese Dinge und mehr finden kann. Mit einer epischen Story, eine verbesserte Erfahrung für neue Spieler um rasch in die neusten Inhalte zu kommen, eine Vielzahl an Wegen für Abenteuer, Fortschritt, Sammlungen, Dekorationen, Rollenspiel, PvP und so weiter. Ich glaube, heutzutage ist da etwas für so ziemlich jede Person in WoW.

Womit er auf jeden Fall recht hat: World of Warcraft hat eine schier endlose Menge an Content, die so ziemlich jeden Spieler-Typen anspricht. Wer sich nach knallharten Raids sehnt, die man nur mit einer eingespielten Truppe erledigen kann, findet das. Wer lieber kleinere Dungeon-Abenteuer im engsten Freundeskreis sucht, kann sich in Mythisch+ austoben. Auch Solo-Spieler müssen nicht mehr auf Inhalte verzichten, denn neben dem ganzen Welt-Content gibt es Tiefen als weiteren Pfeiler des Endgames (optional auch mit Mitspielerinnen und Mitspielern zusammen).

Daher kommt er auch zu dem Fazit: „Ich bin voreingenommen, aber ich glaube, da war niemals eine bessere Zeit, um sich jetzt [in WoW] hineinzustürzen.“

Cortyn meint: Auch wenn es natürlich leicht fällt, an World of Warcraft herumzumeckern – wie ich es auch oft tue, besonders bei der Fülle an Content, die zu Burnout führt oder dem schrecklichen Gebiet Val – stimme ich dem Game Director ganz grundsätzlich zu. WoW ist breiter geworden und bietet mehr Inhalte für unterschiedlichste Spielergruppen.

Alleine das Housing hat viele neue Communitys hervorgebracht und Rollenspiel-Interessierte angelockt, die sonst kaum einen Blick auf WoW geworfen hätten. Ob es gerade wirklich der beste Zeitpunkt für den Einstieg ist, muss man natürlich abwägen. Wer nach einem modernen WoW sucht, wird das wohl recht sicher mit „Ja“ beantworten können – aber für alle anderen gibt es auch eine Vielzahl an Classic-Optionen.

Stimmt ihr dem Game Director von World of Warcraft zu? Seid ihr auch der Ansicht, dass das Spiel gerade für sehr viele unterschiedliche Spielertypen Anreize bietet und größer und besser ist als je zuvor? Oder habt ihr eine andere Sicht auf die Dinge?