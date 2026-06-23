Eine KI hat jetzt ihr eigenes WoW programmiert und es ist viel besser, als gedacht

Viele Fans von MMORPGs wünschen sich ein neues, perfektes Spiel ganz nach ihren Wünschen. Doch das Genre zeichnet sich durch langwierige Entwicklungsarbeit aus, die uns in den letzten Jahren eine Dürre an MMORPGs beschert hat. Jetzt könnte sich das für immer verändern und das Vorbild heißt WoW Classic.

Was ist das für ein Projekt? Ein Hobby-Programmierer hat das umgesetzt, wovon viele nur träumen können: Er hat ein eigenes MMORPG entwickelt. Ganz nach dem Vorbild von WoW Classic gibt es 9 Klassen, drei Zonen und bislang etwa 60 Quests.

Nach der strombasierten Leveling-Phase kommt man ins Endgame, das echte 5-Spieler-Dungeons mit Elite-Gegnern und richtigen Bossen mit Mechaniken auffährt. Natürlich teilt man sich die Welt mit anderen Spielern, kann Gruppen erstellen, seine Ausrüstung handeln und sich mit Fremden prügeln.

Alles, was eben ein typisches MMORPG so bietet, doch ganz ohne Hilfe war das nicht möglich.

Hier könnt ihr einen Trailer zum echten WoW Classic sehen:

Video starten 2021 brachte WoW Classic die erste Erweiterung Burning Crusade zurück Autoplay

Das Werk einer verbotenen KI

Was hat es mit der KI auf sich? Dass ein Hobby-Programmierer so ein Werk in nur wenigen Tagen umsetzt, klingt unmöglich. Dennoch hat er es geschafft, und zwar mit dem Einsatz der verbotenen KI Fable 5. Die KI wurde nach wenigen Tagen vom Netz genommen, weil die Regierung der USA Bedenken bezüglich Cybersecurity hatte (Quelle: Deutschlandfunk).

Nur Nutzer aus den USA können das Tool derzeit verwenden. Statt für Sicherheitslücken ließ der Spieler die KI einfach sein MMORPG „World of ClaudeCraft“ entwickeln, und das funktioniert erstaunlich gut!

Wie gut ist „World of ClaudeCraft“? Erste Nutzer berichten davon, wie gut das MMORPG doch sei. So habe man Demos für MMORPGs gespielt, die nach Jahren voller Entwicklung von Menschen nicht so gut waren wie ClaudeCraft, meint mmorpg.com.

Auf Reddit klingen die Spieler so:

VelveteenDelta : „Ich bin mit niedrigen Erwartungen reingegangen und war völlig begeistert. Meilenweit besser als jedes andere Vibecoded‘-Spiel, das ich bisher gesehen habe. Das ist der Wahnsinn.“

: „Ich bin mit niedrigen Erwartungen reingegangen und war völlig begeistert. Meilenweit besser als jedes andere Vibecoded‘-Spiel, das ich bisher gesehen habe. Das ist der Wahnsinn.“ count023 : „Es ist beunruhigend beeindruckend, wie schnell sich das gedreht hat. Du solltest versuchen, Opus dieselben Aufgaben zum Vergleich zu geben, um zu sehen, wie nah die Ergebnisse beieinander liegen. Das wäre ein großartiger Anwendungsfall, um die Effektivität der beiden zu vergleichen.“

: „Es ist beunruhigend beeindruckend, wie schnell sich das gedreht hat. Du solltest versuchen, Opus dieselben Aufgaben zum Vergleich zu geben, um zu sehen, wie nah die Ergebnisse beieinander liegen. Das wäre ein großartiger Anwendungsfall, um die Effektivität der beiden zu vergleichen.“ alexkiddinmarioworld: „Es ist ein cooles Experiment, aber die alte Falle lauert: Wenn das in ein paar Tagen möglich ist, was könnte es dann in… Das skaliert normalerweise nicht linear und wird sehr schnell teuer.“

Wenn ihr möchtet, könnt ihr das KI-MMORPG selbst auf worldofclaudecraft.com kostenlos ausprobieren.

World of ClaudeCraft ist wohl nur das erste prominente Beispiel, wie gut und einfach in Zukunft das beste Genre der Welt mittels KI vorangetrieben werden kann. Glaubt, ihr KI wird für mehr MMORPGs sorgen? Oder denkt ihr KI kann nichts erschaffen, was euch gefällt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Mehr zum Thema KI in MMORPGs erfahrt ihr hier: Berüchtigtes MMORPG auf Steam möchte NPCs mit KI auf die nächste Stufe bringen