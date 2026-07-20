Naruto Live-Action-Film: Alle Infos zu Release, Trailer und Cast

Naruto wird als Live-Action-Film umgesetzt. Alles, was ihr zum Start, der Besetzung und mehr wissen müsst, erfahrt ihr auf MeinMMO.

Der Manga Naruto wird als Realfilm bzw. Live-Action-Film umgesetzt. Zuvor wurde die Geschichte bereits in Anime-Form umgesetzt, zusätzlich erschienen Romane, Spiele und Filme.

In diesem Artikel findet ihr alle wichtigen Informationen zur Live-Action-Verfilmung, in der statt gezeichneten Charakteren echte Menschen spielen werden. Bei One Piece hat Netflix sich dieser Aufgabe angenommen.

Sobald es Neuigkeiten gibt, aktualisieren wir den Artikel selbstverständlich.

Trailer: Gibt es einen Trailer zum Live-Action-Film von Naruto?

Da die Dreharbeiten noch nicht begonnen haben, gibt es noch kein Bildmaterial zum Film. Ein Trailer oder auch nur ein Foto wurden bisher deshalb noch nicht veröffentlicht – hier müssen wir uns noch in Geduld üben.

Ihr könnt aber in der Zwischenzeit den Trailer zu Naruto Shippuden – The Movie 2: Bonds ansehen:

Video starten Naruto Shippuden – The Movie 2: Bonds – Deutscher Trailer zum Anime-Film Autoplay

Release: Wann erscheint der Live-Action-Film von Naruto?

Derzeit gibt es noch keinen offiziellen Termin für den Start des Films. Allerdings soll Berichten von IGNzufolge die Vorproduktion gestartet sein.

Seit der Ankündigung des Films im Jahr 2024 sind bereits einige Jahre vergangen. Da aktuell das Casting stattfindet, ist davon auszugehen, dass erst 2027 gedreht wird. Rechnet mit dem Release des Films also eher nicht vor 2028. Ob der Streifen ins Kino kommt oder direkt im Streaming veröffentlicht wird, wissen wir auch noch nicht.

Viel ist also noch nicht zu der Entstehung und dem Release des Films bekannt. Auch beim nächsten Thema ist etwas Geduld gefragt, auch wenn es einige wenige Infos schon gibt. Was wir bereits zu der Besetzung und den am Film beteiligten Menschen wissen, erfahrt ihr auf Seite 2 dieses Artikels: Naruto Live-Action-Film: Der Cast ist (noch) ein großes Geheimnis