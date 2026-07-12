Der Isekai-Sommer 2026 – 15 neue Anime, die in fremden Welten spielen

15 neue Isekai starten in diesem Sommer und beglücken die Anime-Fans. Wir schauen uns genau an, was die Serien draufhaben.

In den vergangenen beiden Jahrzehnten hat vor allem ein Anime-Genre einen besonders starken Boom erlebt: Isekai. Die Geschichten, in denen der Hauptcharakter in eine andere Welt versetzt wird (zumeist mittelalterlich angehauchte Fantasy) und dort Abenteuer erlebt. Gerade Genre-Vertreter wie Sword Art Online oder Overlord haben stark zum Siegeszug dieses Genres beigetragen.

Die Anzahl der Anime in dieser Sparte wurde nahezu jedes Jahr größer und scheint jetzt seinen vorläufigen Höhepunkt erreicht zu haben. Denn die Sommer-Saison 2026 bringt 15 Anime raus, die sich dem Isekai-Genre zuordnen lassen. Darin enthalten sind Fortsetzungen beliebter Klassiker, aber auch gänzlich neue Serien. Wir werfen einen kurzen Blick auf alle neuen Isekai Anime und geben eine kurze Einschätzung, wie groß das Potenzial ist.

Die Auflistung erfolgt in alphabetischer Reihenfolge.

Ascendance of a Bookworm: Adopted Daughter of the Archeduke

Worum geht es? Es handelt sich hierbei um die Fortsetzung der 4. Staffel dieser Serie. Urano Motosu liebt das Bücherlesen über alles und ist ihrem Traum nahe – eine eigene Bibliothek besitzen und leiten. Dann jedoch endet ihr Leben abrupt und beginnt doch von neuem. Sie wird als Myne wiedergeboren, ein kränkliches, 5-jähriges Mädchen in einer Welt, in der Bücher nur von Hand hergestellt werden und das Lesen wenigen Adligen offensteht. Doch das wird sie nicht aufhalten, ihrer großen Leidenschaft nachzugehen.

Der Trailer zur 1. Staffel:

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Stream: Crunchyroll

Potenzial: 6 / 10 – Für Liebhaber der Serie sicher nett, allerdings ist die Serie doch ein wenig speziell, um eine breite Zuschauerschaft anzusprechen.

From Overshadowed to Overpowered: Second Reincarnation of a Talentless Sage

Worum geht es? Der Windweise Ephtal wurde nicht nur einmal in einer Fantasy-Welt wiedergeboren, sondern nach 400 Jahren ein zweites Mal. Vor vielen Jahren war er eher unterdurchschnittlich begabt, doch die Welt hat sich gewandelt. Magie ist eine Seltenheit geworden, sodass sein Können inzwischen zu dem Mächtigsten gehört, was die Welt noch zu bieten hat – so ist er ohne Zutun von einem der schwächsten zu einem der stärksten Helden dieser Welt geworden.

Stream: Crunchyroll

Potenzial: 4 / 10 – Das sieht eher nach seichter, Standard-Isekai-Kost aus, mit austauschbaren Charakteren.

Hanaori-san Still Wants to Fight in the Next Life

Worum geht es? Narukami Ryusei ist der klischeehafte arbeitslose Stubenhocker, der den ganzen Tag nur Games zockt. Dabei ist er eigentlich ein Dämonenkönig aus einer anderen Welt, der nur wiedergeboren wurde. Doch leider wurde auch die Heldin, die ihn erschlagen hat, wiederbelebt – und die scheint noch immer auf Kämpfe aus zu sein. Dabei will Ryusei sein Leben doch einfach entspannt genießen …

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Stream: Crunchyroll.

Potenzial: 5 / 10 – Die Formel kennt man bereits aus „Devil is a Part-Timer“ – seichte Unterhaltung, dem Anschein nach ohne große Tiefe.