Star Wars: The Old Republic hat etwas, das kein anderes MMORPG bietet, aber Fans klagen: Da passiert seit Jahren nichts mit

Die größte Stärke von Star Wars: The Old Republic sind seine Geschichten. Vor allem die Klassen-Storys begeistern auch noch viele Jahre nach dem Release. Doch die Fans fürchten, mehr wird es nie geben.

Warum sind die Storys so gut? Wenn Star Wars: The Old Republic ein Feature gut kann, dann sind es seine Storys. Unzählige Stunden voller voll vertonter Geschichten samt eigener Entscheidungsmacht über den Ausgang waren schon zum Release ein Verkaufsargument.

Gerade am Anfang glänzt das MMORPG durch eine packende Story, und zwar für jede einzelne Klasse eine andere. So lassen sich hunderte Stunden in den 8 verschiedenen Klassenstorys verbringen, die dann in der gemeinsamen Hauptstory münden.

Doch seit Jahren folgt die Geschichte von Star Wars: The Old Republic nur noch dem Hauptstrang – ganz ohne Unterschiede zwischen den Klassen. Die Fans finden das in einem Beitrag auf Reddit schade, fürchten allerdings, dass es eine Fortsetzung wohl niemals geben wird.

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Zu aufwendig und teuer

Warum gibt es seit Jahren keine neuen Klassen-Storys? Schon vor vielen Jahren hat das MMORPG die Abkehr von den individuellen Storys beschlossen. Nicht nur wurden sie zusammengelegt, auch die Sprecher für die Charaktere wurden gestrichen, sodass jeder nur noch eine männliche und eine weibliche Stimme hat – früher gab es hier noch mehr Auswahl.

Der Grund dafür liegt auf der Hand: Die Kosten sind massiv. Des Weiteren hat sich das Spiel in den letzten Jahren auch Story-technisch immer weiter von den Ursprungsgeschichten entfernt. Es gibt schlichtweg keinen Punkt, wie man als Retter der Galaxie plötzlich wieder für die eigene Seite Missionen erfüllt.

Zudem gleichen sich auch Macht- und Tech-Klassen immer weiter an, was den Entwicklern zwar die Arbeit erleichtern dürfte, das MMORPG aber auch weiter weg von extrem unterschiedlichen Charakteren bringt.

Wie denken die Fans darüber? Die Fans wissen, dass ihr Wünsche wohl nur schwierig in die Tat umzusetzen sind. So zeigen ihre Kommentare auf Reddit, dass sie sich zwar darüber freuen würden, aber befürchten, es wird niemals so kommen:

Renstarbog: „Vielleicht eine kontroverse Meinung, aber wir werden nie wieder klassenspezifische Story-Inhalte bekommen – jedenfalls nicht in dem Tempo, in dem Story derzeit veröffentlicht wird. Der Umfang des Spiels lässt das nicht mehr zu […].“

DogShackFishFood: „Kumpel, der neueste Story-Abschnitt deutet darauf hin, dass es nicht einmal mehr Unterschiede zwischen Technik- und machtsensitiven Klassen geben wird.“

DaCipherTwelve: „Das würde individuelle Geschichten und eine größere Bandbreite an Dialogen erfordern. Das bedeutet ein Vielfaches des Budgets, das sie derzeit haben.“

Redstorm8373: „Wenn überhaupt klassenspezifische Inhalte kommen, sehen wir vielleicht etwas, wie auf Rishi, wo es eine einzige, kurze klassenspezifische Quest gab. Selbst das ist extrem unwahrscheinlich. Viel wahrscheinlicher wäre zum Beispiel ein Gespräch, das frühere Aktionen aufgreift. Seit KOTFE/KOTET das Spiel vereinheitlicht hat, spielen Klassenunterschiede für die Handlung kaum noch eine Rolle. Selbst die Unterscheidung zwischen Machtnutzern und Nicht-Machtnutzern ist für den Plot weitgehend irrelevant.“

SanguinePlvit: „Wird nicht passieren. Es ist zu teuer in der Produktion und bietet zu wenig Ertrag.“

Wie seht ihr das? Glaubt ihr Star Wars: The Old Republic macht mit der kommenden Version 8.0 eine Rückkehr zu den Klassen-Storys oder haltet ihr das für ausgeschlossen? Schreibt es gerne in unsere Kommentare. Worauf wir uns in der neuen Version freuen können, haben die Entwickler schon angedeutet: Erst begeistert das MMORPG zu Star Wars seine Fans mit dem Finale, jetzt verraten die Entwickler wie es weitergeht