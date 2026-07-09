Das neuste Gebiet in WoW hat mich gebrochen – Ich kann einfach nicht mehr

WoW-Dämon Cortyn hat keine Lust mehr. Die neusten Gebiete sind eine Qual und der heroische Modus eine Menge, aber eben kein Spaß.

Ich glaube, dass ich in meiner Betrachtung von neuen Spielinhalten durchaus fair bin. Zwar zählt der erste Eindruck viel, aber ich lasse mir immer ein wenig Zeit, um mir ein genaueres Bild zu machen. Deshalb wollte ich auch nicht während der ersten Wochen über Val und Naigtal schreiben, sondern abwarten. Immerhin gibt es oft kleine Hotfixes und in der zweiten Woche eines Patches sieht es dann häufig ganz anders aus.

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Doch das geschah nicht. Für mich steht fest: Das Mini-Gebiet Val auf heroischer Schwierigkeit ist die schlimmste Zone, die ich jemals gesehen habe. Ja, schlimmer als der Schlund und Korthia aus Shadowlands.

Ich weiß wirklich nicht, für wen das gemacht sein soll. Als Stoff-Klasse ist es eine absolute Qual. Nicht nur hat jeder Mob sehr viele Lebenspunkte, auch hauen die mir solche Kellen rein, dass ich nach wenigen Sekunden am Boden liege, wenn ich nicht genau aufpasse.

Das wäre noch in Ordnung. Damit könnte ich noch gut umgehen.

Doch zusätzlich dazu gibt es noch beknacktere Mechaniken. Denn alle paar Minuten wird man von einem Elite-NPC beobachtet, der dann aus den Schatten zuschlägt. Ein bisschen wie das Prey-System, nur in extrem. Extrem bescheuert. Denn je nachdem, welchen Elite man erwischt, kann einen das gerne sofort töten. Die Kollegen haben auch satte 5.000.000 Lebenspunkte, weshalb dann auch noch ein Kampf entbrennt, der gerne mal über eine Minute andauert.

Val sieht nicht nur trostlos aus – alles dauert auch ewig.

Eine Minute, in der dann auch noch andere Gegner dazukommen. Und das für den tollen Preis von 5 Abzeichen, während eine gammelige Schatzkiste bereits 8 davon bringt.

Mehr als einmal bin ich einfach durch die Feinde durchgeritten und hab mich dann töten lassen. Sich wiederzubeleben ist einfach viel leichter gewesen als der Stress eines minutenlangen Kampfes.

Außer natürlich, der dicke Elite spawnt. Denn der geht auch nicht weg, wenn man stirbt. Er geht einfach wieder in die Verstohlenheit und wartet auf deine nächste Wiederbelebung.

Aber da sind noch mehr Mechaniken. Mobs, die mit Stille belegen und spontan unterbrechen können. Feinde, die dich auf eine Distanz von 40 Metern sehen. Stärker werdende Debuffs, die nur verschwinden, wenn du die nahegelegende Weltquest machst.

Ich hatte lange nicht mehr das Verlangen, einen „Rage-Quit“ in einem Spiel zu machen, aber Val hat es geschafft. Mehr als einmal dachte ich mir: „Drück Alt+F4. Geh an die PlayStation. Leg dich in die Badewanne. Iss eine ganze Tüte Chips.“

Das Gebiet hat mich gebrochen. Ich will nicht mehr.

Jetzt könnte man natürlich sagen: „Ach, Cortyn. Das ist eben eine heroische Zone. Dann macht man die eben als Gruppe, so wie damals.“

Ja, das ist eine Option. Die effizienteste Variante ist es sicher, einfach mit 5 Leuten loszuziehen und das Ganze wie einen Dungeon zu behandeln, bei dem man einfach alles zusammenzieht.

Aber das macht genauso wenig Freude, denn dann ist es wiederum viel zu einfach und monoton.

Ich bin mir nicht sicher, welche Schwierigkeit Blizzard hier erreichen wollte – aber ich glaube einfach nicht, dass sie das Ziel getroffen haben. Als DPS-Charakter ist es eine Qual. Als Tank ist es leicht, dauert aber ewig.

Val hat mich gebrochen. Es hätte tolle Belohnungen, wie coole Transmogs, Spielzeuge und auch Housing-Items, die ich gerne hätte. Doch ich will das nicht mehr. Das ist echt Minus-Spaß, den mir dieses Gebiet bringt. Ich werde es mir frühestens in zwei Erweiterungen wieder antun, wenn dort alles mit einem Schlag umfällt. Bis dahin verzichte ich auf die Belohnungen und stürze mich lieber wieder ins Rollenspiel oder andere Inhalte.

Wie habt ihr die beiden neuen Mini-Gebiete Val und Naigtal empfunden? Besucht ihr diese auf der heroischen Schwierigkeit? Reicht euch der normale Modus bereits? Oder verwendet ihr die Gebiete nur zum Leveln?